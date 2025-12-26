Cata Domínguez reveló cuál fue la causa por la que rechazó ir a jugar a Europa: “Tuve dos ofertas”

Cata Domínguez rechazó dos equipos de Europa (Instagram/ @catadominguez04)

Julio César ‘Cata’ Domínguez, actual defensor del Atlético San Luis, reveló que durante su carrera recibió dos ofertas para jugar en clubes de Ucrania y Turquía, pero decidió permanecer en México.

El futbolista explicó que los factores determinantes para no migrar al fútbol europeo fueron la barrera del idioma y su situación familiar.

Cata Domínguez y los clubes europeos que rechazó

Según relató el futbolista en el podcast El Re-portero, conducido por el exarquero Yosgart Gutiérrez, ya tenía a sus dos hijos y comenzar una vida en otro país presentaba complicaciones adicionales.

Domínguez manifestó en ese espacio que si su vida personal hubiera sido diferente, posiblemente habría considerado aceptar alguna de las propuestas.

“Tuve dos ofertas en Europa, de Ucrania y Turquía, pero eran lugares donde no hablaba el idioma. Ya tenía a mis dos hijos y empezar todo eso con ellos iba a ser medio complicado. Si hubiera estado solo, yo creo que sí me habría ido”, afirmó el defensor.

(Foto: Instagram/catadominguez04)

Las oportunidades de salir al extranjero quedaron en segundo plano ante la prioridad de mantener la estabilidad familiar. Este testimonio resalta cómo, para muchos futbolistas mexicanos, la posibilidad de emigrar al fútbol europeo se ve condicionada por aspectos más allá de lo deportivo, especialmente cuando ya existen responsabilidades personales y el entorno cultural es muy distinto.

El defensor mexicano también compartió que, aunque recibió propuestas del futbol europeo, a finales de 2022 Monterrey se acercó para presentarle una oferta.

Las primeras experiencias de Cata Domínguez en Primera División

El relato de Domínguez también abordó sus primeras experiencias en el fútbol profesional con el Cruz Azul, club en el que debutó en 2006. Compartió que su inicio en la Primera División estuvo marcado por dificultades económicas. Tal como explicó en el podcast, pasó un año sin cobrar salario fijo, ya que su contrato no se ajustaba a la relevancia que había adquirido dentro del equipo y no contaba con representante.

“Estuve un año sin cobrar en Cruz Azul, cuando recién subí (a Primera División). A mí me querían dar 15 mil pesos durante mi primer año, ya jugando en Primera División, y además yo no tenía representante. El Lic. Guerrero estaba de directivo y no le firmé”, relató el defensor.

Durante ese periodo, Domínguez dependía de los premios económicos otorgados por el club. Fueron esos incentivos, junto al respaldo de compañeros como Gerardo Torrado y Óscar ‘Cone’ Pérez, los que le permitieron sortear los desafíos iniciales de su carrera. El propio futbolista aseguró que los consejos de los jugadores con más experiencia resultaron fundamentales para superar los momentos de incertidumbre laboral.

(Instagram/ @catadominguez04)

Los números de Cata Domínguez en Cruz Azul

El paso de Julio César Domínguez por Cruz Azul concluyó tras una extensa trayectoria de diecisiete años, luego de haber formado parte del primer equipo desde julio de 2006 hasta julio de 2023. Durante ese periodo, el zaguero central disputó un total de 655 partidos, alcanzando así una cifra superior a 57.000 minutos jugados con la camiseta celeste.

La influencia de Domínguez en la cancha se reflejó no solo en su solidez defensiva, sino también en su aporte ofensivo, donde registró 17 goles y 14 asistencias. Su permanencia en la plantilla capitalina lo consolidó como uno de los jugadores más constantes y emblemáticos en la historia reciente del club.