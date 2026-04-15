Así han sido las eliminaciones del América en la Concachampions desde su último campeonato en 2016

El América confirmó su primer tropiezo del 2026 al quedar fuera de la Concacaf Champions Cup tras caer en los cuartos de final frente a Nashville SC, un resultado que reaviva una larga racha sin títulos internacionales.
Con este nuevo revés, el conjunto azulcrema extiende a más de una década su sequía en torneos de la región, luego de su última conquista en la temporada 2015-2016.
Desde aquella consagración, el equipo capitalino ha acumulado múltiples eliminaciones en distintas fases del certamen, quedando lejos de recuperar su dominio en la zona.
Toronto humilla al América
En 2018, bajo la dirección de Miguel Herrera, las Águilas alcanzaron las semifinales, pero fueron superadas por Toronto FC. Tras perder 3-1 en la ida en Canadá, el empate 1-1 en la vuelta selló su eliminación con marcador global de 4-2.
Carlos Vela y el LAFC conquistan al América
Dos años más tarde, en 2020, el América volvió a instalarse entre los mejores cuatro, aunque el contexto cambió debido a la pandemia, que obligó a disputar las fases finales a partido único en Orlando. En esa instancia, LAFC se impuso 3-1 con una actuación destacada de Carlos Vela, quien marcó dos goles para dejar fuera a los de Coapa.
Primera final de Concachampions perdida
Para 2021, el club tuvo una nueva oportunidad de romper la racha negativa al alcanzar la final bajo el mando de Santiago Solari. Sin embargo, Monterrey se interpuso en su camino. En el Estadio BBVA, un tanto tempranero de Rogelio Funes Mori definió el encuentro y otorgó el título a los regiomontanos, dejando nuevamente al América sin el trofeo.
Pachuca extiende su hegemonía con América
El 2024 trajo otra desilusión en semifinales, esta vez ante Pachuca. Tras igualar 1-1 en el Estadio Azteca, la serie se resolvió en Hidalgo, donde los Tuzos se impusieron 2-1 para avanzar con global de 3-2.
Cruz Azul por fin se venga
En 2025, Cruz Azul se encargó de frenar al América en los cuartos de final, impulsado por un doblete de Ángel Sepúlveda que marcó el rumbo de la eliminatoria. Ese mismo año, Nashville SC protagonizó uno de los golpes más recordados al empatar sin goles en la ida y aprovechar la regla del gol de visitante para eliminar a los azulcremas en el Estadio Azteca.
Ahora, en 2026, la historia se repite con una nueva caída ante el conjunto estadounidense, confirmando una tendencia negativa que sigue pesando en el historial reciente del América en competencias internacionales.
Lista de eliminaciones del América en Concachampions (desde 2016):
- 2018 – Toronto FC – Semifinales – Global: 4-2
- 2020 – LAFC – Semifinales – Marcador: 3-1 (partido único)
- 2021 – Monterrey – Final – Marcador: 1-0
- 2024 – Pachuca – Semifinales – Global: 3-2
- 2025 – Cruz Azul – Cuartos de Final – Global: 2-1
- 2026 – Nashville SC – Cuartos de Final – Global: 0-1 (eliminado por gol de visitante)