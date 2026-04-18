Mousse de maracuyá y queso crema: postre tropical, bajo en calorías y súper cremoso

(Gemini)

El verano pide postres frescos, livianos y llenos de sabor. El mousse de maracuyá y queso crema light es aireado, perfumado y con ese balance perfecto entre acidez y dulzor que solo el maracuyá puede aportar.

Usando queso crema bajo en grasa y gelatina sin sabor, lográs una textura esponjosa y ligera, ideal para cerrar cualquier comida o como merienda especial.

Este mousse es muy fácil de preparar, no requiere horno y puedes hacerlo en copas individuales o en un molde grande. Es una opción más saludable y baja en calorías que los mousses tradicionales, y te permite aprovechar la fruta fresca o pulpa congelada.

Receta de mousse de maracuyá y queso crema light

La base es pulpa de maracuyá, queso crema light, yogur natural y gelatina sin sabor. El resultado: mousse cremoso, aireado y con sabor tropical irresistible.

(Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 20 minutos

Preparación activa: 15 minutos

Reposo en frío: 2 horas

Ingredientes

1 taza de pulpa de maracuyá (aprox. 3-4 frutas o 200 g de pulpa congelada) 200 g de queso crema light 1 yogur natural descremado (125 g) 3-4 cucharadas de azúcar, miel o stevia (a gusto) 2 cucharadas de gelatina sin sabor (aprox. 16 g) 1/4 taza de agua fría (para hidratar la gelatina) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer mousse de maracuyá y queso crema light, paso a paso

Hidratar la gelatina en el agua fría y dejar reposar 5 minutos. Si usas maracuyá fresco, licuar la pulpa y colar para quitar las semillas. En un bol grande, mezclar el queso crema, el yogur, el azúcar y la vainilla hasta obtener una mezcla lisa. Calentar la gelatina hidratada en microondas o a baño María hasta disolver (no debe hervir). Agregar la gelatina líquida y la pulpa de maracuyá a la mezcla de queso, batiendo para integrar. Volcar en copas individuales o en un molde grande. Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que tome textura firme y aireada. Servir frío, decorando con semillas de maracuyá o menta fresca.

(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4-5 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110

Grasas: 3,5 g

Carbohidratos: 15 g

Proteínas: 4 g

Estos valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de la porción y los ingredientes utilizados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado.