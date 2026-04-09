Chicharito Hernández irá a la Copa del Mundo 2026: se suma a importante cadena televisiva como comentarista

En esta nueva faceta, se espera que el carisma del delantero mexicano pueda conectar con los aficionados aztecas. (Gemini)

Pese a que no ha anunciado su retiro oficial del futbol profesional, este jueves Javier “Chicharito” Hernández, legendario exdelantero de la selección mexicana y máximo goleador histórico de El Tri, se integra al equipo de analistas de una famosa cadena televisiva para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio fue confirmado este 11 de junio por la cadena, que detalló la llegada de Hernández como parte del grupo de figuras que encabezarán la transmisión del torneo más grande en la historia de la FIFA.

Las razones detrás de la incorporación de Hernández como analista para la Copa Mundial 2026 están relacionadas con su prestigio internacional, su vínculo con la afición mexicana y la apuesta de la empresa por sumar voces expertas en el terreno de juego.

El entorno fuera de nuestro país no es desconocido para el delantero mexicano. (Photo/Getty Images)

¿En dónde podremos ver a Chicharito?

La decisión de añadir a Hernández al equipo responde, según Brad Zager, presidente y productor ejecutivo de FOX Sports, a la búsqueda de comentaristas con credibilidad internacional.

“Chicharito es sinónimo de la selección mexicana y de la importancia de México en el Mundial; queríamos asegurarnos de encontrar voces que aporten credibilidad instantánea a nuestra cobertura”.

El propio Hernández expresó su entusiasmo a través de declaraciones recogidas por Reuters y The New York Times: “Soy un novato, así que espero divertirme como analista y aprender, pero en realidad, solo quiero compartir mi perspectiva sobre cómo veo el fútbol y el deporte que he jugado toda mi vida”.

El mexicano estará en las transmisiones que se harán para Estados Unidos. (TW Fox Sports)

Al equipo de análisis se suman figuras del futbol internacional como Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović y Rebecca Lowe, además de otras personalidades que serán anunciadas próximamente. El nombramiento de Hernández ha causado expectativas entre los aficionados mexicanos y la prensa deportiva, al representar un puente entre el futbol nacional y el público latino en Estados Unidos.

Se suma a las figuras que han narrado partidos

El equipo de FOX Sports para la Copa Mundial 2026 se distingue por la incorporación de exjugadores y especialistas de alto perfil, como Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović y Rebecca Lowe.

Hernández, quien anotó en las tres ediciones de la Copa Mundial en las que participó y sumó éxitos en clubes como Manchester United, Real Madrid, Sevilla FC, Bayer Leverkusen, West Ham United y LA Galaxy, se suma a este panel de expertos que ofrecerán análisis detallados del certamen.

Voces como la de Hernández, que mantiene una conexión directa con la afición mexicana y latinoamericana, serían clave para acercar el torneo a una audiencia diversa y conseguir una recepción sobresaliente en la región.

El reconocimiento de la afición mexicana será fundamental para la conexión que representa javier Hernández en Estados Unidos. (Foto: Archivo)

La participación de Hernández en la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega en un momento histórico, cuando el torneo será organizado en conjunto por tres países del continente. Para México, la presencia del exdelantero en la señal estadounidense significa una oportunidad de dar visibilidad al futbol nacional y acompañar la pasión de los aficionados durante una competencia histórica para Latinoamérica.

El evento se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y contempla 11 ciudades estadounidenses como sedes, sumadas a las ubicaciones en México y Canadá. Con la expectativa puesta en el debut de Hernández como analista, el reto será enriquecer la cobertura y potenciar la presencia y el impacto comercial del futbol mexicano y latinoamericano ante una audiencia global.