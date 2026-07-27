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La Casa de los Famosos México 2026: edad y pareja actual de cada uno de los 18 habitantes

Desde Cynthia Klitbo, que tiene un novio 30 años menor, hasta Fede Vigevani, que lleva seis años soltero: así llegan al reality los 18 participantes de la temporada más numerosa del programa

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La Casa de los Famosos México 2026: edad y pareja actual de los habitantes. (LCDLFM)
La Casa de los Famosos México 2026: edad y pareja actual de los habitantes. (LCDLFM)

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arrancó este domingo 26 de julio con el elenco más numeroso de su historia: 18 habitantes cuyas edades van de los 26 a los 66 años, con perfiles que van del actor de telenovelas al creador de contenido, del comentarista deportivo a la cantante de OV7.

Entre ellos hay casados, solteros declarados, parejas con diferencias de edad de 30 años y al menos un habitante que entra al reality sin haber tenido novia en seis años.

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El participante de mayor edad es el actor y conductor Ernesto Laguardia, con 66 años, y el más joven es el creador de contenido Ese Pérez, con 26. La competencia durará 10 semanas y el ganador se llevará 4 millones de pesos.

Ilustración digital de quince personas sonrientes en formato retrato, dispuestas en tres hileras. En el centro, el logo La Casa de los Famosos México. Fondos pastel con motivos marinos.
Una ilustración editorial presenta a los participantes de La Casa de los Famosos México 2026, distribuidos en tres hileras con el logo del programa al centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los que entran con pareja confirmada: casados, novios y una relación con 30 años de diferencia

Ernesto Laguardia, de 66 años, llega casado con Patricia Rodríguez, diseñadora y empresaria del ramo textil, con quien contrajo matrimonio el 19 de mayo de 2007. Su esposa lo advirtió públicamente antes de su ingreso al reality, que sólo espera verlo salir del show con el premio en la mano.

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Memo Schutz, comentarista y conductor de 46 años, también entra con familia consolidada. Está casado con Verónica Fonseca desde 2008 y tiene cuatro hijos: Guillermo, Patricio, Nicole y Luca. Fonseca se mantiene alejada del medio artístico y apenas es conocida públicamente.

La casa de los famosos
Memo Schutz (Infobae/Jenifer Nava)

Arantza Ruiz, actriz de 29 años, tiene una relación con el actor Sebastián Fouilloux desde 2021. La pareja llegó al altar tras pocos meses de noviazgo.

Cynthia Klitbo, la más veterana del grupo de mujeres con 59 años, llega con una relación que ha generado conversación: su novio es Luis Rodríguez, cineasta y sociólogo mexicano de alrededor de 30 años, lo que representa una diferencia de edad de aproximadamente tres décadas. Hicieron pública su relación a finales de mayo de 2026. Klitbo ha defendido el vínculo ante las críticas y ha señalado que la edad no determina la estabilidad de una pareja.

Mariana Ochoa
(La Casa de los Famosos México)

Luis Chaparro, creador de contenido de 29 años, tiene una relación con la influencer Andrea Mextli, especializada en contenido de ejercicio y estilo de vida.

Mariana Ochoa, cantante de 47 años y exintegrante de OV7, mantiene actualmente una relación con un empresario Mauricio Vaca.

Yahir, cantante de 47 años, ha sido vinculado con una pareja a la que sus seguidores identifican como su “misteriosa novia”, aunque no existe un nombre público confirmado hasta el momento ya llevan varios años juntos.

Los que entran solteros

La casa de los famosos
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Yanet García, de 35 años, confirmó su soltería durante la conferencia de prensa en la que fue presentada como integrante del programa. Se describió como una mujer “ingobernable” y dejó abierta la posibilidad de encontrar una conexión especial dentro de la casa.

Ximena Herrera, actriz de 46 años, fue igual de directa cuando le preguntaron por su vida amorosa en una cápsula del programa: “No tengo novio”, respondió. Agregó que se encuentra en un punto muy feliz de su vida. “Sin hijo, sin marido, felizmente hasta el momento”, dijo.

Flor Vigna, actriz y cantante argentina de 32 años, llega soltera. Su última relación pública fue con el cantante y compositor Lautaro “Lauta” López, que hicieron oficial en octubre de 2024 y terminó meses después. Desde entonces no ha confirmado una nueva pareja.

Flor Vigna es anunciada como octava habitante de LCDLFM (Ig)
Flor Vigna es anunciada como octava habitante de LCDLFM (Ig)

Moisés Peñaloza, actor de 34 años, también entra sin pareja. Su última relación pública fue con la actriz y cantante Elaine Haro, que duró dos años y terminó a finales de 2025, poco antes de que Haro ingresara a la edición de ese año de La Casa de los Famosos.

Masad Altamimi, creador de contenido de 36 años originario de Arabia Saudita, llega soltero. Sus dos últimas relaciones públicas fueron con la influencer mexicana Melissa Navarro y posteriormente con la modelo Alejandra Tijerina, ambas terminadas para 2025. En los últimos meses ha mantenido su vida privada con mayor discreción.

Fede Vigevani, el habitante infiltrado de 31 años, lleva seis años sin novia según sus propias palabras. En una cápsula del programa respondió así cuando le preguntaron quién era su pareja: “Gran pregunta porque no sé quién es. Estoy soltero hace seis años. Mi corazón está triste, está solo... Nah, mentira. Pero si hay una chica interesada ahí, llama.” Su ex más conocida es la modelo venezolana Nicole García, con quien terminó en 2020.

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Karina Torres, creadora de contenido de 35 años, declaró ante Galilea Montijo que entra al reality “soltera, pero codiciada”. Ha sido vinculada con el creador de contenido Miguel Padilla, con quien protagonizaron un beso viral a finales de 2025, pero ninguno ha confirmado una relación oficial.

Gema Garoa, actriz de 36 años que ingresó días después del fallecimiento de su padre, también confirmó que entra soltera ya dentro del reality.

Ese Pérez, el más joven del elenco con 26 años, actualmente no tiene pareja.

Aldo Rendón, fashion stylist de 47 años y primer nominado de la temporada, no tiene pareja conocida actualmente.

Brianda Deyanara, creadora de contenido de 30 años, tampoco tiene pareja confirmada actualmente. En el pasado salió con el creador de contenido Ryan Hoffman y con el influencer Álex Casas.

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