Histórico jugador del América elogia al rebaño: “Chivas es el mejor equipo que juega en México”

El club de Verde Valle se encuentra en la cima de la tabla general y aseguró su clasificación a directa a la liguilla a cinco fechas de que termine el torneo regular. (TW Chivas)

La polémica se aviva en la Liga MX tras las declaraciones de un defensa histórico azulcrema, quien sorprende al posicionar a Chivas como favorito para ganar el Clausura 2026, descartando a su exequipo, América.

El exdefensa uruguayo, reconocido por sus títulos con las Águilas, considera que el club tapatío, de la mano de Gabriel Milito, muestra mayores recursos tácticos para quedarse con el título.

El técnico argentino le regresó la personalidad al club tapatío. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cesilio de los Santos ve campeón al Rebaño

El histórico multicampeón con América, identifica a Chivas como principal candidato para el Clausura 2026, gracias a la inteligencia táctica de su entrenador y la versatilidad de su plantel. Desestima a América como favorito, debido a la salida de Álvaro Fidalgo y problemas físicos que impactan en su rendimiento actual.

En su análisis, Cesilio de los Santos habló sobre los equipos con más posibilidades en el próximo torneo, De los Santos señala que, de los 18 clubes participantes, solo cuatro o cinco tienen opciones reales de alzar el campeonato.

Cesilio de los Santos, ex futbolista del América (Foto: Instagram/@cesilio.delossantos.50)

Dentro de este grupo, coloca a Chivas por encima de sus rivales, destacando el trabajo táctico de Gabriel Milito, un entrenador que, afirma, puede alternar entre línea de cinco y cuatro defensores dentro de un mismo partido, dotando al equipo de flexibilidad y capacidad de adaptación.

El exjugador incluso describió al Rebaño Sagrado como “el mejor equipo que juega en México”, subrayando su habilidad para modificar el planteamiento táctico según las necesidades del juego. Según De los Santos, esa capacidad “camaleónica” es el factor diferenciador que pone a Chivas a la cabeza de la contienda.

La remontada ante Pumas los colocó como un contendiente para el título del Clausura 2026. (X/ @Chivas)

América sin chances para este torneo

Por el contrario, De los Santos es crítico con el momento que vive América bajo la dirección técnica de André Jardine. Señala que el discurso del entrenador se ha agotado y que persisten problemas físicos dentro del plantel, afectando su funcionamiento y opciones para contender por el campeonato.

En particular, subraya la salida de Álvaro Fidalgo al Real Betis como un punto clave en la pérdida de equilibrio en el mediocampo azulcrema. Explica que América ha perdido capacidad para recuperar y mantener la posesión del balón rápidamente, elemento que considera decisivo en la competencia por el título.

Para fanáticos y expertos, la salida de Fidalgo ha afectado mucho al plantel. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Contexto previo y antecedentes del caso

Durante la década de los 80 y 90, Cesilio de los Santos fue figura en América, consiguiendo un total de cinco títulos: una Liga MX, un Campeón de Campeones, dos de Copa de Campeones Concacaf y una Copa Interamericana. Su trayectoria y experiencia le otorgan peso a su opinión cuando analiza la situación de su exequipo.

El exjugador es insistente al afirmar que la pelea por el Clausura 2026 quedará limitada a un puñado de clubes, sobre todo por la diferencia en plantillas y propuestas futbolísticas.

De los Santos enumera entre cuatro y cinco equipos como verdaderos candidatos, donde destaca la importancia de la solvencia táctica y la capacidad de adaptarse a diversos retos dentro de la temporada.

Cesilio de los Santos, el histórico del América. (Foto: Twitter/@cesilio6)

Repercusiones y próximos escenarios

Las opiniones de De los Santos han encendido el debate entre la afición, al poner en entredicho la capacidad actual del América para figurar como favorito en el nuevo torneo. Al mismo tiempo, aumentan las expectativas sobre el desempeño de Chivas y la dirección que imprime Milito desde el banquillo, sustentando la candidatura rojiblanca a través de su flexibilidad táctica.

En la lista de clubes con posibilidades reales, los señalados por De los Santos sobresalen por sus plantillas reforzadas y su poder de adaptación, mientras que el resto deberá enfrentar complicaciones significativas por la diferencia de talento y recursos disponibles.

La postura del exfutbolista impulsa el análisis previo a la temporada, anticipando una supervisión especial sobre los clubes considerados favoritos y lanzando el reto para que América replantee su estrategia si quiere regresar al protagonismo en el certamen venidero.