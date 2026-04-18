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AAA invade WWE: La Parka, Psycho Clown, Rey Fénix y más protagonizan caos en la Batalla Real de Andre El Gigante

Estrellas mexicanas sorprendieron al aparecer en SmackDown previo a WrestleMania 42

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(Ilustración: Jesús F. Beltrán)
(Ilustración: Jesús F. Beltrán)

La presencia de talento mexicano marcó la lucha estelar de la noche previa a WrestleMania 42, luego de que figuras de AAA sorprendieran al integrarse en la tradicional Batalla Real en Honor a Andre El Gigante durante SmackDown. El combate, que reunió a decenas de superestrellas, tuvo como uno de sus principales atractivos la participación de luchadores provenientes de Lucha Libre Worldwide.

El evento se llevó a cabo en la T-Mobile Arena, donde nombres como Angel, Berto, La Parka y Psycho Clown aparecieron en escena, acompañados por otros talentos mexicanos que forman parte de la marca azul como El Grande Americano, Cruz del Toro, Joaquin Wilde y Rey Fénix. Su inclusión generó reacciones inmediatas entre los aficionados, quienes no esperaban ver esta combinación de estilos en un mismo ring.

(Captura de pantalla WWE)
(Captura de pantalla WWE)

Las acciones comenzaron con la eliminación de Kit Wilson, seguido de Nathan Frazer, quien cayó tras un intercambio con Chris Sabin. Más adelante, Axiom dejó fuera a Sabin, mientras que el caos se apoderaba del cuadrilátero con múltiples enfrentamientos simultáneos. Uno de los momentos llamativos ocurrió cuando los llamados Grandes Americanos estuvieron cerca de perder la máscara, aunque finalmente ambos fueron eliminados por Talla Tonga.

(Captura de pantalla WWE)
(Captura de pantalla WWE)

La participación de los representantes de AAA tuvo momentos destacados. Angel y Berto lograron sacar a La Parka, pero el festejo anticipado les costó caro, ya que Rey Fénix reaccionó para eliminar a uno de ellos. Por su parte, Psycho Clown fue eliminado por Royce Keys tras un breve pero intenso intercambio.

(Captura de pantalla WWE)
(Captura de pantalla WWE)

El ritmo del combate no disminuyó. Shinsuke Nakamura logró eliminar a Apollo Crews, pero posteriormente fue sorprendido por Aleister Black, quien también dejó fuera a Ilja Dragunov y Akira Tozawa con su característico ataque. La recta final reunió a Otis, Aleister Black, Royce Keys y Talla Tonga, quienes protagonizaron los momentos más intensos.

(Captura de pantalla WWE)
(Captura de pantalla WWE)

Finalmente, Royce Keys se quedó con la victoria tras esquivar un ataque decisivo y lanzar por encima de la tercera cuerda a Talla Tonga, asegurando así el triunfo en la Batalla Real en Honor a Andre El Gigante.

(Captura de pantalla WWE)
(Captura de pantalla WWE)

Este combate formó parte de la antesala de WrestleMania 42, que se celebrará el 18 y 19 de abril en el Allegiant Stadium, a partir de las 16:00 horas (tiempo del centro de México), y podrá seguirse a través de la plataforma Netflix.

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