Así marcha la tabla del Clausura 2026: León escala y Tigres queda fuera de Liguilla

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX ya está en marcha y comienza a perfilar la lucha por los puestos de Liguilla, con movimientos importantes en la Tabla General tras el triunfo de León sobre Puebla en el estadio Cuauhtémoc.

León se mete a la pelea por la Liguilla

(REUTERS/Daniel Becerril)

El conjunto de León logró una victoria por 1-0 ante Puebla, resultado que le permitió escalar a la sexta posición con 19 puntos. El único gol del encuentro fue obra del panameño Ismael Díaz.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi sumó así su tercer triunfo desde el cambio en el banquillo tras la salida de Ignacio Ambriz, lo que lo mantiene en la disputa por un lugar en la fase final del torneo.

América, Atlas y Tigres presionados en la tabla

(REUTERS/Daniel Becerril)

El ascenso de León genera presión en clubes como América, Atlas y Tigres, que se mantienen cerca en la clasificación y con compromisos clave en esta jornada.

Mientras América y Atlas enfrentan duelos exigentes ante Cruz Azul y Monterrey, respectivamente, Tigres se encuentra fuera de la zona de clasificación con 17 puntos y depende de un resultado favorable ante Chivas para mantenerse en la pelea.

Tabla General del Clausura 2026

Chivas — 31 pts Cruz Azul — 27 pts Toluca — 26 pts Pachuca — 25 pts Pumas UNAM — 24 pts León — 19 pts América — 18 pts Tijuana — 18 pts Atlas — 18 pts Tigres — 17 pts Necaxa — 16 pts FC Juárez — 16 pts Monterrey — 14 pts Atl. de San Luis — 14 pts Puebla — 13 pts Querétaro — 12 pts Mazatlán — 11 pts Santos Laguna — 9 pts