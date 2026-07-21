Hospital Yaakunah responde a nuevas críticas; se deslinda de Pedro Sola y Ventaneando: “No representan nuestros valores”

Ventaneando visitó la Fundación para el Desarrollo y Bienestar Yaakunah. (Crédito: Ventaneando)

La controversia por la visita de Pedro Sola y el equipo de Ventaneando al Hospital veterinario Yaakunah no solo no se apaciguó, sino que se intensificó en redes sociales tras el primer comunicado de la clínica.

La presión pública y los señalamientos de usuarios obligaron a la institución veterinaria a reiterar su postura y desmarcarse nuevamente de la polémica, subrayando que las declaraciones de terceros no representan sus valores ni su trabajo diario.

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Nuevos comentarios y crítica en redes

La página de Facebook del Hospital Yaakunah se llenó de mensajes cada vez más directos tras la visita mediática.

Frases como “Nunca debieron recibir a ese vejete miserable de Pedro Sola” y “¿Amor hacia el dinero o las mascotas?” reflejaron la indignación de quienes vieron la colaboración como un acto de oportunismo.

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Hospital Veterinario Yaakunah reacciona a críticas tras recibir a Pedro Sola (Hospital Veterinario Yaakunah/ IGtiopedritosola)

Otros usuarios los llamaron abiertamente “vendidos”, acusándolos de anteponer beneficios económicos a sus principios de bienestar animal.

La crítica giró en torno a la percepción de que el hospital se prestó a una estrategia de “lavado de imagen” de figuras públicas y medios señalados por fomentar discursos de odio hacia los animales

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La comunidad online exigió explicaciones claras y condenó que una institución dedicada al cuidado animal se asociara, aunque fuera de manera educativa, con personalidades tan cuestionadas en ese momento.

La visita del conductor a la Fundación Yaakunah no frenó las exigencias de despido. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando)

El nuevo comunicado del hospital: “No representan nuestros valores”

Ante la escalada de reclamos, Hospital Yaakunah publicó un nuevo comunicado donde aclaró su posición institucional.

En el texto, la clínica afirmó: “En Hospital Yaakunah trabajamos todos los días por el bienestar, la protección y la atención digna de los animales”.

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Reiteraron que su participación en la actividad con Ventaneando tuvo como único objetivo visibilizar la importancia de la esterilización, la prevención y el cuidado responsable.

Sobre la polémica, el comunicado fue enfático:

“Las opiniones o declaraciones realizadas por terceros son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan los valores, la postura ni el trabajo de nuestro hospital”.

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(Google Maps/Instagram)

El mensaje subrayó su compromiso con la empatía, la responsabilidad y el respeto por la vida animal, y prometió no permitir que una “polémica ajena” desvíe la atención de la causa que verdaderamente les importa: el bienestar de los animales.

“Continuaremos concentrando nuestros esfuerzos en atender, proteger y generar conciencia”, concluyó el hospital, reafirmando que su compromiso es y seguirá siendo con los animales.

(Instagram)

La polémica reciente y antecedentes de la crisis

La visita de Pedro Sola y Ventaneando al Hospital Yaakunah se concibió como una acción de sensibilización tras la fuerte reacción pública a los comentarios del conductor sobre los perros y sus dueños.

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Sin embargo, desde un principio, la clínica fue blanco de críticas por parte de activistas y usuarios que consideraron inaceptable asociarse con personajes que, en su opinión, habían incitado al maltrato animal.

Tras la primera ola de comentarios negativos, la administración del hospital respondió defendiendo la visita como una oportunidad educativa y de concientización.

El comunicador convivió con perros e incluso los acarició (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argumentaron que su objetivo era informar sobre el respeto animal y educar tanto al público como a los propios comunicadores.

“Para nosotros no es relevante limpiar o no el nombre del programa. Sin embargo, esto abre puertas para que a las personas que sí nos interesa el bienestar animal seamos escuchadas y se pueda brindar información respaldada y verídica”, colocaron hace unos días en redes.

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El caso ha puesto en evidencia la sensibilidad social respecto al trato animal y la expectativa de coherencia ética por parte de instituciones dedicadas al cuidado veterinario.

La crisis también refleja cómo, en la era digital, la reacción pública puede escalar y exigir respuestas reiteradas, empujando a organizaciones a delinear límites claros entre su misión y la controversia mediática.

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