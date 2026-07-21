Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 21 de julio

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,85 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,95% respecto al precio de cierre anterior de 20,04 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,22%, mientras que su variación interanual se sitúa en un -8,35%.

El euro ha experimentado una tendencia negativa frente al peso mexicano en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 7,16%, superando la volatilidad de referencia del 5,58%, lo que indica un entorno inestable en el mercado.

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