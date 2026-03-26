Es oficial: España vs Perú jugarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla previo al Mundial 2026

Confirmado, España jugará en la ciudad de Puebla ante Perú (X/ @SEFutbol)

La ciudad de Puebla recibirá a las selecciones de España y Perú para un partido amistoso previo al inicio de la Copa Mundial 2026, después de una serie de especulaciones sobre las actividades que tendría el Estadio Cuauhtémoc previo al Mundial 2026, este jueves 26 de marzo las autoridades deportivas españolas confirmaron el encuentro.

A través de redes sociales, el equipo dirigido por Luis de la Fuente Castillo anunció que su selección se enfrentará a Perú en la cancha del Cuauhtémoc el próximo próximo 8 de junio en la ciudad de Puebla, México.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó que este partido, programado exactamente siete días antes del debut oficial español en el Mundial 2026, representa tanto la culminación de la agenda de amistosos internacionales de la selección española como una oportunidad estratégica para ajustar el equipo de cara a la competencia global.

Es oficial, la Selección Española de Futbol confirmó el partido de preparación para el Mundial que se jugará el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (X/ @SEFutbol)

¿Cuándo y dónde será el Perú vs España?

La Roja eligió la ciudad de Puebla para terminar sus compromisos de preparación mundialista, luego de que no se concretó el encuentro ante Chile, su rival definido fue Perú. Será el próximo lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc.

Fecha: lunes 8 de junio

Horario: por confirmarse

Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México

El evento se desarrollará en coordinación con autoridades mexicanas y españolas. Rafael Louzán, presidente de la RFEF, viajará a México para participar en la presentación oficial del encuentro junto a Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, figura señalada como clave en la gestión que permitió confirmar este amistoso, conforme a la línea marcada por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en materia de política deportiva.

Historial de la selección de España vs Perú

Según el comunicado difundido el jueves por la RFEF, el partido en Puebla será apenas la segunda vez que la selección española dispute un encuentro en ese estado mexicano, y el octavo compromiso de la historia de España en territorio mexicano.

El Estadio Cuauhtémoc tiene una capacidad para 51 mil 726 espectadores (REUTERS)

La selección campeona de Europa, y actual líder del Ranking FIFA, inició en marzo su preparación con vistas al Mundial 2026, según publicó la RFEF. Con la confirmación de este amistoso, el calendario de la selección queda definido hasta el inicio de la competencia.

La coordinación entre instituciones españolas y mexicanas fue subrayada por los dirigentes de ambos países como elemento trascendental en la consecución de este evento deportivo.

La conexión institucional entre ambos países ha sido un factor determinante para la concreción del evento. El estadio, propiedad del Estado de Puebla y sede de los equipos Club Puebla y Cruz Azul de la Liga MX, tiene una capacidad para 51 mil 726 espectadores, lo que refuerza su relevancia como escenario del último examen de la selección española antes de competir en la Copa Mundial que, a partir del próximo verano, se desarrollará en México, Canadá y Estados Unidos.