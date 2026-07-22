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“El Mayo” Zambada identificó a “El Jando” como el piloto que lo llevó a EEUU y desconoce por qué lo traicionaron Los Chapitos, revela su abogado

Frank Pérez también reveló que el cofundador del Cártel de Sinaloa desconoce si alguna agencia federal de Estados Unidos participó en la operación

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Retratos de dos hombres con ojos cubiertos, avión despegando, mapa con ruta de Sinaloa a Santa Teresa, y documentos judiciales con balanza y esposas.
La ruta aérea entre Sinaloa, México, y Santa Teresa, Nuevo México, señala el vuelo de Mauro Alberto Núñez Ojeda, con su posterior captura junto a Ismael Zambada y proceso judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes 20 de julio, el juez federal Brian Cogan condenó a Ismael “El Mayo” Zambada a cadena perpetua en Brooklyn. Horas después, su abogado Frank Pérez reveló detalles que el líder cofundador del Cártel de Sinaloa le contó sobre el secuestro de aquel 25 de julio de 2024, el día que fue traicionado por su ahijado Joaquín Guzmán López, llevándolo a Estados Unidos para ser detenido.

En entrevista con el periodista Ángel Hernández de Milenio, Frank Pérez narró cómo el narcotraficante mexicano le confesó que el día que fue secuestrado creyó que lo iban a lanzar del avión, que identificó a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, como el piloto que lo trasladó a Estados Unidos, y que hasta el día de hoy no sabe por qué Los Chapitos lo traicionaron.

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La confirmación de la voz de la defensa de “El Mayo” Zambada llega días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) admitiera que “El Jando” fue el piloto del vuelo y que no pudo interrogarlo sobre el secuestro antes de entregarlo a Estados Unidos en agosto de 2025, pues apenas en junio descubrieron que él fue uno de los personajes en dicha trama.

Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, capturados el 25 de julio de 2025. (REUTERS)
Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, capturados el 25 de julio de 2025. (REUTERS)

“Joaquín era el ahijado del Mayo, el hijo del Chapo Guzmán. Él fue quien lo secuestró, y El Jando fue el piloto”, dijo Pérez a Hernández.

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Agencias estadounidenses y la duda de por qué lo traicionaron

El secuestro tomó a Zambada completamente por sorpresa. Según el abogado, el capo tenía plena confianza en Guzmán López, lo que explica que haya aceptado acudir a la reunión del 25 de julio de 2024 en el rancho Santa Julia, en las afueras de Culiacán, donde según su propia versión fue golpeado, amarrado y subido a la fuerza a una aeronave.

“No lo vio venir. Tenía mucha confianza en ellos, y por eso fue a reunirse”, dijo Pérez al medio antes citado. Cuando fue cuestionado si Zambada sabe por qué Los Chapitos lo traicionaron, el abogado respondió: “No lo sé. No puedo responder eso. Él tampoco lo sabe”.

Representación artística del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada (cent) en el tribunal de Nueva York el 20 de julio del 2026. A la izquierda un alguacil federal y a la derecha su abogado Frank Pérez. (Elizabeth Williams via AP)
Representación artística del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada (cent) en el tribunal de Nueva York el 20 de julio del 2026. A la izquierda un alguacil federal y a la derecha su abogado Frank Pérez. (Elizabeth Williams via AP)

Según el abogado, el secuestro dejó al narcotraficante mexicano físicamente dañado desde el primer momento: “El secuestro lo golpeó mucho. Lo tumbó. Estaba lesionado cuando lo secuestraron”.

Dentro del avión, Zambada estaba desorientado. Pérez explicó que le dieron algún tipo de líquido para hacerlo dormir, por lo que no recuerda con claridad lo que ocurrió durante el vuelo.

Una de las preguntas que más ha generado dudas en torno al caso es si alguna agencia federal estadounidense tuvo conocimiento previo del operativo o participó en él. Al ser cuestionado sobre si el capo alcanzó a saber algo sobre la operación la respuesta fue que Zambada simplemente no lo sabe. “Todo pasó muy rápido y lo tomó por sorpresa”, contestó.

El Jando: el piloto que la FGR entregó sin saber quién era

Mauro Alberto Núñez Ojeda fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Culiacán. El secretario Omar García Harfuch dijo entonces que era “piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos”.

Sedena detuvo a Mauro 'N' en Jesús María.
Mauro "N", alias "El Jando", el día que fue detenido. |Crédito: SSPC | @foro_militar

Seis meses después, el 12 de agosto de 2025, el gobierno mexicano lo incluyó en un envío de 26 presos a Estados Unidos. En la misma entrega estaban Abigael González Valencia “El Cuini”, cuñado del líder del CJNG; Servando Gómez “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios; y Juan Carlos Félix Gastélum “El Chavo Félix”, yerno del propio Mayo. Ese mismo día, García Harfuch cambió su versión en conferencia de prensa y sostuvo que Núñez Ojeda “no participó de manera directa en el traslado”.

Fue hasta junio de 2026, casi dos años después de los hechos, que la FGR encontró en sus carpetas de investigación coincidencias de voz y huellas dactilares que lo vinculan al vuelo del 25 de julio de 2024. El 15 de julio de 2026 confirmó públicamente que Núñez Ojeda fue el piloto. La fiscalía reconoció que no lo interrogó sobre el secuestro antes de entregarlo.

“El Jando” ya firmó un acuerdo de culpabilidad el 9 de abril de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Dicho documento no contiene ninguna referencia al vuelo ni a Guzmán López.

Se declara responsable de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, admite el tráfico de más de 450 kilogramos y haber supervisado a al menos cinco conspiradores. El rango de sentencia es de 360 meses a cadena perpetua, con una multa de hasta 10 millones de dólares.

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