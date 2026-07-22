Museo Palacio de Bellas Artes presenta el Encuentro Internacional de Arte Chicano 2026: fechas, actividades y artistas

El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta del 30 de julio al 1 de agosto el Encuentro Internacional de Arte Chicanx, un programa de conversatorios y cine que reúne a artistas, curadores, cineastas e investigadores de México y Estados Unidos para debatir la vigencia del movimiento chicano. El encuentro se desarrolla en el marco de la exposición AztLÁn, túnel del tiempo, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). La entrada a los conversatorios es libre.
El ciclo de cine arranca dos días antes, el 28 de julio, en la sala 9 de la Cineteca Nacional México, con funciones diarias a las 19 horas hasta el 1 de agosto. Las cinco sesiones, presentadas por el cineasta e investigador Jesse Lerner —curador de AztLÁn, túnel del tiempo—, incluyen documentales, cortometrajes, cine experimental y materiales históricos que abarcan desde 1908 hasta la actualidad. El costo por función es de 70 pesos.
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Conversatorios en la Sala Manuel M. Ponce: agenda del 30 de julio al 1 de agosto
El jueves 30 de julio abre la serie de conversatorios con la mesa Comunidades solidarias. De las narrativas transtemporales a los territorios transfronterizos, donde la artista Beatriz Cortez y la curadora Daniela Lieja dialogarán sobre las prácticas artísticas y la curaduría en el arte chicano y latino contemporáneo, bajo la moderación de Joshua Sánchez, curador en jefe del Museo.
El viernes 31 de julio se llevarán a cabo dos mesas. La primera, Curaduría, escritura e imaginación política, reunirá a Rita Gonzalez, jefa del Departamento de Arte Contemporáneo del Los Angeles County Museum of Art (LACMA); a la doctora en Filosofía Sayak Valencia, y al escritor y activista Luis J. Rodríguez. La moderación estará a cargo de Minerva Reynosa, titular de la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL.
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La segunda mesa del 31 de julio, titulada ¡Y qué! Escribir, ocupar, reivindicar!, reunirá a Chaz Bojórquez, referente del grafiti chicano, con el artista Said Dokins para analizar la escritura urbana como práctica estética y política, y el grafiti como lenguaje de alcance internacional.
Alice Bag y Graciela Iturbide cierran los conversatorios el 1 de agosto
La jornada de clausura del sábado 1 de agosto concentra dos encuentros sobre música, fotografía e identidad. En Punk chicanx: música, identidad y resistencia, la cantante, escritora y activista Alice Bag conversará con el periodista y crítico musical Raúl Vázquez sobre el punk y el performance como formas de resistencia ante el racismo y el sexismo.
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Más tarde, la fotógrafa Graciela Iturbide y el artista Rubén Ortiz-Torres abordarán White Fence Gang, serie fotográfica que Iturbide realizó en el Este de Los Ángeles durante la década de 1980. La charla examinará las dimensiones sociales y documentales del proyecto, así como su lugar en la memoria e identidad comunitaria.
Ciclo de cine en la Cineteca Nacional: 5 programas sobre la experiencia chicana
El ciclo arranca con Al carajo con Hollywood, una selección que enfrenta los estereotipos del cine estadounidense sobre México y las comunidades chicanas con las respuestas de cineastas de esa comunidad. La primera función incluirá la musicalización en vivo de The Greaser’s Gauntlet (1908), a cargo de José María Serralde Ruiz, coordinador nacional de Música y Ópera del INBAL.
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Los tres programas restantes abordan territorios distintos del arte chicano. Pintura y arte, presentado por Diego Robles, explora los vínculos entre cine, muralismo y performance a través del legado de David Alfaro Siqueiros en Los Ángeles y el trabajo del colectivo Asco. The Past is a Foreign Country, presentado por el escritor y director Jim Mendiola, recupera episodios de la historia chicana que cuestionan las narrativas oficiales. Indigenous Experiments, presentado por la cineasta Christina Ibarra y el artista John Jota Leaños, reflexiona sobre las raíces indígenas que anteceden a la frontera contemporánea.
El ciclo cierra con We Didn’t Cross the Border, the Border Crossed Us, presentado por la artista visual e investigadora Yadira Ávila, dedicado a la frontera como espacio de creación, memoria y resistencia.
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¿Qué es AztLÁn, túnel del tiempo y qué relación tiene con el encuentro?
AztLÁn, túnel del tiempo es la exposición en curso en el Palacio de Bellas Artes que sirve de marco al encuentro. La secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza señaló que el encuentro confirma que los espacios culturales son “lugares para escuchar distintas voces, reconocer una historia compartida y fortalecer los vínculos que el arte construye entre comunidades”.
El encuentro cuenta con el apoyo de Terra Foundation for American Art a través de su programa Convocatoria de Subvenciones. El programa completo está disponible en la página del Museo del Palacio de Bellas Artes.
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Programa y horarios del Encuentro Internacional de Arte Chicanx
Sedes:
- Cineteca Nacional México, Sala 9
- Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel M. Ponce
Martes 28 de julio de 2026
Cineteca Nacional México
- 19:00 horas
Ciclo de cine – Programa 1: Al carajo con Hollywood
- No Chicanos on TV (1993), Lalo Guerrero. Presenta: Jesse Lerner
- Chicano: Stereotyping in the Mass Media (1971), Frank Cruz
- Al carajo con Hollywood (28 min)
- Speedy Gonzales (1955), I “Friz” Freleng (8 min)
- Los vendidos (1972), Luis Valdez (24 min)
- The Greaser’s Gauntlet (1908), D. W. Griffith (17 min, musicalización en vivo por José María Serralde Ruíz)
Miércoles 29 de julio de 2026
Cineteca Nacional México
- 19:00 horas
Ciclo de cine – Programa 2: Pintura y arte
Presentan: Diego Robles y Jesse Lerner
- América tropical (1971), Jesús Salvador Treviño (30 min)
- Stan and Jane Brakhage (1981), Willie Varela (3 min)
- Becky’s Eye (1977), Willie Varela (4 min)
- Asco Interviews (2012), Álvaro Parra (25 min)
- Family Talk (2013), Diego Robles (25 min)
- Baby Kake (1984), Harry Gamboa Jr. (6 min)
Jueves 30 de julio de 2026
Palacio de Bellas Artes
- 10:00 horas: Inauguración de conversatorios
- 10:30 - 12:00 horas: Conversatorio – De las narrativas transtemporales a los territorios transfronterizos Beatriz Cortez y Daniela Lieja. Modera: Joshua Sánchez
- 12:00 - 13:30 horas: Conversatorio – ¡Y qué! escribir, ocupar, reivindicar Chaz Bojorquez. Modera: Said Dokins
Cineteca Nacional México
- 19:00 horas: Ciclo de cine – Programa 3: The Past is a Foreign Country Presentan: Jim Mendiola y Jesse Lerner
- La 7th y Alvarado (2010), Rodrigo García (8 min)
- Chicano: Conflict and Resistance (1971), Frank Cruz (28 min)
- Chicano Moratorium: A Question of Freedom (1971), Thomas Myrdahl (21 min)
- Chicana (1979), Sylvia Morales (33 min)
- Pretty Vacant (1996), Jim Mendiola (12 min)
Viernes 31 de julio de 2026
Palacio de Bellas Artes
- 10:00 - 11:30 horas: Conversatorio – Curaduría, escritura e imaginación política Rita Gonzalez, Sayak Valencia y Luis J. Rodríguez. Modera: Minerva Reynosa
- 12:00 - 13:30 horas: Conversatorio – (No se especifica título, mesa bilingüe con traducción simultánea)
Conversatorio – (No se especifica título, mesa bilingüe con traducción simultánea)
Cineteca Nacional México
- 19:00 horas Ciclo de cine – Programa 4: Indigenous Experiments Presentan: Cristina Ibarra, John Jota Leaños y Jesse Lerner
- Entre sueños (2000), Yolanda Cruz (6 min)
- Yaangna Plays Itself (2022), Adam Piron (7 min)
- Eroded Pyramid (2019), Colectivo Los Ingrávidos (9 min)
- Mujería: The Olmeca Rap (1991), Osa Hidalgo de la Riva (3 min)
- Frontera (2014), John Jota Leaños (20 min)
- Un brinco pa’allá (2000), Dominique Jonard (8 min)
- Sierra Nevada (2024), Rancho Shampoo (18 min)
- Columbus on Trial (1992), Lourdes Portillo (26 min)
- Dances of Mexico (1968), Anita Cano y Ballet Folclórico Estudiantil (4 min)
Sábado 1 de agosto de 2026
Palacio de Bellas Artes
- 10:00 - 11:30 horas: Conversatorio – Punk chicanx: música, identidad y resistenciaAlice Bag. Modera: Raúl Vázquez (Rulo)
- 12:00 - 13:30 horas: Conversatorio – A day in the life of AztLÁnGraciela Iturbide. Modera: Rubén Ortiz-Torres
- 13:30 horas: Clausura de conversatorios
Cineteca Nacional México
- 19:00 horas Ciclo de cine – Programa 5: We Didn’t Cross the Border, the Border Crossed Us Presentan: Yadira Avila (Yega), Alex Rivera y Jesse Lerner
- Soy fronteriza (2024), Yega (15 min)
- Coca-cola en las venas (1999), Ana Machado (9 min)
- Borderlands (2020), Tanya Aguiñiga (26 min)
- The Sixth Section (2003), Alex Rivera (26 min)
- Chicano from the Southwest (1970), Maclovio Rodríguez (7 min)
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