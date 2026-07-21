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Survivor México 2026: Qué fue de la carrera de Bobby Larios, ex pareja de Niurka, que hoy regresa como parte del reality

Su ingreso al reality revive un trayecto que pasa por telenovelas, una relación mediática, negocios fallidos, mudanza a Miami y una batalla de salud antes de volver a competir en televisión

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Cartel promocional de Survivor México. Un hombre con gorra y bandana en primer plano. Detrás, diez concursantes con ropa deportiva. Fondo con llamas y el logo.
Survivor México 2026: Qué fue de la carrera de Bobby Larios, ex pareja de Niurka, que hoy forma parte de la nueva temporada del reality (Composición fotográfica/Tv Azteca)

Bobby Larios regresa a la pantalla chica como concursante de Survivor México: La Reliquia en Llamas, la séptima temporada del reality de TV Azteca estrenada el 20 de julio de 2026.

Survivor México 2026: Qué fue de la carrera de Bobby Larios, ex pareja de Niurka, que hoy forma parte de la nueva temporada del reality, entonces casada con el productor Juan Osorio.

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Los participantes deberán juntar las piezas de las reliquias para un beneficio que aún no se ha revelado (Ig//@survivormx)

De Guadalajara a los foros de Televisa

Bruno Espino reta públicamente a Bobby Larios a un encuentro de box por los comentarios sobre Niurka Marcos (IG)
Bruno Espino reta públicamente a Bobby Larios a un encuentro de box por los comentarios sobre Niurka Marcos (IG)

Roberto Larios nació el 6 de mayo de 1970 en Guadalajara, Jalisco. Su carrera en televisión arrancó en 1996 con papeles secundarios en Tú y yo y Salud, dinero y amor.

En 1999 consiguió su primer rol protagónico en Tres mujeres, y en 2002 participó en Las vías del amor y Clase 406. Todo apuntaba a una carrera en ascenso dentro de Televisa. Entonces llegó Velo de novia.

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El triángulo que lo cambió todo

El amor entre Niurka Marcos y Juan Osorio fue por interés laboral
Según relató el propio actor años después ante el periodista Gustavo Adolfo Infante, él no tenía ninguna relación con Niurka en ese momento. Fue la vedette quien, al escuchar la acusación, lo tomó de la mano y le preguntó: “¿Aguantas?” Juntos decidieron presentarse como pareja ante la prensa. Foto: Cuartoscuro

En 2003, Larios fue contratado para protagonizar esa telenovela, producida por el propio Osorio y con Niurka como figura central. Durante las grabaciones en Veracruz, Osorio irrumpió ante las cámaras para acusar públicamente a su esposa de tener un amante: Bobby Larios.

Según relató el propio actor años después ante el periodista Gustavo Adolfo Infante, él no tenía ninguna relación con Niurka en ese momento. Fue la vedette quien, al escuchar la acusación, lo tomó de la mano y le preguntó: “¿Aguantas?” Juntos decidieron presentarse como pareja ante la prensa.

Niurka no negó que el inicio fue en parte una estrategia, pero aclaró que Osorio tenía razones para sus celos: “Los besos eran gozados, no como actores”, dijo. También reconoció que su matrimonio ya arrastraba problemas antes de que Larios apareciera en escena.

Una boda “pirata” y un divorcio con maleta en mano

(Instagram: @televisaespectaculos // Twitter: @osoriojus)
La ruptura llegó en mayo de 2006, detonada por una pelea entre los hijos de ambos. “Tomé la decisión de decir: ‘Me voy, me largo’, porque ya no aguantaba”, relató Larios (Instagram: @televisaespectaculos // Twitter: @osoriojus)

La pareja llegó al altar en febrero de 2004, apenas dos meses después de que Niurka confirmara su separación de Osorio. La ceremonia en Toluca estuvo rodeada de caos: reporteros irrumpieron en el evento y el sacerdote que ofició la unión resultó ser apócrifo. Años después, Larios diría entre risas: “Gracias a Dios que fue pirata esa boda”.

La ruptura llegó en mayo de 2006, detonada por una pelea entre los hijos de ambos. “Tomé la decisión de decir: ‘Me voy, me largo’, porque ya no aguantaba”, relató Larios. Salió con una maleta, su coche y unas joyas. Niurka ofreció su propia lectura: “La inmadurez se ganó mi desconfianza”, dijo a People en Español.

El veto y la respuesta sin filtros de Niurka

Niurka Marcos Bobby Larios
Niurka respondió sin matices. Rechazó que Osorio fuera responsable y apuntó directamente a su ex: “Cada oportunidad que le llegó la desperdició porque se sintió muy chingón”(Foto: Instagram)

Lo que vino después fue, según Larios, una destrucción sistemática de su carrera. En entrevista con Infante, lloró al recordar cómo Osorio habría usado su influencia para sacarlo de Televisa: “Me dieron hasta con la cubeta. Me quitaron todo de mi vida”. Relató además que el productor lo humilló cortándole el cabello frente a todo el equipo de producción.

Niurka respondió sin matices. Rechazó que Osorio fuera responsable y apuntó directamente a su ex: “Cada oportunidad que le llegó la desperdició porque se sintió muy chingón”. Y remató: “Nunca tuviste carrera, eres un actor del montón”.

Música, restaurantes y el exilio en Miami

Sin cabida en Televisa, Larios intentó reinventarse. En 2012 lanzó el álbum Tan frágil como tú, mezcla de regional mexicano y Tex-Mex, con una gira en Estados Unidos que no logró despegar. También abrió tres restaurantes en la Ciudad de México, los tres terminaron cerrando. Un nuevo intento empresarial en 2014 tuvo el mismo resultado.

Ante ese panorama, se mudó a Miami, donde trabajó como locutor y conductor de televisión. En 2017 contrajo matrimonio con Evelyn Umpierrez, empresaria uruguaya radicada en Estados Unidos.

La sombra de Emilio Osorio y el reencuentro con los Marcos

Uno de los temas que más ha perseguido a Larios es la especulación sobre si es el padre biológico de Emilio Osorio, hijo menor de Niurka y Juan Osorio. El parecido físico entre ambos ha alimentado rumores que ninguna de las partes ha logrado apagar.

Larios reconoció el parecido, pero fue tajante: “Emilio ya tenía dos años cuando nos casamos”. Niurka y Osorio han desmentido las especulaciones en repetidas ocasiones.

La situación se volvió incómoda en 2021, cuando Larios y Romina Marcos, hija de Niurka, coincidieron en el reality Inseparables: Amor al Límite de Televisa. El encuentro fue cordial: Larios explicó que simplemente no la había reconocido, pues la última vez que la vio era una niña.

Cáncer, recuperación y el regreso a la televisión

Bobby Larios fue eliminado de MasterChef Celebrity (Foto: Azteca)
Su recuperación lo llevó de regreso a la pantalla en 2025, en MasterChef Celebrity México: Generaciones de TV Azteca, donde también protagonizó roces al denunciar favoritismos dentro del programa (Foto: Azteca)

También en 2021, Larios reveló que le habían diagnosticado cáncer de próstata y que enfrentó al mismo tiempo el covid-19. Sometido a seis semanas de radioterapia, superó ambas condiciones. Cuando la prensa preguntó a Niurka si estaba al tanto, respondió con distancia: “Supe de él porque vi el programa en donde estuvo con mi hija. Y hasta ahí”.

Su recuperación lo llevó de regreso a la pantalla en 2025, en MasterChef Celebrity México: Generaciones de TV Azteca, donde también protagonizó roces al denunciar favoritismos dentro del programa. Ese paso abrió la puerta a Survivor México: La Reliquia en Llamas, donde integra la tribu Halcones y competirá por 2 millones de pesos, el mayor premio en la historia del reality.

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