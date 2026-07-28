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Islas Vlogs denuncia discriminación en antro de México: tenía reservación y le negaron la entrada

El creador de contenido mexicano difundió en redes sociales un video exponiendo su caso

Islas Vlogs expuso la discriminación que sufrió en un antro de la Ciudad de México, se le negó la entrada a pesar de tener una reservación. Video: TokTok/islasvlogs_

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El creador de contenido conocido como Islas Vlogs expuso en redes sociales que fue discriminado y se le negó la entrada a un antro.

El tiktoker aseguró que aunque no suele ir a ese tipo de lugar, en está ocasión se encontraba trabajando un video, razón por la que acudió al antro.

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“La neta, yo no suelo ir a este tipo de lugar, pero en esta ocasión estamos grabando un video para una serie que estamos haciendo de yendo a los mejores o peores antros de México”, señaló el creador de contenido.

Islas Vlogs comentó que el lugar se encontraba entre las recomendaciones más comentadas en redes sociales, razón por la que quería incluir el lugar en el video.

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“Este lugar se llama Drama Café, vi que este lugar estaba muy sonado en redes, así que dije: pues vamos para allá, claro que sí“, comentó Islas.

Tenía reservación y aun así le negaron la entrada

El creador de contenido señaló que a pesar de haber realizado una reservación previa en la página del lugar el acceso le fue negado.

Resaltando que mucha gente seguía entrando al lugar a pesar de que él había llegado mucho antes, aseguró que es algo muy común y de lo que está consiente, sin embargo su sorpresa fue la respuesta del “cadenero”.

“Hicimos una reservación en su página, fuimos al lugar, había una fila, lo cual dijimos es normal en este tipo de lugares. Y pese a que estábamos formados, mucha gente pasaba, pues porque conocían al cadenero. Y a ver, esto la mayoría es de este tipo de lugares. No me voy a hacer el sorprendido, pero aquí sí lo hacían muy evidente”, comentó en el video.

El creador de contenido aseguró que el acceso se le fue negado en más de una ocasión a pesar de mencionar su reservación.

“Llega nuestro turno para pasar y nos dicen: ‘nel, papito’. Le comenté amablemente que nosotros habíamos hecho una reservación y me dijeron: ‘No, es que en la página solo se reserva para la lista de espera, no para el lugar’”, señaló.

Islas Vlogs expuso las políticas de un antro
A pesar de haber realizado una reservación previa en la página del lugar el acceso le fue negado. (Captura de pantalla_ TikTok/islasvlogs_)

La apariencia como filtro de entrada

Islas Vlogs aseguró que se le negó el acceso por la forma en la que se ve, mencionando que solo puede entrar al lugar si cuentas con algún atributo especifico o eres amigo del cadenero.

Solamente te dan la entrada si cumples cierto atributo, tal vez. si se ve que tienes varo, si eres amigo de tal persona, si eres extranjero. O sea, básicamente si te ven mal, pues no entras”, aseguró Islas Vlogs.

Islas comentó que la respuesta del “cadenero” tras rechazarlos en reiteradas ocasiones fue que el lugar se encontraba muy lleno, sin embargo seguían entrando personas externas, sin reservación.

“Y tú dirás: ‘Oye, bueno, es que estaba muy lleno’. De hecho, sí nos lo dijeron. Pero eso no es cierto, porque muchas personas entraron todavía después de nosotros y obviamente no mostraron su reservación. Claramente, eran claros”, comentó.

Se le negó el acceso al creador de contenido Islas Vlogs
Islas Vlogs aseguró que se le negó el acceso por la forma en la que se ve (Captura de pantalla_ TikTok/islasvlogs_)

El peor lugar al que ha ido

El youtuber y tiktoker aseguró que es un lugar que no recomienda y para nada busca exponer al “cadenero”, su video va en contra del lugar, sus políticas y sus instrucciones.

“Ojo, cero hate contra el cadenero, porque pues él solamente está cumpliendo las instrucciones de alguien más, así que él está haciendo solamente su chamba. Pero eso sí, qué hueva con este tipo de lugares, la neta. Café Drama, en mi opinión, un lugar muy detestable, qué pena”, concluyó.

Islas Vlogs aseguró que a pesar de haber sufrido este tipo de tratos en otros lugares el que le dieron lo coloca como el peor lugar al que ha ido.

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