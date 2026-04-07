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Pumas vs Mazatlán: precios de los boletos para el partido de la jornada 14 en el Olímpico Universitario

Los Auriazules se medirán ante los Cañoneros este fin de semana en la cancha de CU

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Pumas buscará meterse a los primeros lugares y recibirá al Mazatán en el Estadio Olímpico (X@PumasMX)
Pumas buscará meterse a los primeros lugares y recibirá al Mazatán en el Estadio Olímpico (X@PumasMX)

El duelo entre Pumas y Mazatlán por la jornada 14 del Clausura 2026 se perfila como uno de los encuentros más destacados del tramo final del torneo. Con la recta final de la fase regular en juego, ambos equipos llegan con necesidades muy distintas y un margen de error cada vez más estrecho.

El conjunto universitario, que ha mantenido una línea constante durante el certamen, buscará aprovechar su localía en el Estadio Olímpico Universitario para sumar puntos que lo acerquen a los primeros puestos de la tabla general. El objetivo inmediato de Pumas es asegurar una posición favorable de cara a la Liguilla, etapa en la que cada ventaja puede resultar decisiva.

En cambio, los Cañoneros de Mazatlán enfrentan una situación límite. El equipo sinaloense se encuentra relegado en la clasificación y depende de una serie de resultados favorables para mantener la esperanza de clasificar a la fase final.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Precios de los boletos para el partido entre Pumas y Mazatlán

Pumas dio a conocer los precios de los boletos para su partido contra Mazatlán en el Olímpico Universitario. Estos van desde los 210 pesos los más baratos, hasta los 750 pesos más caros, según la zona.

  • Cabecera norte | 210 pesos
  • Cabecera sur | 350 pesos
  • Pebetero | 360 pesos
  • Planta baja | 430 pesos
  • Palomar | 500 pesos
  • Palomar Goya | 550 pesos
  • Platea | 750 pesos
  • Palco | 750 pesos
Pumas dio a conocer los precios de los boletos para su partido contra Mazatlán en el Olímpico Universitario (X@PumasMX)
Pumas dio a conocer los precios de los boletos para su partido contra Mazatlán en el Olímpico Universitario (X@PumasMX)

¿Cómo llegan al encuentro Auriazules y Cañoneros?

Pumas ha mostrado solidez en el Clausura 2026 tras 13 jornadas, ubicándose en el quinto lugar de la tabla con 24 puntos. El equipo universitario ha conseguido seis victorias, seis empates y solo una derrota, con un saldo de 23 goles a favor y 14 en contra, lo que le otorga una diferencia positiva de nueve tantos. Esta regularidad le ha permitido mantenerse dentro de los puestos de clasificación directa, destacando por su efectividad en ataque y una defensa que, aunque ha recibido goles, ha sostenido el ritmo competitivo del equipo.

Mazatlán FC atraviesa una campaña mucho más complicada, encontrándose en el puesto 17 con apenas 11 puntos cosechados en 13 partidos. El conjunto sinaloense suma tres triunfos, dos empates y ocho derrotas, con 15 goles marcados y 25 encajados, lo que refleja una diferencia negativa de diez tantos. Estos números evidencian las dificultades que enfrenta el equipo tanto en la generación de juego ofensivo como en la contención defensiva, situándolo en la zona baja de la clasificación.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - March 14, 2026 Pumas UNAM's Juninho Vieira celebrates scoring their first goal from the penalty spot with Ruben Duarte REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - March 14, 2026 Pumas UNAM's Juninho Vieira celebrates scoring their first goal from the penalty spot with Ruben Duarte REUTERS/Eloisa Sanchez

Últimos antecedentes entre ambos equipos

La racha de victorias recientes de Pumas sobre Mazatlán ha llamado la atención en el torneo Clausura 2025, después de que el equipo universitario lograra una victoria por la mínima diferencia el 9 de febrero. El único gol del encuentro, anotado en los minutos finales, selló un resultado que mantuvo la tensión hasta el último instante.

En su enfrentamiento previo, durante el torneo Apertura 2025, Pumas se impuso con autoridad en calidad de visitante, superando a Mazatlán por 4-1. En ese partido, Guillermo Martínez fue la figura al marcar dos tantos, contribuyendo de forma decisiva al marcador abultado.

En la jornada 6 del Clausura 2025, Pumas consiguió sumar tres puntos vitales gracias a un gol en los instantes finales, lo que consolidó su dominio reciente ante Mazatlán. Este resultado refleja la capacidad del equipo para resolver partidos cerrados y mantenerse entre los protagonistas del torneo.

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