Karime Pindter revela si regresaría a La Casa de los Famosos y manda mensaje al Team Mar

Karime Pindter fue la segunda finalista de La Casa de los Famosos México 2. (karimepindter, Instagram)

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Previo al inicio de La Casa de los Famosos México 2026, se habló de una posible nueva edición el próximo año en la que participarían habitantes de todas las temporadas del reality show, principalmente aquellos que conectaron con el público durante su participación, como el caso de la influencer Karime Pindter.

En una entrevista con los medios de comunicación, la ex Acapulco Shore fue cuestionada si participaría en esa hipotética edición del próximo año, y aunque no lo descartó por completo puso algunas condiciones para que eso suceda.

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Además, Karime también recordó al Team Mar y les mandó un mensaje, asegurando que es una persona nostálgica y si regresa al reality show sería con Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes y Briggitte Bozzo, los integrantes que conformaron ese equipo que llegó hasta la final en la segunda temporada.

Karime Pindter responde si regresaría a La Casa de los Famosos México

La creadora de contenido se convirtió en la primera finalista de La Casa de los Famosos (ViX)

Karime Pindter descartó, por ahora, sumarse a una posible edición All Stars de La Casa de los Famosos México 2026 que, según lo que le planteó un reportero, “se viene” el próximo año y sería la temporada cinco.

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Cuestionada ante medios de comunicación, la influencer respondió que “la verdad no jalo” cuando le preguntaron si entraría a ese formato aun con un buen ofrecimiento.

La ex Acashore matizó su postura y no cerró la puerta por completo a un regreso al encierro. “Nunca digas nunca, porque al rato me ven allá encerradota”, dijo, y explicó que consideró que ya “dio todo” lo que tenía que dar en realities y en dinámicas de encierro.

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El “no jalo” de Karime Pindter y la condición para un eventual regreso

La influencer habló sobre sus secretos más íntimos con Yordi Rosado. Crédito: IG, karimepindter

Karime Pindter sostuvo que su prioridad es enfocarse “en otras cosas” y señaló que la energía de ese tipo de programas le resulta “superfuerte”. También dejó el desenlace en un terreno abierto: “Que pase lo que el universo me tenga preparado”.

Ante la insistencia sobre qué tendría que pasar para decir que sí, Pindter llevó la conversación a un factor específico: la posibilidad de volver acompañada de un grupo con el que ya compartió experiencia dentro del reality.

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Team Mar: el único escenario que Karime Pindter contempla para volver al reality

La empresaria y conductora dijo que se considera “muy nostálgica” y planteó que, si regresa, sería quizás con todo el Team Mar: Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes y Briggitte Bozzo. El equipo de la segunda temporada que llegó a la final y se ganó el cariño del público, rompiendo récords de audiencia por anteponerse al Team Tierra, protagonizando inolvidables peleas dentro del encierro.

Todos los habitantes quedaron nominados excpeto Karime y Agustín. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Aun así, la ex Acapulco Shore afirmó que ese capítulo ya “pasó” y quedó guardado “en el corazón”. Cuando le preguntaron por las peleas entre los integrantes de Mar, negó una ruptura de su parte y defendió la relación con sus excompañeros: “Vivimos una de las mejores experiencias y yo los llevo en mi corazón a todos y los amo muchísimo”.

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Karime Pindter se ha alejado de los reality shows

Karime Pindter ha explorado otras facetas en su carrera, como la conducción y creación de contenido; además de que recientemente estrenó un documental en Cinemex, convirtiéndose en la primera celebridad mexicana en protagonizar, producir y dirigir una película propia con exhibición comercial nacional con La verdadera Matryoshka.

El largometraje incluye el proceso de preparación para la final de La Más Draga, un evento que reunió a 20,000 personas en un recinto de CDMX. Ahí, la también empresaria enfrenta el reto de montar un espectáculo de alto nivel pese a no ser bailarina profesional.

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Karime Pindter estrena su propio documental " Karime:La Verdadera Matrioshka". (Infobae México)

La cinta explora distintas capas de la vida personal y profesional de Pindter después de más de una década de exposición constante frente a las cámaras. El proyecto muestra desde etapas de éxito hasta episodios marcados por inseguridades, miedos y trabajo sostenido.

“Llevo más de diez años viviendo frente a una cámara, pero siempre bajo las reglas de alguien más. Con este documental, yo tomo el control”, dijo la conductora. En esa definición se concentra el eje de la película: el paso de figura televisiva a autora de su propia historia.

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