México

Presunto avistamiento de jaguar en Ixtapan de la Sal moviliza a autoridades del Edomex: piden a vecinos extremar precauciones

Se reportó el avistamiento de otro felino en Valle de Bravo,se analizan las huellas encontradas para confirmar si se trata de una pantera o un jaguarundi

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Jaguar adulto de pelaje dorado y negro caminando sobre tierra seca entre árboles y matorrales con hojas caídas bajo luz solar.
Presunto avistamiento de jaguar en Ixtapan de la Sal Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana de este lunes 20 de julio, se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ambientales luego del presunto avistamiento de un jaguar en las inmediaciones del fraccionamiento Rancho San Diego, ubicado en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

La alerta fue emitida por vecinos y directivos del conjunto habitacional después de que el supuesto felino fuera detectado mediante el sistema de videovigilancia del fraccionamiento. Tras conocer el reporte, la administración del lugar difundió una serie de recomendaciones para proteger tanto a los habitantes como al ejemplar.

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Entre las medidas preventivas se solicitó a los residentes mantener resguardadas a sus mascotas, evitar realizar caminatas o actividades recreativas al aire libre y, en caso de observar nuevamente al animal, no intentar acercarse, alimentarlo, capturarlo o agredirlo bajo ninguna circunstancia.

Asimismo, exhortaron a los vecinos a reportar de inmediato cualquier avistamiento a los guardias de seguridad del fraccionamiento o a las autoridades competentes, con el objetivo de facilitar las labores de búsqueda y evitar incidentes.

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Autoridades implementan operativo para localizar al felino

Vista aérea de un terreno con vegetación verde y zonas de suelo oscuro y alterado. Se superpone el logo y nombre de PROFEPA, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se unió a lo trabajos de búsqueda del presunto leopardo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el reporte ciudadano, elementos de Protección Civil, la Policía Municipal y brigadas especializadas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) desplegaron un operativo en la zona para localizar al ejemplar.

El objetivo principal del dispositivo es garantizar la seguridad de los habitantes y realizar una captura controlada del animal, en caso de confirmarse su presencia, para posteriormente trasladarlo a un santuario o Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) autorizada, donde pueda recibir atención especializada.

Las labores de búsqueda se concentraron en áreas verdes y zonas boscosas cercanas al fraccionamiento, donde el supuesto felino podría encontrar refugio.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que el animal captado en las cámaras corresponda efectivamente a un jaguar, por lo que continúan las investigaciones y recorridos en la zona.

Otro ejemplar fue reportado en Valle de Bravo

Felino Valle de Bravo Pantera Jaguarundi
Se reportó el avistamiento de otro felino en Valle de Bravo (especial)

Las autoridades de Valle de Bravo han reforzado los recorridos de inspección y analizan las huellas encontradas para confirmar si se trata de una pantera o un jaguarundi.

Los reportes se concentraron en las comunidades de Campo de Aviación, San Nicolás Tolentino y el Sifón.

De acuerdo con biólogos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), una de las principales líneas de investigación apunta a que el felino podría haber permanecido en cautiverio ilegal y posteriormente escapado o haber sido liberado.

Los especialistas explican que el jaguar (Panthera onca) es una especie de hábitos reservados que normalmente evita el contacto con las personas, por lo que la presencia de un ejemplar en una zona habitacional resulta poco común.

Además, destacaron que el Estado de México no forma parte de la distribución natural más importante de esta especie, lo que fortalece la hipótesis de que pudiera tratarse de un ejemplar proveniente de posesión ilegal.

Piden evitar actos de cacería y respetar la vida silvestre

Las autoridades hicieron un llamado a la población para no intentar realizar actos de cacería o capturar al supuesto felino por cuenta propia, ya que esto podría representar un grave riesgo tanto para las personas como para el propio animal.

También recordaron que cualquier intervención debe quedar en manos de personal capacitado, quienes cuentan con protocolos especializados para el manejo de fauna silvestre de gran tamaño.

En caso de detectar nuevamente al ejemplar, la recomendación es mantener la distancia, permanecer en un lugar seguro y reportar inmediatamente su ubicación para facilitar el trabajo de las brigadas.

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