Ni Águilas ni Diablos: Cruz Azul se posiciona como el mejor equipo de la Concacaf en el 2026

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón se encuentra en uno de sus mejores momentos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El más reciente ranking Concacaf de clubes de futbol sitúa a Cruz Azul como líder, por encima de otros equipos mexicanos y estadounidenses, lo que subraya el dominio de la Liga MX y el avance de la MLS en la región.

Esta clasificación muestra cómo el futbol del área vive un equilibrio renovado entre Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, con los clubes mexicanos y estadounidenses ocupando posiciones clave.

¿Cómo quedaron los lugares?

El ranking actualizado de clubes de la Concacaf encabeza con Cruz Azul en el primer lugar, seguido por Toluca y Seattle Sounders en la tercera posición. Los Ángeles FC y América completan los cinco primeros puestos. El Top 10 lo integran, además, Tigres, Inter Miami, Nashville SC, Chivas y Columbus Crew, lo que refleja la hegemonía de la Liga MX junto al crecimiento constante de la MLS.

El control del ranking permanece bajo la Liga MX, con Cruz Azul como número uno tras su regularidad en certámenes internacionales y ligas locales. La consistencia y la capacidad ofensiva del conjunto cementero le otorgan el liderazgo del listado y lo perfilan como candidato a dominar el futbol regional en los próximos años.

Otro equipo mexicano, Toluca, refuerza esta presencia al ocupar el segundo peldaño, gracias a su solidez en las últimas competiciones. América, aunque atraviesa una etapa irregular, se mantiene en el quinto puesto, mientras que Tigres, impulsado por su papel en la Concachampions, figura en el sexto lugar.

El equipo celeste espera poder conquistar de nueva cuenta la Concachampions para poder llegar al Mundial de Clubes. (X@CruzAzul)

MLS gana terreno en el ranking de Concacaf

Pese al predominio mexicano, la versión más reciente del ranking confirma el impulso de la MLS, que ubica cuatro equipos entre los diez mejores. Seattle Sounders se posiciona en la tercera plaza por su rendimiento internacional, mientras Los Angeles FC alcanza el cuarto lugar, reforzando la pujanza del futbol estadounidense.

Nashville SC y Columbus Crew destacan en octavo y décimo puestos respectivamente, consolidando la presencia de clubes estadounidenses y el aumento de la competitividad en comparación con ciclos previos.

El equipo del oeste de Estados Unidos ha destacado en la MLS. (Credit: Bruce Kluckhohn-Imagn Images)

Sorpresas y movimientos en el Top 10 de clubes Concacaf

Entre las novedades destaca el ascenso de Chivas al noveno lugar, lo que resulta notable considerando que no disputó la más reciente edición de la Concachampions. El equipo dirigido por Gabriel Milito avanzó posiciones gracias a su mejora en la Liga MX.

Por otro lado, Inter Miami cayó al séptimo puesto luego de su eliminación en los Cuartos de Final, marcada por la aplicación del criterio del gol de visitante. Este descenso subraya la volatilidad y rivalidad vigente entre los mejores equipos de Estados Unidos y México.

El cierre del Top 10, con Nashville SC y Columbus Crew, ratifica que la lucha por la supremacía regional entre clubes mexicanos y estadounidenses está más activa que nunca, contribuyendo a mantener el atractivo y la paridad del futbol en la Concacaf.