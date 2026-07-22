México

Alex Lora y Chela Lora renovarán votos matrimoniales en el concierto de El Tri en el Palacio de los Deportes

El músico compuso un tema inédito para acompañar una ceremonia sin precedente en la historia del rock mexicano

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Alex Lora
El líder de El Tri y su pareja celebrarán 46 años de matrimonio y 55 de noviazgo frente a miles de fanáticos en el Palacio de los Deportes, con una canción inédita compuesta para la ocasión. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Alex Lora renovará votos matrimoniales con Chela Lora en el concierto de El Tri en el Palacio de los Deportes este sábado 25 de julio de 2026, en el marco de la gira Adicto al Rocanrol. El evento conmemora 46 años de matrimonio, 55 de noviazgo y 58 de trayectoria del grupo en el rock mexicano. La pareja adelantó la celebración porque en octubre, fecha de su aniversario oficial, estará de gira en Barcelona.

Alex Lora compuso una canción nueva para la renovación de votos

Para la ocasión, el músico creó el tema que cantó en la conferencia de prensa, “Nuestro amor mantiene vivo nuestro rocanrol”, escrita específicamente para el concierto del sábado. “Es que yo sepa nunca nadie de ningún estilo musical ha renovado votos en tocada. Entonces pues vamos a festejar 46 años de casados, 55 años de novios y 58 años de rock and roll de México para el mundo”, declaró el músico durante la rueda de prensa previa al evento. El cantante agregó: “Inventé la rola que dice ‘nuestro amor mantiene vivo nuestro rock and roll’”.

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La ceremonia dentro de un concierto masivo no tiene precedente documentado en la historia del rock en México, según señaló el propio músico.

Alex Lora
CIUDAD DE MÉXICO, 20JULIO2026.- Alex Lora y Chela Lora junto con los integrantes de El TRI ofrecieron una rueda de prensa para hablar se su próxima presentación en el Palacio de los Deportes, la cual se realzará el 25 de julio y que forma parte de su gira “Adicto al Rocanrol”. Ahí la pareja rocanrolera dio a conocer que este recital forma parte de los festejos por sus más de 57 años de carrera profesional y la renovación de sus votos matrimoniales. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Chela Lora y Alex Lora: 55 años desde Avándaro

La historia de la pareja arranca en el Festival de Avándaro de 1971, el evento que marcó el inicio del rock masivo en México y en el que participó la banda original de Lora, Three Souls In My Mind. Desde ese primer encuentro, la relación creció en paralelo a la carrera musical: noviazgo, matrimonio y cinco décadas de trabajo conjunto dentro y fuera de los escenarios.

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Chela Lora ha sido una figura constante en la historia de El Tri, tanto en la vida personal del líder como en la gestión del grupo. Para ambos, el concierto del 25 de julio representa la confluencia de dos celebraciones: la personal y la artística.

El concierto en el Palacio de los Deportes, dentro de la gira Adicto al Rocanrol

La presentación en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México forma parte de la gira Adicto al Rocanrol, con la que El Tri festeja más de cinco décadas de carrera ininterrumpida. El recinto, conocido como el “Domo de Cobre”, recibe a la banda después de que el 15 de febrero de 2025 el grupo convocara a más de 60 mil personas en el Estadio GNP Seguros durante cuatro horas y media de concierto, en el cierre de su gira anterior, Y Todo Por El Rocanrol.

Previo a esta fecha, El Tri también ofreció dos conciertos sinfónicos en el Auditorio Nacional junto a la orquesta Esperanza Azteca, bajo la dirección del maestro Julio Saldaña.

El Tri
La ceremonia ocurrirá el sábado 25 de julio en el Palacio de los Deportes, dentro de la gira Adicto al Rocanrol, y marcará 58 años de trayectoria del grupo en el rock mexicano. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El Tri fue fundado por Alex Lora en 1985 tras la transición de Three Souls In My Mind. Con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, el grupo se consolidó como uno de los proyectos musicales de mayor alcance del rock en español.

La banda ha sido pionera en abordar temas sociales, políticos y urbanos en México a través de sus letras, convirtiéndose en la voz de varias generaciones. A lo largo de su carrera, El Tri ha grabado 55 álbumes y ha realizado giras internacionales, tocando en países como Estados Unidos, Perú, Chile y en varias ciudades de Europa.

Han recibido reconocimientos como el Grammy a la Excelencia Musical y han llevado su música a escenarios emblemáticos, como el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, donde celebran sus aniversarios con conciertos masivos. En Perú, la banda fue homenajeada por sus presentaciones históricas, como la de la Playa del Silencio ante 200 mil personas.

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