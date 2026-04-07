México Deportes

Ni Águilas ni Diablos: Cruz Azul se posiciona como el mejor equipo de la Concacaf en el 2026

La incursión de más equipos provenientes de la MLS refleja el crecimiento que ha tenido la liga estadounidense en los últimos años, pero la hegemonía continúa siendo de la Liga MX

Guardar
El equipo dirigido por Nicolás Larcamón se encuentra en uno de sus mejores momentos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El equipo dirigido por Nicolás Larcamón se encuentra en uno de sus mejores momentos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El más reciente ranking Concacaf de clubes de futbol sitúa a Cruz Azul como líder, por encima de otros equipos mexicanos y estadounidenses, lo que subraya el dominio de la Liga MX y el avance de la MLS en la región.

Esta clasificación muestra cómo el futbol del área vive un equilibrio renovado entre Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, con los clubes mexicanos y estadounidenses ocupando posiciones clave.

¿Cómo quedaron los lugares?

El ranking actualizado de clubes de la Concacaf encabeza con Cruz Azul en el primer lugar, seguido por Toluca y Seattle Sounders en la tercera posición. Los Ángeles FC y América completan los cinco primeros puestos. El Top 10 lo integran, además, Tigres, Inter Miami, Nashville SC, Chivas y Columbus Crew, lo que refleja la hegemonía de la Liga MX junto al crecimiento constante de la MLS.

El control del ranking permanece bajo la Liga MX, con Cruz Azul como número uno tras su regularidad en certámenes internacionales y ligas locales. La consistencia y la capacidad ofensiva del conjunto cementero le otorgan el liderazgo del listado y lo perfilan como candidato a dominar el futbol regional en los próximos años.

Otro equipo mexicano, Toluca, refuerza esta presencia al ocupar el segundo peldaño, gracias a su solidez en las últimas competiciones. América, aunque atraviesa una etapa irregular, se mantiene en el quinto puesto, mientras que Tigres, impulsado por su papel en la Concachampions, figura en el sexto lugar.

Cruz Azul volverá a tener actividad en la Liga MX este sábado 4 de abril cuando se enfrente a Pachuca en el Estado Cuauhtémoc (X@CruzAzul)
El equipo celeste espera poder conquistar de nueva cuenta la Concachampions para poder llegar al Mundial de Clubes. (X@CruzAzul)

MLS gana terreno en el ranking de Concacaf

Pese al predominio mexicano, la versión más reciente del ranking confirma el impulso de la MLS, que ubica cuatro equipos entre los diez mejores. Seattle Sounders se posiciona en la tercera plaza por su rendimiento internacional, mientras Los Angeles FC alcanza el cuarto lugar, reforzando la pujanza del futbol estadounidense.

Nashville SC y Columbus Crew destacan en octavo y décimo puestos respectivamente, consolidando la presencia de clubes estadounidenses y el aumento de la competitividad en comparación con ciclos previos.

El equipo del oeste de Estados Unidos ha destacado en la MLS. (Credit: Bruce Kluckhohn-Imagn Images)
El equipo del oeste de Estados Unidos ha destacado en la MLS. (Credit: Bruce Kluckhohn-Imagn Images)

Sorpresas y movimientos en el Top 10 de clubes Concacaf

Entre las novedades destaca el ascenso de Chivas al noveno lugar, lo que resulta notable considerando que no disputó la más reciente edición de la Concachampions. El equipo dirigido por Gabriel Milito avanzó posiciones gracias a su mejora en la Liga MX.

Por otro lado, Inter Miami cayó al séptimo puesto luego de su eliminación en los Cuartos de Final, marcada por la aplicación del criterio del gol de visitante. Este descenso subraya la volatilidad y rivalidad vigente entre los mejores equipos de Estados Unidos y México.

El cierre del Top 10, con Nashville SC y Columbus Crew, ratifica que la lucha por la supremacía regional entre clubes mexicanos y estadounidenses está más activa que nunca, contribuyendo a mantener el atractivo y la paridad del futbol en la Concacaf.

Temas Relacionados

Cruz AzulLiga MXMajor League SoccerConcacafmexico-deportes

Más Noticias

Cristiano Ronaldo sí quería jugar en México: Portugal explica el verdadero motivo de la ausencia de CR7

Más de 80 mil personas esperaban ver al Bicho jugar en el Azteca, pero su ausencia tuvo una explicación

Cristiano Ronaldo sí quería jugar en México: Portugal explica el verdadero motivo de la ausencia de CR7

Cuauhtémoc Blanco quiere volver al futbol como técnico: apunta al América y la Selección Mexicana pero pone condiciones

Blanco analiza su futuro como técnico y prefiere esperar antes de tomar decisiones en equipos de alta exigencia

Cuauhtémoc Blanco quiere volver al futbol como técnico: apunta al América y la Selección Mexicana pero pone condiciones

Stephano Carrillo marca su cuarto gol en Europa con el Dordrecht

La carta del delantero mexicano pertenece al Feyenoord, por lo que busca ganarse la confianza del equipo neerlandés para recibir una oportunidad en Primera División

Stephano Carrillo marca su cuarto gol en Europa con el Dordrecht

Gabriel Milito habla sobre la no titularidad de Brian Gutiérrez vs Pumas: “No porque en selección sea parte del once inicial , aquí tiene que serlo”

El estratega argentino mencionó que el mediocampo del cuadro rojiblanco cuenta con mucho talento, por lo que la titularidad de Brian no está garantizada pese al buen momento que atraviesa

Gabriel Milito habla sobre la no titularidad de Brian Gutiérrez vs Pumas: “No porque en selección sea parte del once inicial , aquí tiene que serlo”

De policía en CDMX a campeona mundial: Irma García brilla en Reino Unido y retiene su título mundial con nocaut

La boxeadora mexicana defendió con éxito su cinturón supermosca tras imponerse con autoridad en el tercer round

De policía en CDMX a campeona mundial: Irma García brilla en Reino Unido y retiene su título mundial con nocaut
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo Desconexión en Cuautitlán Izcalli: aseguran tres inmuebles y detienen a cinco presuntos extorsionadores

Operativo Desconexión en Cuautitlán Izcalli: aseguran tres inmuebles y detienen a cinco presuntos extorsionadores

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos

Operación Enjambre: policía municipal de Toluca es procesado por secuestro exprés y presuntos vínculos con cártel de la Familia Michoacana

Asesinan a 4 activistas indígenas de Guerrero cuando realizaban trabajos de albañilería: acusan a Los Ardillos del asedio a comunidades

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de abril

ENTRETENIMIENTO

El día que Enrique Peña Nieto arruinó la gran boda que querían Anahí y Manuel Velasco: “Era un muy mediático”

El día que Enrique Peña Nieto arruinó la gran boda que querían Anahí y Manuel Velasco: “Era un muy mediático”

Un debut, un niño en el escenario y un lleno total: así fue el debut de Joost Klein en México

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Juan Soler explota ante rumores de un triángulo amoroso con Paulina Mercado y Claudia Lizaldi

¿Por qué se pelearon Kimberly Loaiza, Kenia Os y Juan de Dios Pantoja? Así fue como terminó su amistad

DEPORTES

Barcelona vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la UEFA Champions League desde México

Barcelona vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la UEFA Champions League desde México

Cristiano Ronaldo sí quería jugar en México: Portugal explica el verdadero motivo de la ausencia de CR7

Cuauhtémoc Blanco quiere volver al futbol como técnico: apunta al América y la Selección Mexicana pero pone condiciones

Stephano Carrillo marca su cuarto gol en Europa con el Dordrecht

Gabriel Milito habla sobre la no titularidad de Brian Gutiérrez vs Pumas: “No porque en selección sea parte del once inicial , aquí tiene que serlo”