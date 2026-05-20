Somos México: ¿qué falta para que obtenga su registro como partido político?

(Crédito: Somos México)

La organización política Somos México se encuentra en la recta final de su proceso para constituirse oficialmente como partido político nacional. Tras haber superado las primeras etapas, el camino hacia su registro definitivo depende ahora de las últimas resoluciones de las autoridades electorales.

Requisitos cumplidos por Somos Mx

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El Instituto Nacional Electoral (INE) ya ha reconocido de manera oficial que Somos México cumplió satisfactoriamente con los requerimientos fundamentales del proceso:

Asambleas Distritales: realizadas conforme a los lineamientos y cuotas requeridas.

Afiliaciones: el número de registros fue alcanzado y validado según la meta exigida por la ley.

Lo que falta para concretar el registro

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Para que la organización obtenga su constancia final, aún restan dos filtros decisivos en el INE:

Aprobación del informe de fiscalización: Actualmente, la organización está a la espera del dictamen de la Unidad y de la Comisión de Fiscalización del INE. Somos México ha expresado confianza en obtener un fallo positivo, argumentando que reportaron sus gastos de manera mensual y atendieron puntualmente las observaciones de los 28 auditores permanentes asignados a su revisión. Resolución del Consejo General del INE: la decisión definitiva tendrá lugar el próximo 25 de junio. En esa fecha, el Consejo General del INE celebrará una sesión para emitir la resolución final y anunciar qué organizaciones ciudadanas logran su registro como partidos políticos nacionales.

La iniciativa de Somos México advierte sobre la importancia de proteger al sistema electoral de la injerencia gubernamental y del financiamiento ilícito en campañas. Crédito: X / @SomosMxMexico

Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, militante de Somos México, hizo un llamado público a la presidencia de la república, solicitando que no haya intervención institucional ni se giren instrucciones a las autoridades electorales para bloquear o negar el registro de la organización.

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