México

Habitantes de La Casa de los Famosos México 2026: así arrancan el show en el ranking de seguidores en Instagram y TikTok

El comportamiento dentro de la casa determinará si esas cifras crecen o caen durante las 10 semanas de competencia

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Mosaico de dieciocho retratos ilustrados de busto de hombres y mujeres. Cada retrato incluye logos translúcidos de Instagram, TikTok y un icono de corazón.
Ilustraciones digitales realistas muestran los bustos de los dieciocho concursantes de La Casa de los Famosos México 2026 sobre un fondo degradado con logos de redes sociales y corazones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 18 habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 llegan a la cuarta temporada con comunidades digitales que van de los 56,000 seguidores de Memo Schutz en Instagram hasta los 35.7 millones de Brianda Deyanara en TikTok, una brecha que refleja la mezcla de perfiles más variada en la historia del reality.

La convivencia dentro de la casa, y la forma en que cada participante se conduzca frente a las cámaras, determinará si esas cifras suben o bajan conforme avancen las semanas.

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El reality arrancó el domingo 26 de julio y durará 10 semanas. Las temporadas anteriores demostraron que el comportamiento dentro de la casa mueve los números en redes: hay participantes que salieron con el doble de seguidores y otros que los perdieron por miles tras una eliminación polémica o una actitud que no cayó bien al público.

Yanet García lidera Instagram con 13.2 millones; Brianda Deyanara domina TikTok con 35.7 millones

quien es yanet garcía -México- 21 julio
La famosa fue confirmada para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

Al corte del 27 de julio de 2026, el ranking por Instagram al arranque de la temporada coloca a Yanet García en el primer lugar con 13.2 millones de seguidores, seguida de cerca por Brianda Deyanara con 12.6 millones y Fede Vigevani con 12.2 millones. Solo entre estos tres suman casi 38 millones de cuentas en esa plataforma, más que todos los demás participantes juntos.

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En TikTok la historia cambia. Deyanara es la que más seguidores acumula con 35.7 millones, por encima de Vigevani que suma 31.6 millones. Ambos son los creadores de contenido con mayor alcance digital de todo el elenco y llegan al programa con comunidades que ningún participante de temporadas anteriores había tenido al momento de entrar.

Fede Vigevani tiene además un dato que no tiene ningún otro habitante: 76.7 millones de suscriptores en YouTube, lo que lo convierte en el creador con mayor audiencia acumulada de la temporada. Su papel como habitante infiltrado, cumpliendo misiones del público sin que sus compañeros lo sepan, añade una variable que podría afectar su imagen dentro y fuera de la casa.

La lista completa de seguidores al arranque de la temporada

(Instagram)
(Instagram)

Estos son los números de los 18 habitantes al inicio de la cuarta temporada, ordenados por seguidores en Instagram:

  • Yanet García — 13.2 millones en Instagram / 1.4 millones en TikTok
  • Brianda Deyanara — 12.6 millones en Instagram / 35.7 millones en TikTok
  • Fede Vigevani — 12.2 millones en Instagram / 31.6 millones en TikTok
  • Flor Vigna — 5.6 millones en Instagram / 2.1 millones en TikTok
  • Karina Torres — 2.4 millones en Instagram / 2.6 millones en TikTok
  • Masad Altamimi — 1.9 millones en Instagram / 17,600 en TikTok
  • Ese Pérez — 1.5 millones en Instagram / 5.1 millones en TikTok
  • Yahir — 1 millón en Instagram / 141,000 en TikTok
  • Ximena Herrera — 1 millón en Instagram / 44,300 en TikTok
  • Cynthia Klitbo — 924,000 en Instagram / 1 millón en TikTok
  • Mariana Ochoa — 856,000 en Instagram / 51,400 en TikTok
  • Aldo Rendón — 785,000 en Instagram / 1.2 millones en TikTok
  • Luis Chaparro — 586,000 en Instagram / 8.3 millones en TikTok
  • Gema Garoa — 586,000 en Instagram / sin dato en TikTok
  • Ernesto Laguardia — 556,000 en Instagram / 231,000 en TikTok
  • Arantza Ruiz — 353,000 en Instagram / 1.3 millones en TikTok
  • Moisés Peñaloza — 333,000 en Instagram / 1.4 millones en TikTok
  • Memo Schutz — 56,000 en Instagram / 18,000 en TikTok

Los casos donde TikTok supera por mucho a Instagram

Luis Chaparro se incorpora como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. (Instagram: Luis Chaparro)
Luis Chaparro se incorpora como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. (Instagram: Luis Chaparro)

Varios participantes tienen una presencia mucho mayor en TikTok que en Instagram, lo que revela dónde está realmente su audiencia. Luis Chaparro es el caso más extremo: tiene 586,000 seguidores en Instagram pero 8.3 millones en TikTok, una diferencia de más de 13 veces entre plataformas. Su comunidad vive en TikTok y ahí es donde se medirá el efecto de su participación en el reality.

Arantza Ruiz tiene 353,000 en Instagram pero 1.3 millones en TikTok, donde su contenido de videojuegos tiene mayor tracción. Moisés Peñaloza registra 333,000 en Instagram frente a 1.4 millones en TikTok. Y Ese Pérez suma 1.5 millones en Instagram pero 5.1 millones en TikTok, plataforma donde su humor urbano tiene más alcance.

En el extremo opuesto está Masad Altamimi, que tiene 1.9 millones en Instagram pero apenas 17,600 en TikTok, lo que lo convierte en el participante con la brecha más pronunciada a favor de Instagram dentro del elenco de creadores de contenido.

Memo Schutz - (Infobae México)
Memo Schutz - (Infobae México)

Memo Schutz es el habitante con menor presencia digital del elenco: 56,000 seguidores en Instagram y 18,000 en TikTok. Su comunidad más activa está en X, donde suma 223,000 seguidores, plataforma más ligada a la conversación deportiva que a lo visual.

La Casa de los Famosos México 2026 puede verse de domingo a viernes en Canal de las Estrellas y Canal 5, con transmisión 24/7 en ViX+ mediante suscripción de pago.

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