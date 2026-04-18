Ladrón quedó en calzones al tratar de robar una iglesia en León, Guanajuato

Un presunto ladrón quedó colgado al intentar ingresar en la noche para ingresar a la iglesia y probablemente sustraer objetos de valor Foto: Facebook Parroquia San Martín de Porres León Gto.

Un presunto ladrón que intentaba ingresar a la parroquia San Martín de Porres en la colonia del mismo nombre, en León, Guanajuato, quedó atrapado entre los barrotes del barandal perimetral la noche del jueves 16 de abril. El hombre terminó colgado boca abajo y en ropa interior, generando asombro entre vecinos y feligreses, quienes consideran el hecho una advertencia para fortalecer la seguridad comunitaria.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al sujeto suspendido de la reja, sostenido únicamente por una pierna, mientras el resto de su cuerpo quedaba hacia el exterior del inmueble. El estruendo al momento del incidente permitió que vecinos y transeúntes detectaran a tiempo el intento de robo. Según el recuento de la parroquia, el hombre dañó parte de la herrería al intentar forzar la entrada, pero quedó atorado antes de que lograra sustraer bienes del recinto.

La reacción vecinal y los daños evitados por la oportuna detección

La rápida intervención de la comunidad evitó daños mayores. Vecinos se acercaron para intentar auxiliar al hombre sin éxito inmediato, ya que la posición en la que quedó hacía difícil su liberación. La parroquia reporta que la estructura metálica resultó dañada, aunque la magnitud real de las afectaciones aún no ha sido detallada.

El hombre ingresó sin permiso la noche del jueves alrededor de las 11:45 de la noche Foto: Facebook Parroquia San Martín de Porres León Gto.

La administración del templo publicó en redes sociales el siguiente mensaje: “Nuestra parroquia no es solo un edificio de piedra y metal; es nuestra casa en común, el lugar donde celebramos la fe, encontramos consuelo y fortalecemos nuestros lazos como familia espiritual. Cuando alguien atenta contra el templo, atenta contra el esfuerzo y la devoción de cada feligrés.”

En un comunicado, la parroquia enfatizó la importancia de mantener “una vigilancia de toda la comunidad ante cualquier movimiento sospechoso, sobre todo en la madrugada”. Ante el intento de robo frustrado, integrantes de la comunidad religiosa pidieron reforzar la coordinación vecinal y dar aviso inmediato a las autoridades ante hechos irregulares.

Sin confirmación sobre la detención y postura de la Arquidiócesis

Hasta el momento, no hay información oficial sobre si el hombre fue liberado por los propios vecinos o si fue necesaria la intervención de personal de emergencia. Tampoco se ha informado si hubo detención del individuo tras el incidente, o si logró retirarse del lugar tras ser auxiliado.

La Arquidiócesis de León no ha emitido un posicionamiento hasta la fecha. En tanto, la comunidad parroquial aprovechó la coyuntura para invitar a los habitantes de la zona a mantener la comunicación activa con autoridades y encargados del templo, además de reforzar el sentido de pertenencia y cuidado del espacio común.

El hombre pensó que podría encontrar varios objetos de valor en el recinto sagrado Foto: Facebook Parroquia San Martín de Porres

El episodio motivó comentarios entre vecinos, quienes señalaron lo inusual de la escena y recordaron que mantener la seguridad de los templos es responsabilidad de toda la comunidad. Algunos feligreses interpretaron el hecho como un mensaje de advertencia sobre los riesgos de atentar contra lugares de culto.

El llamado de la parroquia tras el intento de robo frustrado

La parroquia San Martín de Porres reiteró su llamado a la unidad para garantizar la seguridad de las instalaciones y la tranquilidad de los feligreses. En su publicación oficial, señaló: “La casa de Dios es la casa de todos; cuidarla es un acto de amor y fe.”

El hecho ocurrió cerca de las 23:45 horas y gracias a la detección oportuna, la comunidad asegura que no se reportó la sustracción de objetos sagrados ni bienes materiales. El daño quedó limitado a la herrería del recinto y a la exposición pública del presunto delincuente, sorprendido por los residentes y documentado ampliamente en redes sociales.

Puntos clave del incidente

Un hombre quedó colgado y atrapado entre los barrotes tras intentar robar la parroquia San Martín de Porres en León, Guanajuato.

Vecinos detectaron el intento de ingreso y evitaron daños mayores, aunque la herrería resultó afectada.

La comunidad parroquial llamó a reforzar la vigilancia y la unidad para proteger el recinto.