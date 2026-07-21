México

Acusan a la CNDH de simulación tras cerrar caso de abuso sexual en escuela de CDMX: colectivo pide reabrir expediente

La Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia acusó que la CNDH no verificó que se garantice la no repetición

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Una reforma al Código Penal de la CDMX determina que se comete abuso sexual infantil a menores de 15 años y recibe una pena de entre 12 a 20 años de prisión.
Una reforma al Código Penal de la CDMX determina que se comete abuso sexual infantil a menores de 15 años y recibe una pena de entre 12 a 20 años de prisión. (Imagen Ilustrativa)

Entre 2010 y 2011, personal del Jardín de Niños “Maestro Andrés Oscoy Rodríguez”, en Iztapalapa, incurrió en violencia sexual contra menores de edad, hecho por el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 76/2012 a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, en abril de 2026 la CNDH concluyó el expediente sin garantizar que las medidas de reparación y prevención fueran efectivas, acusó la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia.

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De acuerdo con la organización, el cierre de la recomendación deja expuestas a las víctimas y a otros estudiantes del mismo plantel.

En un comunicado, la organización señaló que aunque la SEP presentó constancias para acreditar acciones en cumplimiento de la Recomendación, la CNDH solo revisó documentos formales, sin verificar que las acciones tuvieran el efecto de evitar la repetición de la violencia sexual.

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Señaló que el análisis no garantizó que los cursos de capacitación, la revisión de instalaciones ni los criterios de contratación tuvieran continuidad, alcance nacional o fueran obligatorios.

Por ejemplo, las capacitaciones sobre violencia sexual no son requisito general para trabajar en educación básica; tampoco existen criterios de contratación efectivos para evitar agresores en aulas.

La ODI adviertió que la falta de seguimiento real ha permitido que sigan ocurriendo casos similares en el país.

En la misma publicación, citó como ejemplo el caso del Colegio Carrusel Magone A.C. en Puebla, donde se identificó un espacio oculto para agredir a menores, y una sentencia reciente contra dos servidores públicos en Iztapalapa por hechos ocurridos en un jardín de niños.

Ambos casos muestran que los filtros de contratación y la capacitación siguen siendo insuficientes.

Desde el año 2002, la CNDH ha publicado otras recomendaciones relacionadas con violencia sexual en escuelas, sin que se logre evitar nuevos casos.

La ODI sostiene que la decisión de cerrar la Recomendación 76/2012 “opera como una simulación de protección de derechos que relega a un segundo plano a las víctimas y a la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia en las escuelas”.

La ODI exige a la CNDH reconsiderar el cierre del expediente y realizar un análisis sustantivo del cumplimiento de las medidas, “que evalúe su impacto real y no únicamente su acreditación formal”.

Además, llama a la SEP a cumplir con las obligaciones de reparación del daño y garantizar la no repetición de la violencia sexual en el ámbito escolar.

<b>Casos de abuso sexual infantil en México </b>

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) indicó que de acuerdo con cifras de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS), de enero a abril del 2026, los casos de violación, abuso, acoso y hosotigamiento sexual contra menores se concentraron en tres estados.

Según la organización, Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentraron tres de cada 10 casos, mientras que los municipios con mayor incidencia fueron Benito Juárez (Qtintana Roo), Juárez (Chihuahua) y Zapopan (Jalisco).

La misma organziación detalló los rangos de edad que tenían las víctimas de delitos sexuales: 40.8% tenían de 0 a 12 años y 59.2% de 13 a 17 años.

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