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Mousse de maracuyá y queso crema: postre tropical, bajo en calorías y súper cremoso

Te decimos la receta para que la prepares paso a paso

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mousse de maracuya y queso crema -México- 18 abril
(Gemini)

El verano pide postres frescos, livianos y llenos de sabor. El mousse de maracuyá y queso crema light es aireado, perfumado y con ese balance perfecto entre acidez y dulzor que solo el maracuyá puede aportar.

Usando queso crema bajo en grasa y gelatina sin sabor, lográs una textura esponjosa y ligera, ideal para cerrar cualquier comida o como merienda especial.

Este mousse es muy fácil de preparar, no requiere horno y puedes hacerlo en copas individuales o en un molde grande. Es una opción más saludable y baja en calorías que los mousses tradicionales, y te permite aprovechar la fruta fresca o pulpa congelada.

Receta de mousse de maracuyá y queso crema light

La base es pulpa de maracuyá, queso crema light, yogur natural y gelatina sin sabor. El resultado: mousse cremoso, aireado y con sabor tropical irresistible.

mousse de maracuya y queso crema -México- 18 abril
(Gemini)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 20 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Reposo en frío: 2 horas

Ingredientes

  1. 1 taza de pulpa de maracuyá (aprox. 3-4 frutas o 200 g de pulpa congelada)
  2. 200 g de queso crema light
  3. 1 yogur natural descremado (125 g)
  4. 3-4 cucharadas de azúcar, miel o stevia (a gusto)
  5. 2 cucharadas de gelatina sin sabor (aprox. 16 g)
  6. 1/4 taza de agua fría (para hidratar la gelatina)
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer mousse de maracuyá y queso crema light, paso a paso

  1. Hidratar la gelatina en el agua fría y dejar reposar 5 minutos.
  2. Si usas maracuyá fresco, licuar la pulpa y colar para quitar las semillas.
  3. En un bol grande, mezclar el queso crema, el yogur, el azúcar y la vainilla hasta obtener una mezcla lisa.
  4. Calentar la gelatina hidratada en microondas o a baño María hasta disolver (no debe hervir).
  5. Agregar la gelatina líquida y la pulpa de maracuyá a la mezcla de queso, batiendo para integrar.
  6. Volcar en copas individuales o en un molde grande.
  7. Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que tome textura firme y aireada.
  8. Servir frío, decorando con semillas de maracuyá o menta fresca.
mousse de maracuya y queso crema -México- 18 abril
(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4-5 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110
  • Grasas: 3,5 g
  • Carbohidratos: 15 g
  • Proteínas: 4 g

Estos valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de la porción y los ingredientes utilizados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado.

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