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Juárez vs Chivas: a qué hora y dónde ver el partido pendiente de la Liga MX Femenil

El club de la frontera busca hacer valer la localía frente a un equipo rojiblanco que pelea por meterse a la liguilla como uno de los mejores del torneo

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El rebaño busca asegurar los tres puntos, sin embargo, las Bravas quieren imponer condiciones en su cancha para asegurar su boleto a la fiesta grande.
El rebaño busca asegurar los tres puntos, sin embargo, las Bravas quieren imponer condiciones en su cancha para asegurar su boleto a la fiesta grande.

El partido pendiente de la Jornada 11 de la Liga MX Femenil entre FC Juárez y Chivas, a disputarse en el Estadio Olímpico Benito Juárez, será un encuentro decisivo para definir la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026.

Los dos equipos llegan en momentos distintos en la tabla y la contienda por los boletos a la Fiesta Grande permanece abierta. Este duelo representa la última oportunidad para que Bravas de Juárez aseguren su pase a la Liguilla, mientras que Chivas Femenil, ya calificado, busca mejorar su posición y obtener la ventaja de cerrar la serie de cuartos de final en casa.

¿Por qué se juega este partido?

El enfrentamiento fue aplazado por la pausa de la Liga MX Femenil debido a la primera fase eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2027 y por la reprogramación del clásico nacional tras incidentes extradeportivos en Guadalajara.

El equipo tapatío quiere asegurar cerrar en casa durante la fase final del torneo. (Instagram: @chivasfemenil)
El equipo tapatío quiere asegurar cerrar en casa durante la fase final del torneo. (Instagram: @chivasfemenil)

¿Cómo llegan los equipos?

Este partido implica más que la disputa de tres puntos. Para FC Juárez, es la ocasión de consolidar la última plaza disponible y depender solo de su resultado, pues ocupa el octavo lugar con 27 puntos, igualando a León y por debajo de Cruz Azul solo por un punto

Por su parte, Chivas Femenil suma 3e unidades y se sitúa en la quinta posición. Una victoria le permitiría escalar hasta el cuarto sitio, desplazando a Toluca, y así acceder al beneficio de jugar la vuelta de los cuartos de final como local. Incluso, dependiendo de otros resultados, el equipo rojiblanco podría aún conservar su sitio dentro de la tabla general.

Entre los posibles escenarios inmediatos se encuentran:

  • Si FC Juárez gana, llegará a la última jornada dependiendo únicamente de sí mismo para clasificarse.
  • Si Chivas suma tres unidades, estaría en condiciones de asegurar el cierre de la serie de cuartos de final en casa.
  • Un resultado adverso para Juárez abre la puerta a León y Atlético San Luis, que podrían desplazarlas en la tabla y dejarlas fuera de la Liguilla.

Las de la frontera llevan varios torneos siendo constantes en su esquema de juego.
Las fronterizas sueñan con regresar a la liguilla del futbol mexicano. (TW Juárez Femenil)

¿A qué hora y dónde ver el partido?

Cada minuto jugado en el Estadio Olímpico Benito Juárez tendrá peso clave, pues el resultado trazará gran parte del mapa hacia el cierre del Clausura 2026.

El encuentro entre Bravas y Chivas se transmitirá el próximo lunes 20 de abril desde las 19:00 horas (centro de México) en la plataforma de streaming FOX One. Es importante destacar que desde el perfil de Facebook de las rojiblancas se realiza una transmisión sin la imagen del terreno de juego a través de Chivas TV.

Así han sido sus últimos cinco enfrentamientos

La balanza en los últimos 5 torneos se inclina a favor de las tapatías, aunque las Bravas han logrado sacar puntos importantes en casa.

  • Apertura 2025 J3 Chivas 1 - 0 Juárez Estadio Akron
  • Clausura 2025 J3 Chivas 0 - 0 Juárez Estadio Akron
  • Apertura 2024 J1 Juárez 0 - 1 Chivas Estadio O. Benito Juárez
  • Clausura 2024 J2 Juárez 2 - 0 Chivas Estadio O. Benito Juárez
  • Apertura 2023 J9 Chivas 2 - 0 Juárez Estadio Akron

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