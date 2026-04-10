Pimpinela Escarlata se une a WWE y enciende WrestleMania 42

La empresa confirmó al mexicano como nuevo integrante tras actualizar su plantilla de superestrellas. (Ilustración: Jesús Aviles)

La expansión de WWE dentro del mercado mexicano continúa tomando fuerza luego de que la empresa estadounidense oficializara la incorporación de nuevos talentos provenientes de Lucha Libre AAA Worldwide a su plantilla global, entre ellos una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre exótica: Pimpinela Escarlata.

El anuncio se dio a conocer a través del portal oficial de WWE, donde la compañía actualizó su roster y sorprendió a miles de aficionados al incluir la imagen y perfil del veterano gladiador mexicano dentro de su listado oficial de superestrellas, confirmando así su vínculo contractual con la promotora.

Aunque Pimpinela Escarlata había tenido presencia constante en funciones de AAA durante los últimos años, su situación contractual no estaba completamente ligada ni a la empresa mexicana ni al corporativo estadounidense, por lo que su aparición en la plataforma oficial representa la formalización de su entrada al gigante del entretenimiento deportivo.

(Especial)

Esta noticia llega justo cuando se cumple un año desde que WWE concretó la compra de AAA, movimiento que marcó un antes y un después en la industria de la lucha libre mexicana y que ha permitido al corporativo norteamericano ampliar su presencia en territorio latinoamericano mediante la firma de nuevas figuras nacionales.

Tras varios meses de incertidumbre, WWE reveló finalmente la lista de luchadores de AAA que ahora forman parte de manera oficial de ambas compañías, consolidando la relación laboral entre ambas marcas y fortaleciendo el proyecto de expansión internacional de la empresa.

Pimpinela Escarlata trató de besar a Otis durante el encuentro.

De acuerdo con la información publicada, son 20 elementos los que aparecen actualmente registrados como parte del roster compartido entre WWE y Triple A, incluyendo tanto estrellas previamente vinculadas con la empresa estadounidense como nuevos talentos mexicanos que ahora tendrán la posibilidad de proyectarse en escenarios internacionales.

Dentro de los nombres más destacados aparecen figuras ya reconocidas por el universo WWE como Rey Mysterio, Dominik Mysterio y Lola Vice, quienes ya pertenecían a la compañía, pero el anuncio también confirmó la llegada de once gladiadores mexicanos provenientes directamente de AAA.

El histórico gladiador mexicano fue incluido en la lista oficial del gigante del wrestling.

Los luchadores nacionales integrados oficialmente son: El Hijo del Vikingo, El Hijo de Dr. Wagner Jr., Flammer, La Hiedra, La Parka, Pagano, Laredo Kid, Mr. Iguana, Psycho Clown, Murder Clown y Pimpinela Escarlata.

Si bien la mayoría de estos talentos continuará teniendo como prioridad sus participaciones dentro de AAA en territorio mexicano, los nuevos acuerdos permitirán que puedan ser utilizados eventualmente en funciones de WWE, abriendo la puerta a futuras apariciones en territorio estadounidense e incluso en grandes escenarios internacionales.

El histórico gladiador mexicano fue incluido en la lista oficial del gigante del wrestling.

Uno de los puntos que más ha generado expectativa entre la afición es que esta nueva relación contractual permitiría que varios de estos luchadores puedan ser contemplados para participar en eventos de talla mundial como WrestleMania 42, uno de los espectáculos más importantes de la lucha libre profesional.

Además, WWE recordó que algunos de los nombres incluidos en este listado ya pertenecen a otras marcas internas de la compañía, como ocurre con El Grande Americano, Bravo Americano y Rayo Americano, además de Rey y Dominik Mysterio, quienes actualmente forman parte de la marca RAW.

El hijo de la leyenda de San Diego se ha ganado el repudio de la afición mexicana al retar a Penta y Rey Fénix. (Captura de video AAA)

Con este movimiento, WWE reafirma su apuesta por el talento mexicano y fortalece su estrategia de integración entre ambas empresas, en lo que apunta a ser una nueva era para la lucha libre nacional.