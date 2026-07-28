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De 1,650 a 9 mil 580 pesos: todos los apoyos del Bienestar que puedes cobrar en lo que resta de 2026

Mujeres de 18 a 59 años, madres trabajadoras, jóvenes sin empleo y adultos mayores pueden cobrar apoyos del Bienestar antes de que el año termine

Infografía de programas de Bienestar con ilustración de personas en oficinas y módulos de gobierno, iconos de dinero, calendario y texto explicativo.
El gobierno federal y dos estados ofrecen apoyos económicos para distintos perfiles de beneficiarios antes de que termine el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El gobierno federal y dos gobiernos estatales ofrecen seis programas de Bienestar con registros abiertos o próximos a abrir entre julio y agosto de 2026.

Los montos van de los 1,650 pesos bimestrales para hijos de madres trabajadoras hasta los 9 mil 582 pesos mensuales de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro.

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Cualquier persona que cumpla los requisitos puede iniciar su trámite ahora o en las próximas semanas en módulos físicos o en línea.

Todos los programas son gratuitos y ningún servidor público está facultado para cobrar por realizar trámites o gestiones, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar.

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Solicitudes de pagos a cambio de avanzar en trámites para ser parte de los apoyos económicos que brinda la Secretaría del Bienestar son señal de fraude, de acuerdo con las autoridades. (X/@apoyosbienestar)

Estado de México y Baja California: apoyos económicos para mujeres de 18 a 59 años y madres solteras

En el Estado de México, Jóvenes con Bienestar acepta prerregistro en línea hasta el 31 de julio de 2026 para jóvenes de 18 a 29 años residentes en la entidad. El beneficio es un pago único de 6 mil pesos.

Ilustración de una mujer mexicana sonriente con cabello recogido, sosteniendo una tarjeta con el logo de "Mujeres con Bienestar". Detrás, se ven un hospital, una escuela, una casa y el sol.
El programa Jóvenes con Bienestar es exclusivo para residentes del estado de México, mientras que la Tarjeta Violeta opera únicamente en el estado de Baja California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Baja California, la Tarjeta Violeta entrega 2 mil 600 pesos bimestrales a mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad; los módulos estatales reciben solicitudes de forma regular durante julio y agosto.

Los requisitos para obtener la Tarjeta Violeta son tener entre 18 a 59 años 11 meses y residir en el estado de Baja California.

Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa con el apoyo económico mensual más alto

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece 9 mil 582 pesos mensuales más seguro médico del IMSS mientras el beneficiario se capacita en un centro de trabajo durante 12 meses.

Joven profesional mexicano en traje oscuro y corbata azul con contorno blanco, posando junto al cartel institucional de 'Jóvenes Construyendo el Futuro'.
Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece 9 mil 582 pesos mensuales más seguro médico del IMSS a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es el apoyo económico mensual más alto entre los seis programas disponibles. Las autoridades confirmaron que el nuevo periodo de vinculaciones a centros de trabajo abre en agosto de 2026.

El registro como aprendiz está abierto de forma permanente en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

Para inscribirse se requiere tener entre 18 y 29 años, no estudiar ni trabajar, y contar con CURP, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Una mano de hombre contando billetes mexicanos de 1000 pesos sobre una mesa de madera con una calculadora, plumas, documentos y tazas de café.
Los apoyos del Bienestar se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar sin intermediarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las madres, padres o tutores solteros que trabajan o estudian, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras entrega 1,650 pesos bimestrales por cada infante de entre 0 y 4 años de edad.

Sus periodos de incorporación se vinculan directamente a las brigadas de las pensiones federales en cada municipio.

Apoyo de 6 mil 400 pesos para adultos mayores

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a todas las personas de 65 años o más que residan en México, sin importar nivel de ingresos.

La Secretaría del Bienestar realiza jornadas periódicas de inscripción en los módulos nacionales.

Dibujo en tono rojizo de pareja de adultos mayores tomados de la mano, sonriendo. Billetes de 1000 pesos caen. Fondo con logos "GOBIERNO DE MÉXICO" y "Banco del Bienestar".
Los programas del Bienestar tienen registros abiertos o por abrir en los meses restantes de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación de los módulos puede encontrarse a través del siguiente portal oficial del gobierno: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

El último periodo nacional de incorporación se llevó a cabo de forma masiva del 22 al 28 de junio de 2026.

Aunque la fecha exacta para el mes de agosto de 2026 aún no ha sido liberada oficialmente por las autoridades federales, se espera un nuevo calendario de incorporación en las próximas semanas.

Hombre mayor con chaqueta beige se inclina en un mostrador de banco, mostrando una tarjeta. Una cajera de uniforme verde lo atiende detrás de una mampara de cristal. El logo del Banco del Bienestar es visible al fondo.
Ningún servidor público está facultado para cobrar por gestionar un registro a los programas del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para registrarse se requiere acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto.

Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años

La Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos bimestrales a mexicanas de 60 a 64 años, sin requisito de historial laboral ni criterio de ingresos.

Los documentos requeridos son los mismos que para la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, al igual que la forma de registro para ser parte de la pensión.

Mujer mexicana de la tercera edad, cabello blanco, sonríe a cámara con tarjeta verde de Banco del Bienestar. Detrás, módulo de registro y fila de adultos mayores.
La Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos bimestrales a mexicanas de 60 a 64 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite es presencial y gratuito. El pago llega directo a la tarjeta del Banco del Bienestar, al igual que con todos los pagos de programas federales de la Secretaría de Bienestar.

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