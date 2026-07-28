Karina Torres y Fede avanzan como el “shippeo” de la temporada tras pasar la noche en la suite

Karina Torres y Fede Vigevani protagonizan el primer shippeo de la temporada cuatro.

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Karina Torres y Fede Vigevani acaparan la conversación en redes sociales desde los primeros días de La Casa de los Famosos México 2026. El youtuber argentino ganó la primera prueba de líder de la temporada y eligió pasar la noche en la suite junto a la influencer, quien fue votada por el público para acompañarlo. La combinación de ese gesto y una camioneta que Fede anunció regalarle a Karina disparó las especulaciones sobre un posible shippeo.

Fede entró al reality en una posición distinta a la del resto de los participantes. Es el habitante infiltrado de la temporada: cumple misiones secretas que el público le asigna vía WhatsApp, no puede ser nominado ni eliminado, y sus compañeros desconocen su verdadera función dentro del programa. En la primera noche, con 105,000 votos, los seguidores le ordenaron esconder todo el papel de baño de la casa.

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Fede gana la prueba de líder y anuncia que le regala la camioneta a Karina

Cuánto cuesta la lujosa camioneta que Fede Vigevani se ganó en La Casa de los Famosos México y se la regalará a Karina Torres (RS)

El reto de liderazgo de la primera semana estuvo relacionado con la realidad virtual. Fede se impuso al resto de los habitantes y, además de la inmunidad semanal, recibió una camioneta como premio. El detalle generó críticas entre algunos seguidores, que cuestionaron si un infiltrado debía recibir los mismos beneficios que los concursantes regulares.

Fede Vigevani respondió al debate con un movimiento que nadie esperaba: anunció que le regalaría la camioneta a Karina Torres. El gesto fue leído de distintas formas, entre quienes lo interpretaron como una muestra de amistad y quienes vieron en él algo más. Las redes sociales no tardaron en reaccionar.

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“Andaba nerviosa. No somos del mismo cuarto”: Karina Torres

Karina Torres y Fede compartirán la suite durante siete días (Captura de pantalla)

Antes de subir a la suite, Karina habló con Aldo y Gema sobre los nervios que le provocaba quedarse a solas con Fede. Sus comentarios fueron directos y con el humor que la caracteriza. “Me va a decir que me da la camioneta, pero que no lo toque”, bromeó entre risas, según lo que se vio en la transmisión del programa.

Una vez en la suite, Karina Torres propuso una partida de billar para romper el hielo y le confesó a Fede lo que sentía: “Nos vamos a echar una partidita para romper el hielo porque no sé qué voy a platicar contigo. Andaba nerviosa. No somos del mismo cuarto”.

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Karina ya había dicho que se “colgaría” de Fede antes de entrar

Fede Vigevani es el infiltrado del público en La Casa de los Famosos México 2026 (Instagram)

El interés de Karina por Fede quedó registrado desde antes de que ambos pisaran la casa. En una transmisión en vivo previa al arranque de la temporada, la influencer reaccionó a la confirmación de Fede como el participante número 12 con una mezcla de asombro y humor.

“¿Qué opinas de Fede?... Ay, no me digan. A ver, ¿quién es Fede?... No manches. Sí conozco a Fede, ¿pero Fede qué o qué?”, dijo en ese momento, según la transmisión. Cuando sus seguidores le señalaron los números del youtuber —77 millones de suscriptores en YouTube y 12 millones en Instagram— Karina fue contundente: “¿Qué crees que le voy a andar haciendo yo, hermana? Al contrario, yo soy la que me voy a colgar de él”.

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“Está guapísimo Fede”: los comentarios del primer día de Karina

Karina Torres habló de la belleza de Fede Vigevani (Instagram)

En las primeras horas dentro de la casa, Karina y su compañera Gema Garoa tuvieron un intercambio que circuló rápidamente en redes. “Está guapísimo y me encantaría conocerlo. Está bien guapo, güey”, dijo Karina sobre Fede. Gema coincidió y ambas reconocieron, entre risas, que el público las estaba escuchando.

Karina también admitió que su imagen del youtuber no coincidía con la realidad: “Me quedé fría. Yo pensaba que estaba chaparrito”. Fede, por su parte, lleva seis años sin novia desde su separación de la modelo venezolana Nicole García en 2020, y él mismo lo confirmó en una cápsula del programa: “Mi corazón está triste, está solo... Nah, mentira. Pero si hay una chica interesada ahí, llama”.

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