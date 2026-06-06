Incautan en hangar avión ultraligero pirata y drogas en Coahuila: pertenecería a Los Rusos, brazo armado de Los Mayos

Una avioneta fue adulterada en su número de serie para no ser rastreada, presuntamente trasnposrtaría envíos de droga que también se encontró durante este operatuvo en Coahuila Foto: SSC y Defensa

Fuerzas Especiales de Seguridad de Baja California localizan un hangar, aseguran una avioneta y reportan decomisos y detenciones durante el “Operativo Valle”, desplegado por 24 horas en distintos puntos de la zona rural de Mexicali, tras una denuncia ciudadana por presuntos actos delictivos.

El hallazgo principal ocurre en el Ejido Estación Coahuila, donde alrededor de las 14:00 horas las autoridades ubican un hangar sin permisos de operación. En el sitio localizan un avión ultraligero con alteraciones en su serie, el cual se presume era usado para actividades ilícitas.

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En ese mismo lugar, las corporaciones capturan a un hombre de 52 años, quien queda a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). El operativo se extiende durante todo el día y parte de la noche del viernes pasado.

De acuerdo con la información disponible, la aeronave presuntamente pertenece a Los Rusos, una facción afín a Los Mayos Zambada del Cártel de Sinaloa. Las acciones se enfocan en ubicar a posibles integrantes de un grupo delictivo originario de Sinaloa.

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Raúl "N", de 19 años, originario de San Luis Río Colorado, Sonora, quien era buscado por la justicia al contar con orden de aprehensión por homicidio. Foto: SSC y Defensa

Minutos antes del hallazgo del hangar, cerca del mediodía, agentes municipales informan el aseguramiento de 20 kilos de cocaína en el mismo poblado. En esa intervención participan también agentes estatales y personal de la Defensa.

En paralelo, oficiales de la Fuerza Estatal localizan dos vehículos presuntamente vinculados con la operación: un pick up rojo de modelo reciente con reporte de robo en Estados Unidos y una panel blanca robada minutos antes. Esta última, según el reporte, habría sido utilizada por delincuentes armados para escapar al notar la presencia de distintas corporaciones en la zona.

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Las unidades se ubican en puntos distintos del Valle de Mexicali: el pick up aparece en la zona del ejido Oviedo Mota, mientras que la panel se localiza sobre la carretera al ejido Estación Coahuila, considerado un punto prioritario para el despliegue.

También se hallaron varios paquetes de droga Foto: SSC y Defensa

Más tarde, a unos minutos de las 20:00 horas del viernes, las autoridades detienen en la misma región a Raúl “N”, de 19 años, originario de San Luis Río Colorado, Sonora. El joven era buscado por la justicia al contar con una orden de aprehensión por homicidio.

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El dispositivo se mantiene activo durante altas horas de la noche, con presencia operativa en varios puntos de la zona rural, como parte de una estrategia de vigilancia y contención delictiva en el Valle de Mexicali.

Localizan un hangar sin permisos y aseguran una avioneta en el Ejido Estación Coahuila.

Decomisan 20 kilos de cocaína y localizan dos vehículos con reporte de robo.

Detienen a un hombre de 52 años y a Raúl “N” de 19 años, este último con orden de aprehensión por homicidio.

¿Quiénes son Los Rusos y cómo se convirtieron en el brazo armado de La Mayiza?

Red de flujo de fentanilo de Los Chapitos (DEA)

En mayo de 2021 un operativo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Mexicali, Baja California, terminó con la detención de 13 personas y el aseguramiento de varios vehículos; en uno de ellos se encontraban dos documentos oficiales a nombre de Juan José Ponce Félix, líder del brazo armado del Cártel de Sinaloa denominado “Los Rusos”, rival -en los últimos años- de “Los Chapitos”.

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Para entender la relación violenta entre “Los Chapitos” y “Los Rusos” debemos ubicarnos en la punta del organigrama del Cártel de Sinaloa; pues mientras los primeros son un grupo bajo el mando de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, los segundos son una facción armada bajo el mando directo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Teniendo en cuenta lo anterior debemos retroceder a octubre de 2019, cuando ocurrió el primer “Culiacanazo”; en ese entonces se dio la ruptura más grande hasta entonces entre “Los Rusos y Los Chapitos”, pues para echar atrás la detención de Ovidio Guzmán, las células armadas al mando de sus hermanos iniciaron una serie de disturbios en la ciudad; mientras los comandados por Ponce Félix no hicieron nada.

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Un mes más tarde -según documentos revelados por Guacamaya Leaks- se intensificaron las molestías de “Los Chapitos” contra “Los Rusos”, presuntamente por que los segundos dieron de “tablazos” a policías municipales que protegían a los hijos del Chapo Guzmán.

Separados por una frontera

Trascendió que a raíz de la disputa con “Los Chapitos”, el Mayo Zambada envió a Ponce Félix, alias “El Ruso”, a Baja California; la intensión era evitar una escalada en la confrontación contra el grupo de los hijos de Guzmán Loera.

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Sin embargo la decisión del Mayo Zambada poco ayudó a evitar el conflicto, pues desde Baja California “El Ruso” comenzó a disputar con “Los Chapitos” el control del tráfico de drogas a través de Mexicali.

Separados por las vías del tren y por la frontera entre Baja California y Sonora, ambas células criminales bajo el mando del Cártel de Sinaloa escalaron en la confrontación, principalmente en las comunidades de Agua Caliente, Tepuche, el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado.

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