Así han sido las eliminaciones del América en la Concachampions desde su último campeonato en 2016

Distintos rivales han frenado a las Águilas en su intento por recuperar la gloria. (Ilustración: Jesús Aviles)

El América confirmó su primer tropiezo del 2026 al quedar fuera de la Concacaf Champions Cup tras caer en los cuartos de final frente a Nashville SC, un resultado que reaviva una larga racha sin títulos internacionales.

Con este nuevo revés, el conjunto azulcrema extiende a más de una década su sequía en torneos de la región, luego de su última conquista en la temporada 2015-2016.

Raphael Veiga, mediocampista del América, se muestra abatido tras ser eliminados por Nashville en la Copa de Campeones de la Concacaf. Estadio Banorte, Ciudad de México, México. 14 de abril de 2026. REUTERS/Henry Romero

Desde aquella consagración, el equipo capitalino ha acumulado múltiples eliminaciones en distintas fases del certamen, quedando lejos de recuperar su dominio en la zona.

Toronto humilla al América

En 2018, bajo la dirección de Miguel Herrera, las Águilas alcanzaron las semifinales, pero fueron superadas por Toronto FC. Tras perder 3-1 en la ida en Canadá, el empate 1-1 en la vuelta selló su eliminación con marcador global de 4-2.

Foto de archivo de Andrés Ibargüen durante un partido de la Liga de Campeones Concacaf entre América de México y Toronto de Canadá. Estadio Azteca, Ciudad de México. 11 de abril de 2018. REUTERS/Henry Romero

Carlos Vela y el LAFC conquistan al América

Dos años más tarde, en 2020, el América volvió a instalarse entre los mejores cuatro, aunque el contexto cambió debido a la pandemia, que obligó a disputar las fases finales a partido único en Orlando. En esa instancia, LAFC se impuso 3-1 con una actuación destacada de Carlos Vela, quien marcó dos goles para dejar fuera a los de Coapa.

Carlos Vela protege el balón durante la semifinal de la Liga de Campeones Concacaf entre Los Ángeles de Estados Unidos y América de México. Estadio Exploria, Orlando, Florida, EEUU. 19 de diciembre de 2020. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Refiinhold Matay

Primera final de Concachampions perdida

Para 2021, el club tuvo una nueva oportunidad de romper la racha negativa al alcanzar la final bajo el mando de Santiago Solari. Sin embargo, Monterrey se interpuso en su camino. En el Estadio BBVA, un tanto tempranero de Rogelio Funes Mori definió el encuentro y otorgó el título a los regiomontanos, dejando nuevamente al América sin el trofeo.

Foto de archivo de Álvaro Fidalgo (22) durante un partido de la Liga de Campeones de la Concacaf. Estadio BBVA, Monterrey, México. 28 de octubre de 2021. REUTERS/Jorge Mendoza

Pachuca extiende su hegemonía con América

El 2024 trajo otra desilusión en semifinales, esta vez ante Pachuca. Tras igualar 1-1 en el Estadio Azteca, la serie se resolvió en Hidalgo, donde los Tuzos se impusieron 2-1 para avanzar con global de 3-2.

Henry Martín (derecha) del América disputa el balón con Sergio Barreto del Pachuca en la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF, en Pachuca, México, el martes 30 de abril de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Cruz Azul por fin se venga

En 2025, Cruz Azul se encargó de frenar al América en los cuartos de final, impulsado por un doblete de Ángel Sepúlveda que marcó el rumbo de la eliminatoria. Ese mismo año, Nashville SC protagonizó uno de los golpes más recordados al empatar sin goles en la ida y aprovechar la regla del gol de visitante para eliminar a los azulcremas en el Estadio Azteca.

Cruz Azul por fin se pudo vengar del América y lo eliminó en la Concachampions. (Mexsport)

Ahora, en 2026, la historia se repite con una nueva caída ante el conjunto estadounidense, confirmando una tendencia negativa que sigue pesando en el historial reciente del América en competencias internacionales.

Lista de eliminaciones del América en Concachampions (desde 2016):

2018 – Toronto FC – Semifinales – Global: 4-2

2020 – LAFC – Semifinales – Marcador: 3-1 (partido único)

2021 – Monterrey – Final – Marcador: 1-0

2024 – Pachuca – Semifinales – Global: 3-2

2025 – Cruz Azul – Cuartos de Final – Global: 2-1

2026 – Nashville SC – Cuartos de Final – Global: 0-1 (eliminado por gol de visitante)