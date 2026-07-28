Checo Pérez se suma a las felicitaciones para Noel León tras su victoria en el Gran Premio de Hungría

Sergio Pérez, felicitó a Noel León por su triunfo en Hungaroring (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los pilotos mexicanos: Sergio Checo Pérez y Noel León Vázquez fueron captados desde el Gran Premio de Hungría, donde los dos compitieron para las escuderías: Cadillac y Campos Racing en la Fórmula 1 y 2, respectivamente.

La conversación cercana entre Pérez Mendoza y León Vázquez ocurrió en el paddock de Hungaroring, poco después de la primera victoria del joven piloto en una carrera real de la Fórmula 2. El jalisciense, Checo Pérez, se acercó a su compatriota para destacar sus esfuerzos en el circuito de Hungría.

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“Sí vi que te estaban alcanzado al final. A seguirle así Noel”, motivó Sergio Pérez a León Vázquez quien aspira a ser el siguiente mexicano en obtener un asiento a la Fórmula 1 al haber interés de varias escuderías tras su reciente triunfo en Budapest.

“Te mentiría si te dijera que no hay una oportunidad, porque sí que la hay, el problema es cómo, cuándo y cómo se hace”, dijo en entrevista con Motorsport, luego de conquistar su tercera victoria en Fórmula 2: la primera en una carrera oficial y las otras dos en sprint race.

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¿Quién es Noel León, piloto mexicano que podría llegar a la Fórmula 1?

Noel León primer mexicano en ganar una carrera de la Fórmula 2 (Fórmula 2 )

Noel Jesús León Vázquez, originario de Monterrey, Nuevo León nació el 21 de diciembre de 2004 es un corredor mexicano de automovilismo. Actualmente compite en la Fórmula 2 para la escudería Campos Racing,

León es señalado como una de las futuras promesas para el automovilismo mexicano al estar cada vez más cerca de conseguir un lugar en la Fórmula 1, a raíz de su desempeño en la antesala de la Máxima Categoría, donde ya tiene tres victorias: Dos en carreras sprint y una en el GP de Hungría.

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Su trayectoria en las carreras de autos dio inicio en 2019, año en que ganó el campeonato NACAM de la Fórmula 4. Dos años después, en 2021, obtuvo el título de la Fórmula 4 de Estados Unidos y la NASCAR Challenge Series México.

Poco después, en 2022, Noel León consiguió dar el salto hacia las competencias en Europa y en 2023 se proclamó campeón en la Eurofórmula Open.

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Entre 2024 y 2025 corrió en la Fórmula 3 con la escudería Van Amersfoort Racing, con quien se apiadó de varios podios. En este 2026, el volante regiomontano subió a la Fórmula 2 para correr en el equipo Campos Racing, donde ya se encuentra en la mira de ciertas escuderías de la Fórmula 1.

¿Qué necesita Noel León para ascender a la F1?

Noel León festeja su victoria de la F2. (@formula2 / Instagram)

Noel Jesús León necesita cumplir con varios requisitos para acompañar a Checo Pérez en la Fórmula 1:

Superlicencia de la FIA: Debe sumar otros 40 puntos en los campeonatos avalados por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La forma más directa de lograrlos es terminar la temporada de Fórmula 2 en el Top 3. Por ahora, el piloto mexicano ocupa el quinto lugar con 94 puntos. Resultados deportivos: Noel León es consciente que, si no termina la temporada dentro de los tres primeros de la tabla de pilotos, es difícil que algún equipo lo considere para la Fórmula 1. Parte de los puntos que había acumulado en años anteriores ya no son válidos, por lo que debe volver a sumar los 40 necesarios para obtener la superlicencia. Negociaciones con equipos: El corredor azteca confirmó que existen conversaciones con escuderías de la Fórmula 1, aunque no hay acuerdos cerrados. A diferencia de otros participantes, no forma parte de una academia de desarrollo, lo que le permite negociar con distintos equipos. Factores externos: Además de los puntos y el rendimiento en pista, el salto a Fórmula 1 depende de la disponibilidad de asientos y las decisiones estratégicas de los equipos, situaciones que no controla directamente pero que busca influenciar con su rendimiento y su preparación.

Fórmula 1 comienza su temporada de vacaciones

Checo Pérez comienza su mes de vacaciones tras el GP de Hungría (REUTERS)

Tras el Gran Premio de Hungría, Sergio Pérez y todo el pelotón de la F1 rompieron filas para disfrutar un mes de descanso. El Gran Circo volverá a la actividad hasta el fin de semana del 21 al 23 de agosto, con las actividades desde Zandvoort para el Gran Premio de Países Bajos.

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