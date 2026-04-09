Cómo será el operativo de movilidad para el América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte (Luz Coello | Infobae)

El club América se prepara para regresar al Estadio Azteca, luego de casi dos años fuera del Coloso de Santa Úrsula por las obras de remodelación para el Mundial 2026, las Águilas se alistan para jugar como locales en la nueva cancha del Estadio Banorte.

Será ante Cruz Azul que el equipo de André Jardine protagonizará su regreso al Estadio Ciudad de México, cabe apuntar que su último partido antes de la remodelación fue con la Máquina en la final del 2024.

Para ello, el Gobierno de la CDMX se alista para optimizar el transporte público para quienes acudan al América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte, se prevé que apliquen un operativo de movilidad que incluye ajustes en el acceso vehicular, ampliación de horarios en el transporte público y el despliegue de más de mil elementos de seguridad.

Operativo del Gobierno CDMX para el América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte

América se alista para regresar al renovado Estadio Banorte, las águilas estuvieron fuera del Estadio Azteca por 22 meses debido a las obras de remodelación del inmueble para el Mundial 2026 (X/ @ClubAmerica)

En conferencia de prensa, Clara Brugada compartió brevemente que el operativo para el partido entre América y Cruz Azul en el Estadio Banorte implementará medidas especiales como la ampliación del horario del Metro y Tren Ligero, cierre parcial de vialidades, puntos señalizados de ascenso y descenso, y una invitación directa a los aficionados para que eviten el uso de vehículos privados. Más de mil elementos de seguridad estarán desplegados para resguardar la integridad de quienes asistan.

Se planean cierres parciales en calles cercanas, rutas alternativas señalizadas y diversas recomendaciones para facilitar el ingreso y salida de los asistentes.

Autoridades de movilidad han dispuesto bloqueos y desvíos para proteger los alrededores del estadio. A diferencia de anteriores partidos de alta convocatoria, esta vez sí se permitirá el acceso de automóviles particulares hasta el perímetro más cercano, pero habrá cierres controlados en calles y avenidas principales durante las horas de mayor afluencia.

Hasta el momento, no se aplicará la política de la “última milla”, que prohibía el acceso vehicular a un kilómetro a la redonda; sin embargo, se invita a los asistentes a considerar el uso de transporte público para evitar congestionamientos. El objetivo es mantener las avenidas principales en funcionamiento y distribuir el tránsito fuera de los puntos críticos.

A diferencia de anteriores partidos de alta convocatoria, esta vez sí se permitirá el acceso de automóviles particulares hasta el perímetro más cercano (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

“Lo que nos han pedido en el estadio es aumentar el horario de operación del Metro y Tren Ligero, para dar servicio a los aficionados que asistan al estadio. Va a haber más eventos para poder hacer más ensayos en coordinación con la FIFA y todas las autoridades”, sentenció Brugada.

Opciones de transporte público para asistir al Estadio Banorte

En respuesta al esperado flujo de visitantes, se extenderá el horario de operación del metro y el tren ligero, próximamente darán detalles de cómo operará el transporte público. Clara Brugada destacó la coordinación con instancias nacionales e internacionales con miras al Mundial 2026.

El estacionamiento tendrá un costo de mil 139 pesos con 20 centavos (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Los aficionados tendrán disponibles las siguientes opciones:

Metro con horario ampliado hasta la salida de la mayoría de los asistentes.

Tren ligero operando en horarios nocturnos y con rutas adicionales.

Puntos señalizados para descender a pie hacia diversas entradas del estadio.

Metro con horario ampliado hasta la salida de la mayoría de los asistentes.

Tren ligero operando en horarios nocturnos y con rutas adicionales.

Puntos señalizados para descender a pie hacia diversas entradas del estadio.

Se recomienda consultar previamente las rutas de camión locales y verificar el punto de conexión más conveniente, ya que el servicio se reforzará en los tramos clave cercanos al Estadio Banorte. Los organizadores sugieren utilizar los paraderos temporales y evitar, en la medida de lo posible, el uso de vehículos privados ante la oferta limitada de espacios y el precio del estacionamiento.

El estacionamiento tendrá un costo de mil 139 pesos, monto que supera el de los boletos más económicos, los cuales parten desde 700 pesos y llegan hasta mil 100 pesos. Por ello, se insiste en la conveniencia del transporte colectivo o alternativo para asistir al partido.