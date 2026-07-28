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Crisis en Tigres: revelan la discusión con la directiva qué provocó la renuncia de Guido Pizarro

El ex futbolista que defendió los colores de la UANL terminó su ciclo como entrenador del club y le explicó a la afición sus razones para salir del equipo

Crisis en Tigres: revelan la discusión con la directiva qué provocó la renuncia de Guido Pizarro (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Crisis en Tigres: revelan la discusión con la directiva qué provocó la renuncia de Guido Pizarro (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Tan solo transcurrieron dos jornadas para que el proyecto de Tigres se deshiciera, Guido Pizarro dejó de ser el director técnico del conjunto felino. Este martes 28 de julio la directiva confirmó la salida del histórico ex jugador que defendió los colores del equipo por 13 años como jugador y entrenador.

La noticia generó controversia entre la afición, pues de manera inesperada concluyó el ciclo del argentino, por lo que ahora la institución iniciará la búsqueda de un nuevo director técnico que retome la dirección y metas de la institución en este Apertura 2026.

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Luego de que se diera a conocer la salida de Guido Pizarro se filtró detalles de la discusión que habría tenido el entrenador con la directiva de Tigres UANL y que terminó por marcar la salida del argentino.

¿Qué pasó con Guido Pizarro y Tigres?

Guido Pizarro habría solicitado presupuesto a la directiva para la adquisición de refuerzos (REUTERS/Daniel Becerril)
Guido Pizarro habría solicitado presupuesto a la directiva para la adquisición de refuerzos (REUTERS/Daniel Becerril)

La mañana de este martes 28 de julio el estratega se habría reunido con la directiva para dialogar sobre el camino del proyecto, en especial por la falta de refuerzos para el Apertura 2026, de acuerdo con reportes de Carlos Ponce de León de Récord, pero la conversación terminó en una discusión y generó el disgusto de Pizarro.

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Guido Pizarro habría solicitado presupuesto a la directiva para la adquisición de refuerzos; sin embargo, los recursos limitados que le pusieron al estratega causó su descontento por no recibir el apoyo suficiente para encarar el torneo. Además, según reveló Carlos Ponce de León, la plática con Carlos Valenzuela escaló en el nivel de tono y hubo un intercambio verbal que detonó la salida del entrenador.

Y es que, otro factor que habría puesto en una situación incómoda a Guido habría sido “el odio” contra los argentinos que surgió durante la Copa Mundial 2026, tanto el cuerpo técnico como el ex futbolista se sentían vulnerables y no habrían recibido el apoyo de la directiva, lo que marcó su salida sin marcha atrás.

Así anunció Guido Pizarro su renuncia a Tigres

Guido Pizarro renuncia a Tigres (IG/ @guido.pizarro19)
Guido Pizarro renuncia a Tigres (IG/ @guido.pizarro19)

Guido Pizarro, director técnico de Club Tigres UANL, anunció su salida de la institución tras trece años de trayectoria como jugador y entrenador. En un comunicado, Pizarro explicó que la decisión de dar un paso al costado surge de una profunda reflexión y no está motivada por los resultados deportivos, sino por la pérdida de certeza respecto al rumbo del proyecto.

Siempre he creído que un entrenador debe liderar desde la convicción plena. Y sostengo que esta profesión exige una convicción global: cuando se pierde la certeza de que el rumbo del proyecto camina en una sola dirección, lo más responsable con el club, con el grupo, con la afición y conmigo mismo es dar un paso al costado”, puntualizó.

El exentrenador expresó su agradecimiento a Tigres y a todas las personas que colaboran diariamente en el funcionamiento del club, destacando la labor de cancheros, utileros, nutricionistas, fisioterapeutas, personal de limpieza y administrativo. Reconoció el valor de quienes sostienen la institución desde el trabajo silencioso y reafirmó su respeto hacia su esfuerzo.

Pizarro dedicó palabras a la afición, a la que agradeció el apoyo y el cariño recibido durante los trece años que estuvo ligado a Tigres. Recordó el vínculo generado con la ciudad, donde formó su familia y que, según sus palabras, siempre será parte de su hogar. Extendió su gratitud a jugadores, cuerpos técnicos y directivos con los que compartió su trayectoria, haciendo una mención especial al plantel que acompañó su etapa como entrenador, destacando su compromiso y profesionalismo.

El comunicado también enfatizó la tranquilidad con la que Pizarro deja el cargo, convencido de haber entregado todo en cada etapa y de haber trabajado con compromiso, respeto y absoluta dedicación por el escudo de Tigres. “Los entrenadores, los jugadores y los directivos pasamos. Tigres y su gente permanecen. Ojalá el camino nos vuelva a cruzar”, concluyó Guido Pizarro.

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