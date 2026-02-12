México Deportes

Marco Fabián se casó en secreto: ¿quién es su esposa y qué futbolista asistió?

El exjugador de la Selección Mexicana, Chivas y Cruz Azul se casó en una discreta ceremonia civil acompañado por un reducido grupo de allegados

Guardar
Marco Fabián, exjugador de Chivas
Marco Fabián, exjugador de Chivas y Selección Mexicana, contrajo matrimonio civil en una íntima ceremonia en Los Ángeles, California, en enero de 2026. (Cuartoscuro / @marcofabian_10)

Marco Fabián, exjugador de Chivas, Cruz Azul y la Selección Mexicana sorprendió al anunciar que había dado un paso fundamental en su vida personal: se casó en una ceremonia civil íntima en Los Ángeles, California.

La noticia tomó por sorpresa a muchos aficionados, pues en últimos años el futbolista había mantenido su relación lejos de los reflectores y eligió un entorno privado para sellar su compromiso.

Recientemente se vio a Fabián
Recientemente se vio a Fabián en el juego en el que Leyendas de México vencieron 3-2 en penales a las Leyendas Internacionales de la FIFA en el Estadio BBVA. (Instagram/ @marcofabian_10)

La boda se realizó en enero de 2026 y, como compartió, fue un evento discreto, pensado para compartir únicamente con las personas más cercanas. Sin embargo, hubo un invitado que llamó especialmente la atención: un viejo amigo del futbol que se convirtió en testigo de lujo.

¿Quién es Fernanda Contreras, la esposa de Marco Fabián?

Fernanda Contreras es la mujer que conquistó al mediocampista mexicano. Aunque no pertenece al mundo del espectáculo ni del deporte, su relación con Marco ha sido sólida desde que se conocieron en un partido de tenis en San Diego en 2025.

  • Origen: mexicana, perfil discreto.
  • Primera cita: jugando tenis en San Diego.
  • Compromiso: Año Nuevo en Nueva York.
  • Boda civil: enero de 2026 en Los Ángeles.
La esposa de Marco Fabián
La esposa de Marco Fabián es Fernanda Contreras, una mexicana de perfil discreto que no pertenece al mundo del espectáculo ni del deporte. (Instagram/ @marcofabian_10)

En entrevista para la revista de espectáculos Hola!, Marco la describió como “la mujer de sus sueños”, alguien que le ha dado estabilidad y felicidad en una etapa de transición de su vida. Este apartado muestra cómo Fernanda se convirtió en el pilar emocional del futbolista.

El futbolista que asistió como testigo

La ceremonia fue íntima, pero contó con la presencia de un invitado muy especial: Giovani dos Santos, exjugador de la Selección Mexicana y del América.

En este sentido, Marco lo eligió como testigo porque lo considera uno de sus mejores amigos, una relación que nació gracias al futbol y que se ha mantenido con el tiempo.

  • Amistad de años: forjada en la Selección Mexicana.
  • Confianza: Marco lo llama “uno de mis mejores amigos de la vida”.
  • Coincidencia: Giovani estaba en Los Ángeles en ese momento.
Giovani dos Santos, exfutbolista del
Giovani dos Santos, exfutbolista del América y gran amigo de Marco Fabián, fue el testigo especial durante la ceremonia matrimonial en Los Ángeles. (Foto: Getty Images)

Este gesto simboliza la importancia de los lazos que el deporte puede crear más allá de la cancha. La elección de Giovani como testigo fue un reflejo de la confianza y la cercanía que comparten.

Lo que viene para la pareja

Aunque ya son esposos ante la ley, Marco y Fernanda planean una boda religiosa en octubre de 2026 en Europa, también privada y con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Fabián se mostró feliz y
Fabián se mostró feliz y agradecido ante la gran cantidad de mensajes positivos recibidos en sus redes después del anuncio de su compromiso. (Instagram/ @marcofabian_10)

Para Marco, este matrimonio representa un sueño cumplido y un nuevo comienzo. En sus propias palabras, se siente profundamente feliz y agradecido, convencido de que encontró a la persona indicada para compartir su vida.

Temas Relacionados

Marco FabiánGiovani dos SantosFernanda ContrerasSelección MexicanaChivasCruz AzulMazatlán FCBodamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Cuántos años de vida profesional tiene Cruz Azul sin estadio propio

La construcción de un nuevo estadio para el conjunto cementero está en incógnita y sigue sumando años sin tener un recinto propio

Cuántos años de vida profesional

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en su primer día de pretemporada

El piloto mexicano regresó oficialmente a las actividades de la Fórmula 1 para este 2026

Cómo le fue hoy a

Faitelson pone a Chivas como favorito para llevarse el Clásico Nacional: “Juegan mejor al futbol que el América”

A pocos días del duelo más esperado de la Jornada 6 de la Liga MX, el periodista calentó el partido inclinándose por el rebaño

Faitelson pone a Chivas como

Rodrigo Aguirre debuta con doblete en la victoria de Tigres ante Forge FC

El cuadro felino avanzó a la ronda de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup

Rodrigo Aguirre debuta con doblete

Manchester City vs Fulham: a qué hora y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League

El ‘Lobo de Tepeji’ quiere seguir cons su racha goleadora en el futbol inglés, pero enfrente tendrá a Erling Haaland y a todos los citizen en busca de los tres puntos

Manchester City vs Fulham: a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen miembros de un grupo

Detienen miembros de un grupo delictivo que opera en el centro de CDMX tras cateo en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan al exdirector de Obras Públicas de Tequila, Jalisco

Juez niega reincorporación de Manuel Roberto Farías Laguna a la Marina

Marina y Guardia Costera de EEUU aseguran embarcación con más de 180 bultos de presunta cocaína en altamar

Atacan a balazos a agentes ministeriales en Zuazua, Nuevo León: un agresor fue abatido y otro detenido

ENTRETENIMIENTO

Natalie Imbruglia anuncia otros tres

Natalie Imbruglia anuncia otros tres conciertos en la CDMX para este mes de febrero

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas y medalla varonil hoy 11 de febrero

Karely Ruiz revela las verdaderas razones por las que aceptó subir al ring con Marcela Mistral en Ring Royale

Silvy De Bie, cantante belga, señala que fue acosada por un mexicano

Hijo de Lety Calderón manifestó su deseo de cantar con Carlos Rivera y así reaccionó el intérprete

DEPORTES

Cuántos años de vida profesional

Cuántos años de vida profesional tiene Cruz Azul sin estadio propio

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en su primer día de pretemporada

Faitelson pone a Chivas como favorito para llevarse el Clásico Nacional: “Juegan mejor al futbol que el América”

Rodrigo Aguirre debuta con doblete en la victoria de Tigres ante Forge FC

Manchester City vs Fulham: a qué hora y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League