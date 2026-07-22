México

Museo Palacio de Bellas Artes presenta el Encuentro Internacional de Arte Chicano 2026: fechas, actividades y artistas

El museo reúne del 30 de julio al 1 de agosto a artistas, curadores y activistas para debatir el grafiti, el punk, la fotografía y la curaduría como herramientas de resistencia e identidad en las comunidades chicanas

Guardar
Google icon
Museo del Palacio de Bellas Artes
Se realizó el recorrido para medios de la exposición de arte chicano "AztLÁn, túnel del tiempo" en el vestíbulo del Museo del Palacio de Bellas Artes. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta del 30 de julio al 1 de agosto el Encuentro Internacional de Arte Chicanx, un programa de conversatorios y cine que reúne a artistas, curadores, cineastas e investigadores de México y Estados Unidos para debatir la vigencia del movimiento chicano. El encuentro se desarrolla en el marco de la exposición AztLÁn, túnel del tiempo, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). La entrada a los conversatorios es libre.

El ciclo de cine arranca dos días antes, el 28 de julio, en la sala 9 de la Cineteca Nacional México, con funciones diarias a las 19 horas hasta el 1 de agosto. Las cinco sesiones, presentadas por el cineasta e investigador Jesse Lerner —curador de AztLÁn, túnel del tiempo—, incluyen documentales, cortometrajes, cine experimental y materiales históricos que abarcan desde 1908 hasta la actualidad. El costo por función es de 70 pesos.

PUBLICIDAD

Conversatorios en la Sala Manuel M. Ponce: agenda del 30 de julio al 1 de agosto

El jueves 30 de julio abre la serie de conversatorios con la mesa Comunidades solidarias. De las narrativas transtemporales a los territorios transfronterizos, donde la artista Beatriz Cortez y la curadora Daniela Lieja dialogarán sobre las prácticas artísticas y la curaduría en el arte chicano y latino contemporáneo, bajo la moderación de Joshua Sánchez, curador en jefe del Museo.

Museo del Palacio de Bellas Artes
El INBAL y la Secretaría de Cultura presentan un programa de conversatorios gratuitos y cinco funciones de cine a 70 pesos para explorar las expresiones artísticas, la memoria y la identidad de las comunidades chicanas y mexicoamericanas. (Museo del Palacio de Bellas Artes)

El viernes 31 de julio se llevarán a cabo dos mesas. La primera, Curaduría, escritura e imaginación política, reunirá a Rita Gonzalez, jefa del Departamento de Arte Contemporáneo del Los Angeles County Museum of Art (LACMA); a la doctora en Filosofía Sayak Valencia, y al escritor y activista Luis J. Rodríguez. La moderación estará a cargo de Minerva Reynosa, titular de la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL.

PUBLICIDAD

La segunda mesa del 31 de julio, titulada ¡Y qué! Escribir, ocupar, reivindicar!, reunirá a Chaz Bojórquez, referente del grafiti chicano, con el artista Said Dokins para analizar la escritura urbana como práctica estética y política, y el grafiti como lenguaje de alcance internacional.

Alice Bag y Graciela Iturbide cierran los conversatorios el 1 de agosto

La jornada de clausura del sábado 1 de agosto concentra dos encuentros sobre música, fotografía e identidad. En Punk chicanx: música, identidad y resistencia, la cantante, escritora y activista Alice Bag conversará con el periodista y crítico musical Raúl Vázquez sobre el punk y el performance como formas de resistencia ante el racismo y el sexismo.

Más tarde, la fotógrafa Graciela Iturbide y el artista Rubén Ortiz-Torres abordarán White Fence Gang, serie fotográfica que Iturbide realizó en el Este de Los Ángeles durante la década de 1980. La charla examinará las dimensiones sociales y documentales del proyecto, así como su lugar en la memoria e identidad comunitaria.

Fotógrafas, México, día mundial de la fotografía
Alice Bag, Graciela Iturbide, Chaz Bojórquez y Rita Gonzalez, entre otras figuras, participarán en conversatorios y un ciclo de cine que exploran la vigencia del movimiento chicano en la frontera entre México y EEUU. Credito:CUARTOSCURO

Ciclo de cine en la Cineteca Nacional: 5 programas sobre la experiencia chicana

El ciclo arranca con Al carajo con Hollywood, una selección que enfrenta los estereotipos del cine estadounidense sobre México y las comunidades chicanas con las respuestas de cineastas de esa comunidad. La primera función incluirá la musicalización en vivo de The Greaser’s Gauntlet (1908), a cargo de José María Serralde Ruiz, coordinador nacional de Música y Ópera del INBAL.

Los tres programas restantes abordan territorios distintos del arte chicano. Pintura y arte, presentado por Diego Robles, explora los vínculos entre cine, muralismo y performance a través del legado de David Alfaro Siqueiros en Los Ángeles y el trabajo del colectivo Asco. The Past is a Foreign Country, presentado por el escritor y director Jim Mendiola, recupera episodios de la historia chicana que cuestionan las narrativas oficiales. Indigenous Experiments, presentado por la cineasta Christina Ibarra y el artista John Jota Leaños, reflexiona sobre las raíces indígenas que anteceden a la frontera contemporánea.

El ciclo cierra con We Didn’t Cross the Border, the Border Crossed Us, presentado por la artista visual e investigadora Yadira Ávila, dedicado a la frontera como espacio de creación, memoria y resistencia.

Cineteca Nacional
Del 28 de julio al 1 de agosto, el Palacio de Bellas Artes y la Cineteca Nacional México acogen el Encuentro Internacional de Arte Chicanx, un programa que reúne música, fotografía, grafiti y cine en torno al movimiento chicano contemporáneo. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

¿Qué es AztLÁn, túnel del tiempo y qué relación tiene con el encuentro?

AztLÁn, túnel del tiempo es la exposición en curso en el Palacio de Bellas Artes que sirve de marco al encuentro. La secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza señaló que el encuentro confirma que los espacios culturales son “lugares para escuchar distintas voces, reconocer una historia compartida y fortalecer los vínculos que el arte construye entre comunidades”.

El encuentro cuenta con el apoyo de Terra Foundation for American Art a través de su programa Convocatoria de Subvenciones. El programa completo está disponible en la página del Museo del Palacio de Bellas Artes.

Programa y horarios del Encuentro Internacional de Arte Chicanx

AztLÁn, túnel del tiempo
Artistas, cineastas e investigadores de México y Estados Unidos se reúnen del 28 de julio al 1 de agosto en el Palacio de Bellas Artes y la Cineteca Nacional para debatir migración, identidad y resistencia cultural a través del arte chicano. (@mbellasartes)

Sedes:

  • Cineteca Nacional México, Sala 9
  • Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel M. Ponce

Martes 28 de julio de 2026

Cineteca Nacional México

  • 19:00 horas

Ciclo de cine – Programa 1: Al carajo con Hollywood

  • No Chicanos on TV (1993), Lalo Guerrero. Presenta: Jesse Lerner
  • Chicano: Stereotyping in the Mass Media (1971), Frank Cruz
  • Al carajo con Hollywood (28 min)
  • Speedy Gonzales (1955), I “Friz” Freleng (8 min)
  • Los vendidos (1972), Luis Valdez (24 min)
  • The Greaser’s Gauntlet (1908), D. W. Griffith (17 min, musicalización en vivo por José María Serralde Ruíz)

Miércoles 29 de julio de 2026

Cineteca Nacional México

  • 19:00 horas

Ciclo de cine – Programa 2: Pintura y arte

Presentan: Diego Robles y Jesse Lerner

  • América tropical (1971), Jesús Salvador Treviño (30 min)
  • Stan and Jane Brakhage (1981), Willie Varela (3 min)
  • Becky’s Eye (1977), Willie Varela (4 min)
  • Asco Interviews (2012), Álvaro Parra (25 min)
  • Family Talk (2013), Diego Robles (25 min)
  • Baby Kake (1984), Harry Gamboa Jr. (6 min)

Jueves 30 de julio de 2026

Palacio de Bellas Artes

  • 10:00 horas: Inauguración de conversatorios
  • 10:30 - 12:00 horas: Conversatorio – De las narrativas transtemporales a los territorios transfronterizos Beatriz Cortez y Daniela Lieja. Modera: Joshua Sánchez
  • 12:00 - 13:30 horas: Conversatorio – ¡Y qué! escribir, ocupar, reivindicar Chaz Bojorquez. Modera: Said Dokins

Cineteca Nacional México

  • 19:00 horas: Ciclo de cine – Programa 3: The Past is a Foreign Country Presentan: Jim Mendiola y Jesse Lerner

- La 7th y Alvarado (2010), Rodrigo García (8 min)

- Chicano: Conflict and Resistance (1971), Frank Cruz (28 min)

- Chicano Moratorium: A Question of Freedom (1971), Thomas Myrdahl (21 min)

- Chicana (1979), Sylvia Morales (33 min)

- Pretty Vacant (1996), Jim Mendiola (12 min)

Viernes 31 de julio de 2026

Palacio de Bellas Artes

  • 10:00 - 11:30 horas: Conversatorio – Curaduría, escritura e imaginación política Rita Gonzalez, Sayak Valencia y Luis J. Rodríguez. Modera: Minerva Reynosa
  • 12:00 - 13:30 horas: Conversatorio – (No se especifica título, mesa bilingüe con traducción simultánea)

Conversatorio – (No se especifica título, mesa bilingüe con traducción simultánea)

Cineteca Nacional México

  • 19:00 horas Ciclo de cine – Programa 4: Indigenous Experiments Presentan: Cristina Ibarra, John Jota Leaños y Jesse Lerner

- Entre sueños (2000), Yolanda Cruz (6 min)

- Yaangna Plays Itself (2022), Adam Piron (7 min)

- Eroded Pyramid (2019), Colectivo Los Ingrávidos (9 min)

- Mujería: The Olmeca Rap (1991), Osa Hidalgo de la Riva (3 min)

- Frontera (2014), John Jota Leaños (20 min)

- Un brinco pa’allá (2000), Dominique Jonard (8 min)

- Sierra Nevada (2024), Rancho Shampoo (18 min)

- Columbus on Trial (1992), Lourdes Portillo (26 min)

- Dances of Mexico (1968), Anita Cano y Ballet Folclórico Estudiantil (4 min)

Sábado 1 de agosto de 2026

Palacio de Bellas Artes

  • 10:00 - 11:30 horas: Conversatorio – Punk chicanx: música, identidad y resistenciaAlice Bag. Modera: Raúl Vázquez (Rulo)
  • 12:00 - 13:30 horas: Conversatorio – A day in the life of AztLÁnGraciela Iturbide. Modera: Rubén Ortiz-Torres
  • 13:30 horas: Clausura de conversatorios

Cineteca Nacional México

  • 19:00 horas Ciclo de cine – Programa 5: We Didn’t Cross the Border, the Border Crossed Us Presentan: Yadira Avila (Yega), Alex Rivera y Jesse Lerner

- Soy fronteriza (2024), Yega (15 min)

- Coca-cola en las venas (1999), Ana Machado (9 min)

- Borderlands (2020), Tanya Aguiñiga (26 min)

- The Sixth Section (2003), Alex Rivera (26 min)

- Chicano from the Southwest (1970), Maclovio Rodríguez (7 min)

Temas Relacionados

Museo del Palacio de Bellas ArtesCDMXarte chicanoINBALmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hallan cuerpo de un recién nacido dentro de una bolsa en calles de Naucalpan: Fiscalía del Edomex investiga

El cuerpo del menor fue abandonado en la colonia Plan de Ayala

Hallan cuerpo de un recién nacido dentro de una bolsa en calles de Naucalpan: Fiscalía del Edomex investiga

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 22 de julio

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 22 de julio

Quién es Luciano Herrera, jugador que apunta a convertirse en el nuevo fichaje de Solari con Pumas

Ante un arranque con altibajos en el Apertura 2026, la directiva auriazul ya habría firmado la incorporación del procedente de Newell’s Old Boys, para reestructurar su ataque

Quién es Luciano Herrera, jugador que apunta a convertirse en el nuevo fichaje de Solari con Pumas

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 22 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 22 de julio de 2026

Belinda responde a rumores de una pelea con Kenia Os tras polémicas declaraciones de su dueto con Danna Paola

Los fans de Kenia Os señalan que Belinda habló de “pop stars mexicanas” sin mencionarla, pese a que ambas tienen el tema “Jackpot”

Belinda responde a rumores de una pelea con Kenia Os tras polémicas declaraciones de su dueto con Danna Paola
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU no podrá confiscar los 15,000 millones de dólares a “El Mayo” Zambada, sostiene su abogado

EEUU no podrá confiscar los 15,000 millones de dólares a “El Mayo” Zambada, sostiene su abogado

“El Mayo” Zambada identificó a “El Jando” como el piloto que lo llevó a EEUU y desconoce por qué lo traicionaron Los Chapitos, revela su abogado

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

Tres polleros mexicanos operaban en Canadá y ahora se declaran culpables de introducir migrantes a EEUU

Detienen a tres personas vinculadas con el secuestro de los 10 hombres asesinados en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Belinda responde a rumores de una pelea con Kenia Os tras polémicas declaraciones de su dueto con Danna Paola

Belinda responde a rumores de una pelea con Kenia Os tras polémicas declaraciones de su dueto con Danna Paola

Fallece Adriana García: quién era la influencer sinaloense que murió a los 30 años

Marcela Mistral revela por qué no entró a La Granja VIP

Rosa María Noguerón vuelve a la carga para un regreso de Adrián Marcelo a La Casa de los Famosos México 2026

Livia Brito: jueza le niega el amparo y no podrá esquivar el proceso penal por falsedad

DEPORTES

Quién es Luciano Herrera, jugador que apunta a convertirse en el nuevo fichaje de Solari con Pumas

Quién es Luciano Herrera, jugador que apunta a convertirse en el nuevo fichaje de Solari con Pumas

Pumas sorprende a Toluca en la Bombonera: remonta 2-1 y deja atrás la goleada sufrida en la Jornada 1

Cómo votar desde México para elegir el mejor gol del Mundial 2026

Quién es Jonathan Gomez, mexicano convocado a la Europa League con PAOK

Cruz Azul remonta al Puebla y ahora va por el título de Campeón de Campeones