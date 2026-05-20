México

Somos México: ¿qué falta para que obtenga su registro como partido político?

La última palabra la tiene el Consejo General, que el 25 de junio definirá si la agrupación obtiene su constancia nacional

Guardar
Google icon
(Crédito: Somos México)
(Crédito: Somos México)

La organización política Somos México se encuentra en la recta final de su proceso para constituirse oficialmente como partido político nacional. Tras haber superado las primeras etapas, el camino hacia su registro definitivo depende ahora de las últimas resoluciones de las autoridades electorales.

Requisitos cumplidos por Somos Mx

PUBLICIDAD

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya ha reconocido de manera oficial que Somos México cumplió satisfactoriamente con los requerimientos fundamentales del proceso:

  • Asambleas Distritales: realizadas conforme a los lineamientos y cuotas requeridas.
  • Afiliaciones: el número de registros fue alcanzado y validado según la meta exigida por la ley.

Lo que falta para concretar el registro

PUBLICIDAD

Para que la organización obtenga su constancia final, aún restan dos filtros decisivos en el INE:

  1. Aprobación del informe de fiscalización: Actualmente, la organización está a la espera del dictamen de la Unidad y de la Comisión de Fiscalización del INE. Somos México ha expresado confianza en obtener un fallo positivo, argumentando que reportaron sus gastos de manera mensual y atendieron puntualmente las observaciones de los 28 auditores permanentes asignados a su revisión.
  2. Resolución del Consejo General del INE: la decisión definitiva tendrá lugar el próximo 25 de junio. En esa fecha, el Consejo General del INE celebrará una sesión para emitir la resolución final y anunciar qué organizaciones ciudadanas logran su registro como partidos políticos nacionales.
Una serie de iniciativas impulsadas por colectivos ciudadanos propone replantear el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar los comicios
La iniciativa de Somos México advierte sobre la importancia de proteger al sistema electoral de la injerencia gubernamental y del financiamiento ilícito en campañas. Crédito: X / @SomosMxMexico

Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, militante de Somos México, hizo un llamado público a la presidencia de la república, solicitando que no haya intervención institucional ni se giren instrucciones a las autoridades electorales para bloquear o negar el registro de la organización.

Temas Relacionados

Somos MéxicoINEPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de mayo? Líneas 3 y 7 del STC presentan retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de mayo? Líneas 3 y 7 del STC presentan retrasos

Armys dispuestas a construir un estadio para cuando BTS vuelva en 2027 a México: “Compramos el terreno”

El fandom de la banda se caracteriza por ser muy organizado

Armys dispuestas a construir un estadio para cuando BTS vuelva en 2027 a México: “Compramos el terreno”

Hacienda rastrea estructuras adicionales de lavado tras golpe de EEUU al Cártel del Pacífico

La UIF inició análisis financieros, fiscales y corporativos para detectar nuevas redes vinculadas con operaciones ilícitas y tráfico de fentanilo mediante criptomonedas

Hacienda rastrea estructuras adicionales de lavado tras golpe de EEUU al Cártel del Pacífico

Niño sale a las calles en Puebla a pedir ayuda para completar su álbum del Mundial 2026: no tiene dinero para comprar sobres

La historia de Izan conmovió a miles de usuarios luego de salir al centro de Puebla para pedir ayuda y completar su álbum mundialista

Niño sale a las calles en Puebla a pedir ayuda para completar su álbum del Mundial 2026: no tiene dinero para comprar sobres

Chiapas combate el analfabetismo: Sheinbaum celebra enseñanzas de la Nueva Escuela Mexicana

La presidenta de México subraya la importancia de enseñar a cuestionar y pensar en el sistema educativo

Chiapas combate el analfabetismo: Sheinbaum celebra enseñanzas de la Nueva Escuela Mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ocho laboratorios clandestinos asegurados y 6 toneladas de droga decomisadas en mayo: Marina presume datos ante presión de EEUU

Ocho laboratorios clandestinos asegurados y 6 toneladas de droga decomisadas en mayo: Marina presume datos ante presión de EEUU

Claudia Sheinbaum presume mejora del 5.1% en Indicador de Paz, pero omite violencia generada por el Cártel de Sinaloa y CJNG

Procesan a nueve policías de Hidalgo acusados de homicidio

Estados Unidos sanciona a más de una docena de mexicanos relacionados con el tráfico de fentanilo para el Cártel de Sinaloa

Baja la violencia, pero persiste el miedo en México: el 75.6% de la población percibió inseguridad en 2025

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar se lanza contra Arcángel tras defender la conquista española: “Muero por mi gente”

Emiliano Aguilar se lanza contra Arcángel tras defender la conquista española: “Muero por mi gente”

Charly Moreno comparte desgarrador mensaje sobre Daniel Bisogno: “Tu partida se nota”

‘Solo Las Más 2’: conoce al elenco completo de dragas que de la mano de Galilea Montijo buscarán 1 millón de pesos

Regresarán cápsulas de Montserrat Oliver para el Mundial 2026 tras no haber sido invitada en Qatar 2022 por Televisa

Montserrat Oliver agradece apoyo para Yolanda Andrade tras recaída en su salud: “Hoy no está bien”

DEPORTES

La increíble historia que ilusiona a los aficionados de Pumas tras el campeonato del Arsenal en la Premier League

La increíble historia que ilusiona a los aficionados de Pumas tras el campeonato del Arsenal en la Premier League

Niño sale a las calles en Puebla a pedir ayuda para completar su álbum del Mundial 2026: no tiene dinero para comprar sobres

Esto tiene que pasar para que Neymar juegue en Monterrey en el Mundial 2026

Nico Ibáñez, Toro Fernández o Christian Ebere, quién será el delantero titular de Cruz Azul en la Gran Final contra Pumas

Gran Premio de Canadá 2026, EN VIVO: fechas, horarios y dónde ver correr a Checo Pérez en México