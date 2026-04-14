México Deportes

Henry Martín se pierde partido de Concachampions con América tras presentar recaída en lesión

El atacante mexicano lleva más de un año fuera de las canchas mermando su participación en la Liga MX

Guardar
Jardine habló sobre la actualidad del jugador americanista.
Jardine habló sobre la actualidad del jugador americanista.

La baja por lesión de Henry Martín, delantero y capitán del Club América, se prolongará por casi dos meses luego de que se diera a conocer que, pese a los meses de recuperación y terapias que ha tenido no ha logrado que su estado físico esté al 100%.

Tras la noticia, ses determinó que el futbolista estará fuera del partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante Nashville debido a una nueva recaída, lo que incrementa la incertidumbre sobre su regreso y complica las opciones ofensivas de las Águilas.

Martín se encuentra inactivo desde el 20 de febrero tras sufrir molestias musculares. Durante este periodo ha acumulado siete partidos consecutivos de ausencia en la Liga MX y no ha visto acción en las eliminatorias de la CONCACAF Champions Cup frente a Philadelphia Union y Nashville. Su retorno se esperaba para el duelo ante Santos Laguna posterior a la Fecha FIFA de abril, pero nuevas recaídas han pospuesto su vuelta a las canchas.

El delantero estrella permanece en rehabilitación tras una lesión muscular y no vería acción próximamente en la Liga MX ni en la Concacaf Champions Cup. (REUTERS)
El delantero estrella permanece en rehabilitación tras una lesión muscular y no vería acción próximamente en la Liga MX ni en la Concacaf Champions Cup. (REUTERS)

¿Qué sucedió?

'La Bomba’ volvió a quedar fuera justo antes del crucial partido en el Estadio Banorte. En el entrenamiento de este lunes, el delantero fue la única ausencia en el grupo, por lo que se descartó completamente su participación por recomendación médica.

El director técnico André Jardine expresó que el regreso del atacante sigue siendo incierto y el proceso es evaluado diariamente: “Henry está ahora mismo haciendo un examen para ver cómo andan sus músculos, ver cómo está avanzando. Con él vamos día a día, todos queremos que esté en cuanto antes, pero va a ser un tema médico”, explicó Jardine.

El club apuesta por no arriesgar el estado físico de su capitán. Tanto la directiva como el cuerpo técnico tenían la expectativa de recuperarlo para este compromiso ante Nashville, pero se mantiene la decisión de no exponerlo hasta que recupere el 100% de su condición.

El técnico americanista reiteró su respaldo al futbolista quien deberá esperar para su retorno.
El técnico americanista reiteró su respaldo al futbolista quien deberá esperar para su retorno.

¿Qué sigue para el futbolista?

La prolongada inactividad de Henry Martín genera preocupación en el entorno azulcrema. Desde su lesión, el delantero atraviesa su periodo menos productivo desde que se convirtió en titular del América. De los 38 partidos disputados por el club entre Liga MX y la CONCACAF Champions Cup durante la temporada 2025-26, el atacante únicamente ha tenido presencia en 10 encuentros.

En esa misma etapa, Martín no ha conseguido anotar ningún gol. Solo registra 410 minutos de participación y una asistencia. Su último gol con el América fue el 18 de mayo de 2025, en las Semifinales de Vuelta contra Cruz Azul del Clausura 2025. Esto significa que suma ya más de 330 días sin marcar, situación que incrementa la inquietud sobre su estado físico y la necesidad de una recuperación satisfactoria.

La planeación del club se ha visto afectada por los ajustes continuos en el diagnóstico y los plazos de recuperación del delantero. Aunque se preveía su regreso para el cotejo frente a Santos Laguna, ha presentado recaídas previas a cada uno de los últimos partidos, lo que le ha impedido reaparecer. El seguimiento médico de Jardine es constante: “Ya se tardó bastante este regreso, pero es un tema médico, de cuidados, cuidarlo médicamente y físicamente. En un partido de futbol no hay como dosificar”, puntualizó.

Temas Relacionados

Club AméricaHenry MartínLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

La gira del adiós de Mazatlán: cuál fue el único equipo invicto contra los Cañoneros durante su etapa en la Liga Mx

El equipo sinaloense vive sus últimos momentos en la liga mexicana para darse paso a los Potros de Hierro, club histórico que regresará al máximo circuito

La gira del adiós de Mazatlán: cuál fue el único equipo invicto contra los Cañoneros durante su etapa en la Liga Mx

Histórico: Gabriela Jáquez llega a la WNBA y se convierte en la primera mexico-estadounidense seleccionada dentro de la ronda inicial

La mexicana llega de ser campeona con UCLA y fue elegida con el pick #5 global por el Chicago Sky

Histórico: Gabriela Jáquez llega a la WNBA y se convierte en la primera mexico-estadounidense seleccionada dentro de la ronda inicial

Mazatlán remata boletos ante Querétaro rumbo a su adiós de la Liga MX

Ya sin opciones en el Clausura 2026, Mazatlán intenta llenar el Estadio El Encanto en la antesala de su salida de la primera división

Mazatlán remata boletos ante Querétaro rumbo a su adiós de la Liga MX

Así reaccionó Katia Itzel García tras polémica en el Pumas vs Mazatlán

La silbante que irá al Mundial 2026 afrontó una serie de críticas y comentarios sobre su trabajo tras la Jornada 14 del Clausura 2026

Así reaccionó Katia Itzel García tras polémica en el Pumas vs Mazatlán

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

Joserra se mostró indiferente ante los cuestionamientos sobre su relación con el analista de TUDN Televisa, y reflexionó sobre su legado como periodista

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan en Michoacán a Roberto Chávez, activista ambiental que denunció tala ilegal

Asesinan en Michoacán a Roberto Chávez, activista ambiental que denunció tala ilegal

Sicarios emboscan a agentes desarmados de la Fiscalía de Michoacán en Aquila: uno falleció y otro quedó herido

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de abril: asesinan a Roberto Chávez, ambientalista de Michoacán

“Esto no termina con avances”: Guerreros Buscadores de Jalisco responde a FGR por caso Rancho Izaguirre

FGR continúa analizando pruebas en el Rancho Izaguirre, campo de adiestramiento del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Ximena Sariñana defiende show de Justin Bieber en Coachella tras críticas: “Un momento chido”

Ximena Sariñana defiende show de Justin Bieber en Coachella tras críticas: “Un momento chido”

Pati Chapoy ironiza sobre comparaciones entre Dagna Mata y Cazzu: “No tiene nada que ver, le falta diablo”

Conjunto Primavera sufre aparatoso accidente en autobús tras quedarse sin frenos en Edomex

Mini Rock Fest 2026: cartel, fechas y todo sobre el primer festival de rock para niños en CDMX

Dagna Mata denunció intento de silenciarla tras protagonizar polémico video de Nodal: “No quieren que publique nada”

DEPORTES

La gira del adiós de Mazatlán: cuál fue el único equipo invicto contra los Cañoneros durante su etapa en la Liga Mx

La gira del adiós de Mazatlán: cuál fue el único equipo invicto contra los Cañoneros durante su etapa en la Liga Mx

América se juega todo ante Nashville: “Es el partido más importante del semestre”

Histórico: Gabriela Jáquez llega a la WNBA y se convierte en la primera mexico-estadounidense seleccionada dentro de la ronda inicial

Mazatlán remata boletos ante Querétaro rumbo a su adiós de la Liga MX

Así reaccionó Katia Itzel García tras polémica en el Pumas vs Mazatlán