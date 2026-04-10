¿Gilberto Mora al Barca? Exjugador de LaLiga ve al mexicano listo para Europa

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Gilberto Mora continúa consolidándose como uno de los jóvenes con mayor proyección en el futbol mexicano.

El mediocampista de Xolos de Tijuana, de apenas 17 años, ha sido seguido de cerca por su rendimiento en la cancha, aunque en los últimos meses ha estado fuera de actividad debido a molestias físicas que han frenado su continuidad.

A pesar de su pausa por lesión, su nombre sigue generando comentarios dentro del entorno de la Liga MX, donde ya hay quienes lo ven con condiciones para dar el salto al futbol europeo.

Juanpe Ramírez destaca su nivel tras enfrentarlo en Liga MX

(AP Photo/Manu Fernandez)

El mediocampista del Atlético de San Luis, Juanpe Ramírez, con experiencia en el futbol español tras su paso por Girona, Granada y Real Valladolid, habló sobre “Morita” en entrevista con AS, luego de enfrentarlo en el torneo mexicano.

El español resaltó el nivel que mostró el juvenil de Xolos y su capacidad para competir a pesar de su edad:

“Espectacular. El último partido que jugó fue contra nosotros porque luego paró por molestias en el pubis y me pareció un fenómeno. Tiene 17 años, pero podría jugar ya en Europa perfectamente. Su talento es enorme y viéndolo jugar, parece un jugador mucho más mayor. Lo veo 100% perfil Barça por su estilo de juego”.

Sus declaraciones se suman a los comentarios que el mediocampista ha recibido en los últimos meses, en medio de su crecimiento dentro del primer equipo de Xolos y del seguimiento que habría por parte de visores europeos, aunque cualquier posible salida dependería de que alcance la mayoría de edad.

Xolos maneja con precaución su regreso por lesión

(REUTERS/Daniel Becerril)

En lo deportivo, Gilberto Mora ha estado fuera de las canchas por molestias en el pubis, situación que lo mantuvo varias semanas sin actividad oficial con Xolos de Tijuana.

De acuerdo con el propio jugador y el cuerpo técnico del club, ya se encuentra en condiciones de reincorporarse, aunque su regreso se está manejando de forma gradual para evitar una recaída.

En el entorno del equipo fronterizo se ha optado por priorizar su recuperación física antes de darle minutos de competencia, con el objetivo de asegurar su continuidad en el torneo y su desarrollo a largo plazo.