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¿Cómo quitar el mal olor de cajones y armarios para evitar que la ropa huela a humedad?

El mal olor en armario y cajones afecta la frescura de la ropa y los textiles almacenados en el hogar

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Rayas sofisticadas en moda, prendas minimalistas rayadas, estilos contemporáneos, combinaciones coloridas, armarios funcionales con rayas modernas - (Imagen Ilustrativa Infobae).
La falta de ventilación, la humedad y guardar prendas húmedas favorecen olores y la formación de moho en cajones y armarios - (Imagen Ilustrativa Infobae).

La aparición de mal olor en armario y cajones es un problema común que afecta la frescura de la ropa y los textiles almacenados en el hogar.

Factores como la falta de ventilación, la acumulación de humedad y el almacenamiento de prendas húmedas favorecen la proliferación de olores desagradables.

Ante esta situación, especialistas en organización y limpieza proponen diversas estrategias prácticas para eliminar eficazmente el mal olor y prevenir su reaparición, garantizando así un ambiente limpio y agradable en los espacios de almacenamiento.

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Un clóset de color verde oliva con estantes, ropa colgada y doblada, cestas, una isla con mármol y un asiento de ventana con cojines y vista al exterior.
El bicarbonato de sodio neutraliza el mal olor cuando se coloca en recipientes o bolsas de tela dentro de espacios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para quitar el mal olor de cajones y armarios para evitar que la ropa huela a humedad en viñetas

Consejos para quitar el mal olor de cajones y armarios para evitar que la ropa huela a humedad en viñetas

  • Ventilar regularmente: Abrir puertas y cajones para permitir la circulación de aire y evitar la acumulación de humedad.
  • Utilizar deshumidificadores o bolsas de gel de sílice: Colocar estos productos dentro de los cajones y armarios para absorber el exceso de humedad.
  • Colocar bicarbonato de sodio: Introducir pequeños recipientes o bolsas de tela con bicarbonato dentro de los espacios cerrados para neutralizar olores.
  • Usar carbón activado: Disponer bolsas de carbón activado, que ayudan a eliminar olores y mantener el ambiente seco.
  • Limpiar con vinagre blanco: Pasar un paño humedecido en vinagre blanco por las superficies internas para eliminar hongos y bacterias causantes del mal olor.
  • Evitar guardar ropa húmeda: Asegurarse de que la ropa esté completamente seca antes de guardarla para prevenir la formación de moho.
  • Emplear esencias naturales: Colocar bolsitas de tela con lavanda, cedro o cáscaras de cítricos para aromatizar de forma natural y refrescar el interior.
  • Revisar periódicamente el estado de la madera: Detectar y tratar a tiempo posibles focos de humedad o filtraciones en la estructura del armario o cajón.
Infografía con ocho viñetas ilustrando consejos para eliminar el mal olor y la humedad de cajones y armarios, usando ventilación, absorbentes y limpieza.
Esta infografía ofrece consejos prácticos y sencillos para eliminar el mal olor y la humedad en cajones y armarios, protegiendo la ropa y manteniendo un ambiente fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir el mal olor en armario y cajones

Para prevenir el mal olor en armario y cajones, especialistas en organización y limpieza recomiendan mantener una ventilación adecuada, permitiendo la entrada regular de aire fresco.

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Es fundamental asegurarse de que tanto la ropa como los textiles estén completamente secos antes de guardarlos, ya que la humedad es la principal causa de malos olores y formación de moho.

El uso de deshumidificadores, bolsas de gel de sílice o recipientes con bicarbonato de sodio ayuda a absorber el exceso de humedad en los espacios cerrados.

La limpieza periódica del interior con productos como vinagre blanco permite eliminar bacterias y hongos responsables de los olores indeseados. Aromatizar con bolsitas de lavanda, cedro o cáscaras de cítricos contribuye a mantener un ambiente fresco y agradable.

Revisar regularmente la estructura de los armarios y cajones para detectar posibles filtraciones o daños en la madera es clave para evitar la acumulación de humedad.

Finalmente, evitar la saturación de objetos y ropa facilita la circulación del aire y previene la concentración de olores en el interior de los muebles.

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