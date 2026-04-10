Katia Itzel García en el Mundial 2026: este es el equipo de árbitras mexicanas que harán historia

Katia Itzel García será la primera árbitra central mexicana en participar en un Mundial varonil de la FIFA (Cortesía FMF)

La FIFA dio a conocer la lista oficial de árbitros que participarán en la Copa Mundial 2026, en total son 52 árbitros, 88 asistentes y 30 video asistentes. La Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reveló el nombre de los mexicanos que participarán en el campeonato.

Y entre los nombres más sobresalientes del listado sobresalió el de Katia Itzel García Mendoza, árbitra central que se convertirá en la primera mexicana en ser la silbante central en un mundial varonil. Pero no será la única en protagonizar este momento histórico.

Dos árbitras mexicanas harán historia al integrarse por primera vez al cuerpo arbitral de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Katia Itzel García Mendoza y Sandra Elizabeth Ramírez Alemán representarán a México como árbitra central y asistente, respectivamente, en el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Dos árbitras mexicanas harán historia al integrarse por primera vez al cuerpo arbitral de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

García Mendoza y Ramírez Alemán han sido designadas oficialmente para participar como árbitra central y asistente en el Mundial 2026. Katia Itzel García Mendoza será la primera mexicana en desempeñarse como central en la máxima justa internacional, acompañada por Ramírez Alemán, quien suma más de 15 años de experiencia profesional. Esta selección refuerza el avance del arbitraje femenil mexicano y reconoce su capacidad para dirigir partidos de alto nivel.

Trayectoria de las árbitras mexicanas seleccionadas

Katia Itzel García Mendoza nació el 1 de enero de 1992 en la Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Inició en el arbitraje amateur en 2015 y un año después debutó a nivel profesional en la Liga TDP del futbol mexicano. Posteriormente, participó en la Liga Premier y en torneos de Fuerzas Básicas de la Liga MX en categorías Sub-13, Sub-17 y Sub-20. Su experiencia se consolidó en la Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX.

Katia Itzel García Mendoza nació el 1 de enero de 1992 en la Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En 2019, obtuvo el Gafete FIFA como árbitra central, lo que le permitió acceder a competencias internacionales. El 9 de marzo de 2024, debutó en la Liga MX varonil al arbitrar el partido entre Pachuca y Querétaro, durante la Jornada 11 del Clausura 2024, convirtiéndose en la segunda mujer en participar como silbante en la primera división masculina. En el ámbito internacional, ha dirigido encuentros en el Campeonato CONCACAF Sub-17 2020, CONCACAF Sub-20 2020 y 2021, Women’s World Cup Sub-17 2022, Campeonato CONCACAF Sub-20 2023 y Women’s World Cup 2023.

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán nació el 8 de Enero 1989, lleva más de 15 años como profesional en el arbitraje. Practicó atletismo y futbol a nivel universitario en Jalisco, para después enfocarse en la carrera arbitral. Desde 2010 ejerce profesionalmente y en 2019 debutó en ASCENSO MX, dirigiendo un encuentro entre Potros UAEM y Zacatepec. Ha sumado experiencia en la Liga Premier, Liga TDP, torneos de Fuerzas Básicas y en la LIGA MX, tanto femenil como varonil.

En el plano internacional, participó en la Copa Mundial Femenina Sub-20 Costa Rica 2022 y obtuvo su primer Gafete FIFA en 2019. Ramírez Alemán ha sido parte de finales en el Torneo Sub-13 y Sub-17 de la LIGA MX Femenil y de la Liga Premier.

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán nació el 8 de Enero 1989, lleva más de 15 años como profesional en el arbitraje (Foto: Comisión de Árbitros)

Otros mexicanos en el cuerpo arbitral del Mundial 2026

Además de García Mendoza y Ramírez Alemán, México contará con más representantes en el cuerpo arbitral de la Copa Mundial 2026. César Arturo Ramos Palazuelos figura entre los dos centrales nacionales destacados, respaldado por los asistentes Alberto Morín Méndez y Marco Antonio Bisguerra Mendiola. En total, de los 88 asistentes seleccionados, cuatro serán mexicanos.

México también tendrá presencia en el área tecnológica, con Erick Yair Miranda Galindo y Guillermo Pacheco Larios integrando el grupo de 30 asistentes de video para el VAR.

El nombramiento de las árbitras mexicanas y del resto de los oficiales refleja la evolución y el reconocimiento del arbitraje nacional, así como el compromiso con la equidad y la capacidad profesional en el fútbol de mayor nivel.