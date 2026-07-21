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México prevé cerrar el nuevo T-MEC antes de fin de año, asegura embajador en Washington

Roberto Lazzeri afirma que México busca cerrar el T-MEC en 2026, mientras EE.UU. y México inician la tercera ronda de negociaciones sin Canadá

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Fotografía de Marcelo Ebrard con El ministro de Comercio de Canadá, Dominique LeBlanc
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO). 16/02/2026.- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Ciudad de México (México). México y Canadá acordaron elaborar un “plan de acción” bilateral para ampliar inversiones, comercio y reducir trabas regulatorias, en paralelo al tratado que tienen ambos países con Estados Unidos (T-MEC), informó Ebrard, tras reunirse en Ciudad de México con el ministro canadiense Dominique LeBlanc. EFE/Isaac Esquivel

El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, aseguró que su país espera alcanzar un nuevo acuerdo comercial con Washington antes de que finalice el año, en medio de la tercera ronda de negociaciones bilaterales del T-MEC que arrancó este martes en Ciudad de México.

“Cada momento que perdemos, creo que perdemos competitividad, cuota de mercado e inversión, así que lo mejor para los tres es llegar pronto a una posición de resolución”, declaró Lazzeri, exbanquero de inversiones y exfuncionario del Ministerio de Finanzas.

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Una negociación que excluye a Canadá

Las conversaciones, que se extenderán por tres días, marcan las primeras discusiones formales sobre modificaciones al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá desde que la administración de Donald Trump se negó a extender el pacto comercial regional el pasado 1 de julio.

Esa decisión activó un proceso que, de no haber consenso entre los tres países, podría reducir el T-MEC en un plazo de 10 años. Actualmente, el acuerdo sostiene cerca de 1.6 billones de dólares en comercio anual.

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Las pláticas se dan justo un día después de que Washington impusiera nuevos aranceles a productos canadienses por casi 20 mil millones de dólares, como respuesta a las medidas de represalia de Ottawa. Esto ha dejado a Canadá al margen de las negociaciones más recientes.

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Lo que busca México en la mesa

Según Lazzeri, México comparte el objetivo de la Casa Blanca de fortalecer la manufactura en América del Norte, incluyendo a Estados Unidos. Sin embargo, el país también busca:

  • Alivio a los aranceles de seguridad nacional del 25% sobre automóviles mexicanos
  • Reducción del arancel del 50% a productos de acero y aluminio
  • Mantener la estructura trilateral que sustenta el comercio regional

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, ha reconocido públicamente el enfoque “pragmático” de México, destacando la falta de represalias arancelarias del país y su disposición a alinear controles de exportación con Washington.

Autos y “seguridad económica”, los temas de fondo

Entre los puntos técnicos que se discuten en esta ronda destacan el contenido regional de los automóviles, el acero, el aluminio, la agricultura y la mano de obra.

Un tema sensible es la creciente presencia de autos chinos en el mercado mexicano: sus ventas aumentaron 30% en el primer semestre de 2026, pese a un arancel del 50% vigente desde enero, elevando su participación de mercado al 17%.

Durante rondas previas, EE.UU. propuso que el 50% del valor de los vehículos fabricados en la región se origine en territorio estadounidense, una modificación que representaría un ajuste considerable para las cadenas de suministro automotrices actuales.

La decisión se confirma este miércoles tras una reunión virtual entre Jamieson Greer, Marcelo Ebrard y Dominic LeBlanc, bajo el argumento de que hay desequilibrios comerciales que requieren ajustes. (Infoabe-Itzallana)
La decisión se confirma este miércoles tras una reunión virtual entre Jamieson Greer, Marcelo Ebrard y Dominic LeBlanc, bajo el argumento de que hay desequilibrios comerciales que requieren ajustes. (Infoabe-Itzallana)

El contexto que presiona el reloj

El creciente déficit comercial de Estados Unidos con México —que subió 17%, hasta 197 mil millones de dólares en 2025— es, según Greer, un factor central en la postura de Trump frente al futuro del tratado.

Con Canadá enfrentando nuevos castigos arancelarios y sin señales claras de acercamiento, la apuesta de México por cerrar un acuerdo bilateral sólido antes de fin de año cobra cada vez más relevancia en el tablero comercial norteamericano.

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