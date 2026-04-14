Henry Martín se pierde partido de Concachampions con América tras presentar recaída en lesión

Jardine habló sobre la actualidad del jugador americanista.

La baja por lesión de Henry Martín, delantero y capitán del Club América, se prolongará por casi dos meses luego de que se diera a conocer que, pese a los meses de recuperación y terapias que ha tenido no ha logrado que su estado físico esté al 100%.

Tras la noticia, ses determinó que el futbolista estará fuera del partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante Nashville debido a una nueva recaída, lo que incrementa la incertidumbre sobre su regreso y complica las opciones ofensivas de las Águilas.

Martín se encuentra inactivo desde el 20 de febrero tras sufrir molestias musculares. Durante este periodo ha acumulado siete partidos consecutivos de ausencia en la Liga MX y no ha visto acción en las eliminatorias de la CONCACAF Champions Cup frente a Philadelphia Union y Nashville. Su retorno se esperaba para el duelo ante Santos Laguna posterior a la Fecha FIFA de abril, pero nuevas recaídas han pospuesto su vuelta a las canchas.

El delantero estrella permanece en rehabilitación tras una lesión muscular y no vería acción próximamente en la Liga MX ni en la Concacaf Champions Cup. (REUTERS)

¿Qué sucedió?

'La Bomba’ volvió a quedar fuera justo antes del crucial partido en el Estadio Banorte. En el entrenamiento de este lunes, el delantero fue la única ausencia en el grupo, por lo que se descartó completamente su participación por recomendación médica.

El director técnico André Jardine expresó que el regreso del atacante sigue siendo incierto y el proceso es evaluado diariamente: “Henry está ahora mismo haciendo un examen para ver cómo andan sus músculos, ver cómo está avanzando. Con él vamos día a día, todos queremos que esté en cuanto antes, pero va a ser un tema médico”, explicó Jardine.

El club apuesta por no arriesgar el estado físico de su capitán. Tanto la directiva como el cuerpo técnico tenían la expectativa de recuperarlo para este compromiso ante Nashville, pero se mantiene la decisión de no exponerlo hasta que recupere el 100% de su condición.

El técnico americanista reiteró su respaldo al futbolista quien deberá esperar para su retorno.

¿Qué sigue para el futbolista?

La prolongada inactividad de Henry Martín genera preocupación en el entorno azulcrema. Desde su lesión, el delantero atraviesa su periodo menos productivo desde que se convirtió en titular del América. De los 38 partidos disputados por el club entre Liga MX y la CONCACAF Champions Cup durante la temporada 2025-26, el atacante únicamente ha tenido presencia en 10 encuentros.

En esa misma etapa, Martín no ha conseguido anotar ningún gol. Solo registra 410 minutos de participación y una asistencia. Su último gol con el América fue el 18 de mayo de 2025, en las Semifinales de Vuelta contra Cruz Azul del Clausura 2025. Esto significa que suma ya más de 330 días sin marcar, situación que incrementa la inquietud sobre su estado físico y la necesidad de una recuperación satisfactoria.

La planeación del club se ha visto afectada por los ajustes continuos en el diagnóstico y los plazos de recuperación del delantero. Aunque se preveía su regreso para el cotejo frente a Santos Laguna, ha presentado recaídas previas a cada uno de los últimos partidos, lo que le ha impedido reaparecer. El seguimiento médico de Jardine es constante: “Ya se tardó bastante este regreso, pero es un tema médico, de cuidados, cuidarlo médicamente y físicamente. En un partido de futbol no hay como dosificar”, puntualizó.