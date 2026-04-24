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Ricardo La Volpe revienta a Ochoa y explica por qué no debe ser el titular en Mundial 2026 con la Selección Mexicana

El ex técnico de la Selección Mexicana cuestionó duramente el nivel actual del portero rumbo al Mundial 2026

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La experiencia del arquero ya no convence a todos en el entorno futbolístico.
La experiencia del arquero ya no convence a todos en el entorno futbolístico.

El debate sobre la portería de la Selección Mexicana volvió a encenderse luego de las declaraciones de Ricardo La Volpe, quien lanzó una crítica frontal hacia el rendimiento actual de Guillermo Ochoa. El ex técnico del Tri cuestionó abiertamente si el arquero aún cuenta con las condiciones necesarias para mantenerse como titular rumbo al Mundial de 2026.

Durante una charla con W Radio, el estratega no suavizó su postura y advirtió sobre el nivel físico del guardameta.

“Ochoa, si no tiene potencia, no tiene elasticidad y no tiene reflejos, cuidado”. Además, dejó claro que en su evaluación actual, el puesto debería estar en otras manos: “Hoy es el Tala”.
El estratega argentino señaló que Raúl Rangel vive mejor momento que el histórico guardameta.
El estratega argentino señaló que Raúl Rangel vive mejor momento que el histórico guardameta.

El ex seleccionador fue más allá al insinuar que la continuidad del experimentado portero no necesariamente responde a su desempeño reciente, sino a su peso dentro del grupo.

“Yo creo que lo traen por imagen, no creo que por las condiciones, porque últimamente no ha atajado en un equipo grande”, afirmó, generando polémica en el entorno futbolístico nacional.
Además de criticar a Ochoa, el técnico alertó sobre el futuro del arco nacional.
Además de criticar a Ochoa, el técnico alertó sobre el futuro del arco nacional.

Desde su perspectiva, un arquero que aspire a defender el arco del combinado nacional debe conservar habilidades fundamentales como reacción inmediata, dominio del área y capacidad para anticipar jugadas aéreas. En ese sentido, consideró que Ochoa ha mostrado una disminución en varios de estos aspectos, lo que abre la discusión sobre su rol de cara a la próxima Copa del Mundo.

En contraste, Raúl Rangel fue señalado por La Volpe como la alternativa más sólida en la actualidad. El llamado “Tala” ha ganado protagonismo y, según el técnico, atraviesa un mejor momento. Sin embargo, también encendió una alerta sobre el futuro del arco mexicano: “Realmente no hemos generado arquero... si no tenemos gente preparada trabajando a los jóvenes, difícil”.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa arrives before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa arrives before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Las declaraciones se suman a una conversación que ya estaba presente entre analistas y aficionados. Mientras algunos destacan la trayectoria, liderazgo y experiencia de Ochoa, otros consideran que es momento de abrir paso a nuevas figuras que atraviesen su mejor nivel competitivo.

Este posicionamiento también coloca presión sobre Javier Aguirre, actual responsable del equipo nacional, quien deberá tomar decisiones clave pensando en el rendimiento inmediato y en la proyección del equipo rumbo a 2026.

Con el torneo mundial cada vez más cercano, la portería se mantiene como uno de los temas más delicados dentro del Tri. La postura de La Volpe es clara: si el presente no respalda al histórico arquero, el equipo debe comenzar a construir una nueva etapa bajo los tres palos.

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Ricardo La Volpe

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