México

Hallan cuerpo de un recién nacido dentro de una bolsa en calles de Naucalpan: Fiscalía del Edomex investiga

El cuerpo del menor fue abandonado en la colonia Plan de Ayala

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recien nacido abandonado Naucalpan Edomex
Abandonan a recién nacido en calles de Naucalpan, Edomex (especial)

La tarde de este martes, habitantes de la colonia Plan de Ayala en el municipio de Naucalpan, Edomex, vivieron momentos de conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un recién nacido, el cual se encontraba al interior de unas bolsas de plástico abandonada sobre la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos de la zona quienes realizaron el macabro descubrimiento mientras transitaban por la calle Primero de Mayo, casi en el cruce con Artículo 27.

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Al percatarse de que dentro de la bolsa se encontraba un bebé, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia a través del número 911.

Al lugar, llegaron equipos de emergencia, quienes dieron los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que el menor no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad pública acudieron al lugar para confirmar el reporte y procedieron a acordonar la zona, con el objetivo de preservar la escena y facilitar las labores de investigación por parte de las autoridades ministeriales.

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Fiscalía del Estado de México inicia las investigaciones

FGJEM sede Edomex
La FGJEM inició las investigaciones por este caso (especial)

Tiempo después arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), acompañado de peritos especializados en criminalística y agentes de la Policía de Investigación, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes.

Como parte de las primeras investigaciones, los especialistas recabaron indicios en el sitio donde fue localizado el recién nacido, además de integrar la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el abandono.

Mientras será la necropsia de ley la que determine con precisión las causas del fallecimiento del menor, así como el tiempo aproximado que llevaba en el lugar antes de ser encontrado por los vecinos.

Revisan cámaras de seguridad para identificar al responsable

Recién nacido abandonado Naucalpan Edomex
Recién nacido fue tapado con una sábana (especial)

Uno de los principales ejes de la investigación se centra en el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores de la colonia Plan de Ayala.

Peritos y agentes ministeriales revisan las grabaciones captadas por los sistemas de seguridad públicos y privados con la finalidad de identificar a la persona o personas que abandonaron las bolsas donde fue localizado el recién nacido.

Las imágenes podrían resultar determinantes para reconstruir la ruta seguida por el responsable y establecer la hora exacta en que ocurrió el abandono, lo que permitiría fortalecer las investigaciones y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de México no ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso.

Vecinos expresan indignación y tristeza

Recién nacido abandonado Naucalpan Edomex
Equipos de seguridad acordonaron la zona (especial)

El hallazgo generó una profunda consternación entre los habitantes de la colonia Plan de Ayala, quienes manifestaron su indignación por los hechos y lamentaron que un recién nacido haya sido abandonado en esas condiciones.

Algunos residentes señalaron que nunca antes se había registrado un hecho de esta naturaleza en la zona y confiaron en que las autoridades logren esclarecer lo sucedido a la brevedad.

Tras el acordonamiento del área, decenas de personas permanecieron en las inmediaciones observando las diligencias realizadas por los peritos de la Fiscalía, mientras elementos policiacos resguardaban el sitio para evitar el ingreso de curiosos.

La Fiscalía mexiquense mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar la identidad del bebé, localizar a sus familiares y establecer quién abandonó el cuerpo en la vía pública.

El caso ha generado una fuerte reacción entre la población debido a la gravedad de los hechos, mientras tanto, las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer este lamentable suceso y llevar ante la justicia a quien resulte responsable.

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