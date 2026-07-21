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Imelda Tuñón recordó su plática que tuvo con Joan Sebastian y cómo supuestamente coqueteó con su mamá

La viuda de Julián reveló que el cantante le habría mostrado confianza y compartió consejos

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La viuda de Julián Figueroa inicia una nueva faceta en su trayectoria artística .
La viuda de Julián reveló que Joan Sebastian le mostró confianza y compartió consejos para su vida junto a Julián Figueroa. (IG /imetunon)

Imelda Tuñón reveló en el primer episodio del Al Punto Podcast, estrenado en YouTube, que Joan Sebastian supuestamente mostró un interés particular por su madre durante uno de sus encuentros en Las Palmas, la propiedad del cantante en Cuernavaca. La viuda de Julián Figueroa —hijo del intérprete de “El Rey del Jaripeo” y de la actriz Maribel Guardia— narró el episodio con humor.

La anécdota ocurrió cuando Tuñón lo visitó junto a su madre. Joan Sebastian, en ese entonces, habría insistido en que ambas se quedaran más tiempo. “Una vez no nos dejaba ir porque quería que mi mamá se quedara ahí. Estuvo medio raro eso. Fue una cosa bien extraña y se tomó una foto con ella, agarrándole la cintura (...) Nos quería llevar el avión y nos decía: ‘No, mañana yo las mando en un avión privado’”, contó Tuñón en el podcast. La cantante recordó que el músico le decía a su madre que se quedara, mientras Julián reforzaba la invitación.

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La tensión entre la hospitalidad del cantante y las ganas de marcharse quedó grabada en la memoria de Tuñón. “Yo le decía: ‘Mamá, ya vámonos a Ciudad de México’. ‘Sí, ya nos vamos’. Y el señor era como muy insistente: ‘No, quédate conmigo’”, relató. Ante la pregunta directa del conductor sobre si Sebastian le había gustado su madre, ella respondió sin rodeos: “Es que era muy coqueto ese hombre”.

Joan Sebastian consumió marihuana por el dolor que le provocó el cáncer
Imelda Tuñón recordó que Joan Sebastian no quería dejarla ir junto a su madre: les prometió un avión privado, se tomó una foto abrazando a la mujer y Julián Figueroa tuvo que intervenir para que se marcharan.(Cuartoscuro)

Imelda Tuñón recuerda su relación con Joan Sebastian antes de su fallecimiento

Más allá de la anécdota, Imelda describió un vínculo genuino con su suegro. Fue una de las pocas personas a las que Sebastian recibió en su habitación cuando ya no quería que nadie lo viera en ese estado. “No dejó subir a nadie, a nadie a su cuarto, porque se sentía muy mal. Y no le gustaba que lo vieran mal. Y a mí sí me hizo subir”, dijo.

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En ese encuentro, el cantante le habló de Julián con franqueza. “Me dijo que era una persona impaciente, pero que fuera paciente con él. Que era una persona buena”, recordó. Imelda interpretó aquel gesto como una especie de encargo: el padre le pedía, sin decirlo abiertamente, que cuidara a su hijo.

“Le dijo a Julián: ‘Sube’. Y ya subió, no sé qué platicaron y le dijo: ‘Dile a tu novia que suba, quiero verla’. Y ya, y me dijo cosas así como... de: ‘Tú eres una, una chica muy inteligente (...) Y tú puedes con él’. Y yo: ‘Okey, está bien’. Quise entenderlo como que lo cuidara”, expresó.

“Yo tenía una historia con él, cada vez que lo veía platicábamos mucho, tenía muchas ideas afines a las mías. De lo que viene después de la vida, de cosas más allá. Tenía muchas cosas que eran muy parecidas a mí. Entonces yo lo quería mucho. Y aparte, es que otra cosa, él era Aries y toda mi familia es... mi papá es Aries, mis abuelos eran Aries. Toda la gente que conozco mayor a mí siempre han sido Aries. Entonces es una de las personas con las que me puedo llevar, con las que yo sé llevarme. Y él era así”.
Primer plano de Imelda Tuñón, con gorra negra y cabello rubio, junto a Julián Figueroa, con cabello oscuro y aretes, ambos mirando directamente a la cámara con agua de fondo
Según Imelda, el cantante le dijo que era "una chica muy inteligente" y que "podía con él", en referencia a Julián. Tuñón entendió el mensaje: su suegro le pedía que fuera paciente y que lo cuidara, aunque ninguno de los dos lo verbalizó de esa manera. (Instagram: @imetunon)

La muerte de Julián Figueroa y el conflicto legal

El 9 de abril de 2023, Julián Figueroa murió de un infarto. Imelda Tuñón describió ese día como “un día de contención de las emociones”. Dijo estar “muy enojada” con él porque la dejó sola con un hijo de cinco años y sin la única persona que la defendía dentro de esa familia.

De acuerdo a Imelda Tuñón, Maribel Guardia presuntamente comenzaba a llevarse al niño sin autorización de su madre. “Se llevaban a mi hijo sin que yo les diera autorización y eso no estaba bien”, afirmó. Su abuela le había advertido antes: “Te van a quitar al niño”. Tuñón no lo creyó hasta que ocurrió.

En noviembre de 2024, tomó la decisión de irse. Al día siguiente, según narra Imelda, Maribel Guardia fue a la escuela del menor y lo retuvo. “Fue una separación horrible y él lloró muchísimo”, dijo sobre su hijo José Julián, quien tenía siete años en ese momento.

Imelda Tuñón habla de Julián Figueroa: “Siempre intentó que estuviéramos bien”

Composición fotográfica de Maribel Guardia, Imelda Tuñón y el fallecido cantante Julián Figueroa.
Tuñón y Maribel Guardia enfrentan una batalla legal. (@maribelguardia, @julianfigueroa, Imetunon / Instagram)

A pesar de los episodios de violencia que reconoció dentro del matrimonio, Tuñón fue categórica al evaluar la relación. “Él no era mala persona, era muy buena persona. Sí, hubo episodios de violencia y lo que tú quieras, pero al final del día él ya no está”, dijo. Para ella, lo que prevaleció fue la insistencia de Figueroa en sostener el vínculo: se escapó de un centro de rehabilitación para casarse con ella en Monterrey y, según Tuñón, hasta su último día intentó que la relación funcionara.

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