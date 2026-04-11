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Así marcha la tabla del Clausura 2026: León escala y Tigres queda fuera de Liguilla

La Tabla General comienza a definirse rumbo a la recta final del Clausura 2026 con diferencias mínimas entre varios equipos

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX ya está en marcha y comienza a perfilar la lucha por los puestos de Liguilla, con movimientos importantes en la Tabla General tras el triunfo de León sobre Puebla en el estadio Cuauhtémoc.

León se mete a la pelea por la Liguilla

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

El conjunto de León logró una victoria por 1-0 ante Puebla, resultado que le permitió escalar a la sexta posición con 19 puntos. El único gol del encuentro fue obra del panameño Ismael Díaz.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi sumó así su tercer triunfo desde el cambio en el banquillo tras la salida de Ignacio Ambriz, lo que lo mantiene en la disputa por un lugar en la fase final del torneo.

América, Atlas y Tigres presionados en la tabla

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

El ascenso de León genera presión en clubes como América, Atlas y Tigres, que se mantienen cerca en la clasificación y con compromisos clave en esta jornada.

Mientras América y Atlas enfrentan duelos exigentes ante Cruz Azul y Monterrey, respectivamente, Tigres se encuentra fuera de la zona de clasificación con 17 puntos y depende de un resultado favorable ante Chivas para mantenerse en la pelea.

Tabla General del Clausura 2026

  1. Chivas — 31 pts
  2. Cruz Azul — 27 pts
  3. Toluca — 26 pts
  4. Pachuca — 25 pts
  5. Pumas UNAM — 24 pts
  6. León — 19 pts
  7. América — 18 pts
  8. Tijuana — 18 pts
  9. Atlas — 18 pts
  10. Tigres — 17 pts
  11. Necaxa — 16 pts
  12. FC Juárez — 16 pts
  13. Monterrey — 14 pts
  14. Atl. de San Luis — 14 pts
  15. Puebla — 13 pts
  16. Querétaro — 12 pts
  17. Mazatlán — 11 pts
  18. Santos Laguna — 9 pts

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