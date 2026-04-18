Mousse de maracuyá y queso crema: postre tropical, bajo en calorías y súper cremoso

El verano pide postres frescos, livianos y llenos de sabor. El mousse de maracuyá y queso crema light es aireado, perfumado y con ese balance perfecto entre acidez y dulzor que solo el maracuyá puede aportar.
Usando queso crema bajo en grasa y gelatina sin sabor, lográs una textura esponjosa y ligera, ideal para cerrar cualquier comida o como merienda especial.
Este mousse es muy fácil de preparar, no requiere horno y puedes hacerlo en copas individuales o en un molde grande. Es una opción más saludable y baja en calorías que los mousses tradicionales, y te permite aprovechar la fruta fresca o pulpa congelada.
Receta de mousse de maracuyá y queso crema light
La base es pulpa de maracuyá, queso crema light, yogur natural y gelatina sin sabor. El resultado: mousse cremoso, aireado y con sabor tropical irresistible.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas y 20 minutos
- Preparación activa: 15 minutos
- Reposo en frío: 2 horas
Ingredientes
- 1 taza de pulpa de maracuyá (aprox. 3-4 frutas o 200 g de pulpa congelada)
- 200 g de queso crema light
- 1 yogur natural descremado (125 g)
- 3-4 cucharadas de azúcar, miel o stevia (a gusto)
- 2 cucharadas de gelatina sin sabor (aprox. 16 g)
- 1/4 taza de agua fría (para hidratar la gelatina)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Cómo hacer mousse de maracuyá y queso crema light, paso a paso
- Hidratar la gelatina en el agua fría y dejar reposar 5 minutos.
- Si usas maracuyá fresco, licuar la pulpa y colar para quitar las semillas.
- En un bol grande, mezclar el queso crema, el yogur, el azúcar y la vainilla hasta obtener una mezcla lisa.
- Calentar la gelatina hidratada en microondas o a baño María hasta disolver (no debe hervir).
- Agregar la gelatina líquida y la pulpa de maracuyá a la mezcla de queso, batiendo para integrar.
- Volcar en copas individuales o en un molde grande.
- Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que tome textura firme y aireada.
- Servir frío, decorando con semillas de maracuyá o menta fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4-5 porciones individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 110
- Grasas: 3,5 g
- Carbohidratos: 15 g
- Proteínas: 4 g
Estos valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de la porción y los ingredientes utilizados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado.