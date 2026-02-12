Marco Fabián se casó en secreto: ¿quién es su esposa y qué futbolista asistió?

Marco Fabián, exjugador de Chivas y Selección Mexicana, contrajo matrimonio civil en una íntima ceremonia en Los Ángeles, California, en enero de 2026. (Cuartoscuro / @marcofabian_10)

Marco Fabián, exjugador de Chivas, Cruz Azul y la Selección Mexicana sorprendió al anunciar que había dado un paso fundamental en su vida personal: se casó en una ceremonia civil íntima en Los Ángeles, California.

La noticia tomó por sorpresa a muchos aficionados, pues en últimos años el futbolista había mantenido su relación lejos de los reflectores y eligió un entorno privado para sellar su compromiso.

Recientemente se vio a Fabián en el juego en el que Leyendas de México vencieron 3-2 en penales a las Leyendas Internacionales de la FIFA en el Estadio BBVA. (Instagram/ @marcofabian_10)

La boda se realizó en enero de 2026 y, como compartió, fue un evento discreto, pensado para compartir únicamente con las personas más cercanas. Sin embargo, hubo un invitado que llamó especialmente la atención: un viejo amigo del futbol que se convirtió en testigo de lujo.

¿Quién es Fernanda Contreras, la esposa de Marco Fabián?

Fernanda Contreras es la mujer que conquistó al mediocampista mexicano. Aunque no pertenece al mundo del espectáculo ni del deporte, su relación con Marco ha sido sólida desde que se conocieron en un partido de tenis en San Diego en 2025.

Origen: mexicana, perfil discreto.

Primera cita: jugando tenis en San Diego.

Compromiso: Año Nuevo en Nueva York.

Boda civil: enero de 2026 en Los Ángeles.

La esposa de Marco Fabián es Fernanda Contreras, una mexicana de perfil discreto que no pertenece al mundo del espectáculo ni del deporte. (Instagram/ @marcofabian_10)

En entrevista para la revista de espectáculos Hola!, Marco la describió como “la mujer de sus sueños”, alguien que le ha dado estabilidad y felicidad en una etapa de transición de su vida. Este apartado muestra cómo Fernanda se convirtió en el pilar emocional del futbolista.

El futbolista que asistió como testigo

La ceremonia fue íntima, pero contó con la presencia de un invitado muy especial: Giovani dos Santos, exjugador de la Selección Mexicana y del América.

En este sentido, Marco lo eligió como testigo porque lo considera uno de sus mejores amigos, una relación que nació gracias al futbol y que se ha mantenido con el tiempo.

Amistad de años: forjada en la Selección Mexicana.

Confianza: Marco lo llama “uno de mis mejores amigos de la vida”.

Coincidencia: Giovani estaba en Los Ángeles en ese momento.

Giovani dos Santos, exfutbolista del América y gran amigo de Marco Fabián, fue el testigo especial durante la ceremonia matrimonial en Los Ángeles. (Foto: Getty Images)

Este gesto simboliza la importancia de los lazos que el deporte puede crear más allá de la cancha. La elección de Giovani como testigo fue un reflejo de la confianza y la cercanía que comparten.

Lo que viene para la pareja

Aunque ya son esposos ante la ley, Marco y Fernanda planean una boda religiosa en octubre de 2026 en Europa, también privada y con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Fabián se mostró feliz y agradecido ante la gran cantidad de mensajes positivos recibidos en sus redes después del anuncio de su compromiso. (Instagram/ @marcofabian_10)

Para Marco, este matrimonio representa un sueño cumplido y un nuevo comienzo. En sus propias palabras, se siente profundamente feliz y agradecido, convencido de que encontró a la persona indicada para compartir su vida.