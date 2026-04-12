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¡Bombazo en la Liga Mexicana de Beisbol! Ex campeón de Serie Mundial se convierte en nuevo refuerzo de los Toros de Tijuana

Justin Turner se suma a la llegada de Wilmer Flores como los refuerzos estrellas para esta temporada del equipo

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Justin Turner se suma a la llegada de Wilmer Flores como los refuerzos estrellas para esta temporada del equipo. (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)
Justin Turner se suma a la llegada de Wilmer Flores como los refuerzos estrellas para esta temporada del equipo. (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Los Toros de Tijuana rompieron el mercado para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con el anuncio del fichaje de Justin Turner, ex campeón de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles.

Este movimiento se posiciona como uno de los mejores fichajes en la historia del certamen a la altura de la llegada de peloteros como Trevor Bauer y Robinson Canó.

Con la incorporación del apodado “Barba Roja” sumada a la llegada del ex pelotero de los San Francisco Giants, Wilmer Flores, el equipo fronterizo se coloca como serio candidato para llegar a la Serie del Rey del lado de la Zona Norte.

Trayectoria de Justin Turner

Turner fue campeón de Serie Mundial en 2020. (Tim Heitman-USA TODAY Sports)
Turner fue campeón de Serie Mundial en 2020. (Tim Heitman-USA TODAY Sports)

A lo largo de sus 17 temporadas en Grandes Ligas, acumuló más de 1,600 imparables, 832 carreras producidas y más de 200 cuadrangulares.

Pese a ser drafteado por los Rojos de Cincinnati en 2006, sus mayores éxitos los consiguió vistiendo la camiseta de los Dodgers, equipo donde se convirtió en un ídolo de la afición al ganar la Serie Mundial del 2020 y ser el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2017.

Sus números en el diamante lo llevaron a ser llamado en par de ocasiones al Juego de Estrellas, mientras que fuera del mismo se caracterizó por siempre apoyar a causas sociales y realizar trabajo comunitario, lo cual lo llevó a llevarse el galardón del premio Roberto Clemente.

Posteriormente pasó para formar parte de las filas de los Medias Rojas de Boston y los Cachorros de Chicago pero sus mejores momentos los vivió con la franquicia californiana, donde es recordado con mucho cariño.

La llegada de Wilmer Flores

Wilmer Flores se convierte en nuevo jugador de los Toros de Tijuana. (Mark J. Rebilas-Imagn Images)
Wilmer Flores se convierte en nuevo jugador de los Toros de Tijuana. (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

Antes de la incorporación de Turner, los Toros anunciaron como su fichaje estrella a Wilmer Flores, quien dio sus primeros pasos en las Grandes Ligas en 2013 con los Mets de Nueva York, equipo en el que permaneció durante seis temporadas antes de pasar a los Diamondbacks de Arizona y posteriormente a los Gigantes de San Francisco.

En la última campaña con la novena de la bahía, el venezolano acumuló 101 imparables y 71 carreras impulsadas, reafirmando su valor como pieza clave en la ofensiva.

Entre sus principales virtudes al bate figura su habilidad de contacto y su baja tasa de ponches, cualidades que lo convierten en un bateador confiable.

Por su parte, en el aspecto defensivo, también ofrece garantía y seguridad en el diamante, especialmente en las posiciones de primera y segunda base, donde ha desempeñado la mayor parte de su labor en las Mayores.

Una de sus actuaciones más memorables se registró el 17 de mayo de 2025, cuando lideró la victoria de los Gigantes por 9–1 sobre los Atléticos al conectar tres cuadrangulares, incluido un grand slam, para totalizar ocho carreras impulsadas.

Aquella jornada fue histórica en Oracle Park, ,pues Flores se convirtió en el primer bateador derecho en lograr tres jonrones en un mismo juego en San Francisco desde Kevin Elster en 2000.

Domingo Germán permanece en el roster

Último pitcher en tener un juego perfecto en la MLB. (Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)
Último pitcher en tener un juego perfecto en la MLB. (Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

Esta es la primera vez que los Toros de Tijuana rompen el mercado, ya que el año pasado anunciaron la contratación de Domingo Germán, autor del último juego perfecto en la MLB con los Yankees de Nueva York.

El 28 de junio de 2023, Germán retiró a los 27 bateadores de los Atléticos de Oakland en solo 99 lanzamientos, convirtiéndose en el juego perfecto número 24 en la historia de las Grandes Ligas.

Durante su etapa con los Bombarderos del Bronx, acumuló más de 100 aperturas, con un récord de 31-29 y 561 ponches en 522 entradas lanzadas.

Hasta ahora, ningún equipo de MLB se ha acercado por sus servicios, por lo que Germán permanecerá con los Toros y buscará brillar desde la lomita para llevar al equipo lo más lejos posible.

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