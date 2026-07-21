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¿Quién es Brianda Deyanara, la nueva habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

La creadora de contenido se convirtió en la habitante número 13 del esperado reality

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Brianda Deyanara
Brianda Deyanara fue confirmada como la decimotercera habitante de La Casa de los Famosos México 4. (IG @briandadeyanara)

Brianda Deyanara, influencer mexicana, se convierte en la decimotercera confirmada de La Casa de los Famosos México 4, cuyo nombre fue revelado la noche del lunes 20 de julio de 2026 por Diego de Erice. Nacida el 5 de agosto de 1995 como Brianda Deyanara Moreno Guerrero, la creadora de contenido acumula millones de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube, y llega al reality dispuesta a enfrentar todos los retos dentro de la casa.

Oriunda de Tijuana, Baja California, Brianda Deyanara estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación antes de dar sus primeros pasos frente a cámara. Su etapa inicial en televisión la llevó a colaborar con Telehit, canal en el que participó en el programa Los Trasnochados y en distintos especiales de entretenimiento y cultura pop.

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Con el tiempo dejó la televisión para concentrarse en las redes sociales, plataformas donde construyó una audiencia de millones de personas con contenido de entretenimiento, retos, moda, belleza y estilo de vida.

El colectivo 404 Girls y su consolidación como influencer mexicana

Brianda Deyanara
La creadora de contenido tijuanense de 30 años, conocida por su paso por el colectivo 404 Girls y su trayectoria en TikTok, Instagram y YouTube, se suma al elenco del reality de convivencia más visto de México. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Una de las etapas que más impulsó la carrera de Brianda Deyanara fue su participación en 404 Girls, colectivo de creadoras de contenido que se convirtió en uno de los proyectos digitales más populares entre el público juvenil en México.

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A ese proyecto se sumaron colaboraciones con marcas nacionales e internacionales y una presencia sostenida en TikTok, Instagram y YouTube que la posicionó entre las influencers mexicanas con mayor alcance en redes sociales.

Brianda Deyanara La Casa de los Famosos México 4

Diego de Erice anunció el lunes 20 de julio de 2026 que Brianda Deyanara Moreno Guerrero sería la decimotercera habitante del reality. El formato, que reúne a distintas personalidades del entretenimiento en una competencia de convivencia, podrá seguirse las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La influencer, que cumplirá 31 años en agosto próximo, llegará a la casa como una figura consolidada del ecosistema digital mexicano.

Brianda Deyanara y Nicola Porcella: amistad confirmada, romance sin confirmar

Brianda Deyanara
Brianda llega a La Casa de los Famosos México 2026 y asegura que está dispuesta a enamorarse. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Durante los últimos años, Brianda Deyanara fue vinculada sentimentalmente con Nicola Porcella, conductor peruano y exhabitante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México. Ambos fueron vistos juntos en distintas ocasiones y compartieron momentos en redes sociales, lo que alimentó los rumores.

En mayo de 2026, Porcella fue consultado sobre el vínculo en el programa América Hoy y respondió con claridad: “Es mi amiga, la estoy conociendo. Salimos con un grupo de amigos, pero es una chica muy linda. Ella es mexicana. Es preciosa, es guapa, la quiero mucho pero no es que tengamos algo”.

Ninguno de los dos confirmó una relación amorosa, y ambos han señalado públicamente que entre ellos existe una estrecha amistad.

Brianda confiesa estar abierta al amor dentro del reality

Tras ser revelada como la decimotercera confirmada de La Casa de los Famosos México 2026, la influencer tijuanense fue entrevistada y dejó en claro su postura ante la posibilidad de un romance dentro del reality: aseguró estar abierta al amor durante su estancia en la casa.

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