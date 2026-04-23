México

Sheinbaum desmiente a gobernadora de Chihuahua: “Defensa no participó en el operativo”

En su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum desmintió a la gobernadora de Chihuahua y culpó a Maru Campos de violar la Constitución al operar con la CIA

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El señalamiento se produjo tras la muerte de agentes estadounidenses y locales en un accidente registrado durante un operativo, en el que, según la mandataria, no se notificó a las autoridades federales responsables de relaciones exteriores y seguridad nacional. (Infobae-Itzallana)
El señalamiento se produjo tras la muerte de agentes estadounidenses y locales en un accidente registrado durante un operativo, en el que, según la mandataria, no se notificó a las autoridades federales responsables de relaciones exteriores y seguridad nacional. (Infobae-Itzallana)

En su conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante: el gobierno del estado de Chihuahua mintió. La mandataria desmintió la versión de la gobernadora Maru Campos, quien había señalado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaba al tanto de la presencia de agentes estadounidenses en el operativo donde murieron dos elementos de la CIA y dos investigadores locales el pasado domingo.

“La Gobernadora ha dicho que los había avisado la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

CIA laboratorios Chihuahua
Foto: Especial / CIA

¿Qué pasó exactamente en Chihuahua?

El domingo por la madrugada, un convoy que regresaba de destruir laboratorios de cárteles en una zona serrana de Chihuahua cayó a un barranco y el vehículo explotó. Fallecieron cuatro personas: dos investigadores del estado y dos agentes de la CIA, quienes habían sido identificados inicialmente como funcionarios de la embajada de Estados Unidos.

Según Sheinbaum, el Ejército mexicano sí participó en el operativo — como lo hace regularmente a solicitud de fiscalías y gabinetes de seguridad estatales — pero sin saber que había ciudadanos estadounidenses en el convoy.

“Eso no quiere decir que el comandante de la zona supiera que había presencia de ciudadanos estadounidenses en el operativo”, aclaró la presidenta.

La falla, según Sheinbaum: Chihuahua violó la Constitución

La mandataria fue directa al señalar responsabilidades. A su juicio, la falla principal recae en el gobierno estatal, que gestionó la colaboración con una agencia estadounidense sin notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como lo exige la Ley de Seguridad Nacional.

La ley es clara, leyó Sheinbaum en la mañanera: las autoridades deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Cancillería en materia de seguridad nacional. “No hay lugar a dudas”, subrayó.

Como consecuencia, la presidenta anunció tres medidas concretas:

  • Instruyó al Consejo de Seguridad a enviar un comunicado a los 31 gobernadores recordando el marco legal para la cooperación en seguridad con gobiernos extranjeros.
  • Solicitó información al embajador de Estados Unidos sobre las condiciones en que operaban los agentes.
  • Llamó personalmente a la gobernadora Maru Campos — quien no estuvo disponible — para pedirle explicaciones.
Las acciones de los agentes extranjeros incluyeron colaboración directa con mandos militares y uso de uniformes oficiales, mientras realizaban intervenciones en territorio mexicano según información obtenida por el periodista. (Captura de pantalla-Fiscalía General del Estado de Chihuahua)
Las acciones de los agentes extranjeros incluyeron colaboración directa con mandos militares y uso de uniformes oficiales, mientras realizaban intervenciones en territorio mexicano según información obtenida por el periodista. (Captura de pantalla-Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

“La soberanía es inviolable”

Sheinbaum también respondió a la presión de Washington, que por voz de la secretaria de prensa de la Casa Blanca había pedido “empatía” de México tras la muerte de los dos estadounidenses. La presidenta dejó en claro que expresó sus condolencias al embajador de manera personal, pero separó ese gesto del debate jurídico.

“Lo primero está el humano y la solidaridad. Eso está por encima de todo”, dijo. “Pero después viene el cumplimiento de las leyes y la Constitución”.

Y cerró con una postura que ha repetido durante todo su gobierno: “La soberanía es inviolable. Eso no está a debate.”

Chihuahua deberá explicar ante el Senado

El Senado ya citó a comparecer a la gobernadora Campos y al fiscal del estado. Sheinbaum respaldó esa decisión y no descartó posibles sanciones, aunque aclaró que la determinación final corresponde a la propia gobernadora y al Poder Legislativo.

“Cumplir con la ley no es opcional”, sentenció la presidenta. “Y la Ley de Seguridad Nacional es tan clara que no tiene lugar a interpretaciones.”

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