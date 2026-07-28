No solo es la Cyclospora: UNAM alerta sobre superbacteria global que afecta a animales y humanos

UNAM alertó sobre la bacteria Acinetobacter baumannii. | UNAM

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A menos de un mes de que se registraron casos de 'diarrea explosiva’, generada por la bacteria Cyclospora, tanto en México como en Estados Unidos, un estudio del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma en México (UNAM), alertó sobre la bacteria Acinetobacter baumannii que afecta a animales y humanos.

De acuerdo con la investigación, encabezada por Santiago Castillo Ramírez y difundida por la UNAM, la bacteria se ha detectado en más de 95 fuentes distintas y la Organización Mundial de la Salud la incluyó en la lista de patógenos críticos que requieren el desarrollo de nuevos antibióticos o terapias, ya que algunas infecciones son difíciles de tratar.

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El equipo del CCG analizó 23 mil 205 genomas de Acinetobacter baumannii, recopilados en bases de datos públicas de alta calidad durante un periodo de 40 años y provenientes de 106 países en siete continentes.

Para su estudio, recurrieron al GenBank del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos, la mayor base de datos sobre secuencias de ADN y ARN.

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Castillo Ramírez explicó a UNAM que la bacteria, tradicionalmente considerada nosocomial porque se adquiere en hospitales, fue localizada en más de 95 fuentes diferentes, entre ellas humanos, perros, gatos, vacas, caballos, cerdos, borregos, garzas, salmones, gusanos, plantas y alimentos como leche, hortalizas, carne, frutas y verduras, así como en agua contaminada de ríos.

La transmisión entre especies y el riesgo zoonótico

El análisis del CCG reveló que existen linajes de la bacteria en humanos y en animales, algunos muy diferenciados y otros similares. Esto indica una posible transmisión entre especies.

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“Podría haber un potencial zoonótico. En algunos casos estudiamos la direccionalidad para saber si la bacteria pasó del humano a una fuente alterna o al revés. Lo importante es que puede haber transmisión entre especies”, afirmó Castillo Ramírez.

El estudio señala que la salud de los humanos está interconectada con la de los animales y el medio ambiente, por lo que resulta fundamental superar la visión centrada exclusivamente en los seres humanos.

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¿Qué enfermedades ocasiona?

Según información difundida por el gobierno federal, en 2024 el Inmegen indicó que esta bacteria ocasiona neumonía, meningitis, infecciones del torrente sanguíneo y del tracto urinario.

Resistencia a antibióticos y vigilancia epidemiológica

El grupo de la UNAM profundizó en el resistoma de Acinetobacter baumannii, es decir, el conjunto de genes que podrían codificar resistencia a antibióticos.

La bacteria posee plataformas genéticas que facilitan la adquisición de estos genes, lo que incrementa el problema de salud pública.

“La bacteria pudo adquirir esos genes de resistencia recientemente, por lo que es importante tener una eficiente vigilancia epidemiológica”, concluyó Castillo Ramírez.

En junio de 2024, los gobiernos de México y Chile acordaron reforzar la identificación de bacterias hospitalarias multirresistentes mediante un proyecto conjunto entre el Inmegen y la Universidad de Santiago, con participación de especialistas de ambos países y del Hospital Juárez de México.

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El plan se centró en vigilar genómicamente a Acinetobacter baumannii a través de la secuenciación de genomas completos, con el objetivo de mejorar la detección de infecciones nosocomiales, es decir, que se adquieren después de 48 horas de estancia hospitalaria.

Esto último, debido a que pueden provocar tasas de mortalidad de entre 25% y 52% en pacientes hospitalizados.

En su momento se explicó que estas infecciones suelen estar asociadas con el uso de catéteres y que, además de complicar la recuperación, aumentan el tiempo de hospitalización y elevan los costos de atención.

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También se señaló que Acinetobacter baumannii fue responsable de hasta 90% de las infecciones nosocomiales.

El proyecto se presentó como un ejemplo de cooperación técnica y científica entre ambos países, con el objetivo de prevenir infecciones intrahospitalarias y fortalecer la colaboración internacional en temas de salud.

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