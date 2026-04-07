Barcelona vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la UEFA Champions League desde México

Ambos equipos se enfrentaron el fin de semana en la liga española con victoria para los de la ciudad condal con gol de Robert Lewandowski en los últimos minutos del encuentro. (Europa Press)

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 8 de marzo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Spotify Camp Nou en los cuartos de final de ida de la UEFA Champions League.

Este encuentro marcará el segundo de tres enfrentamientos que ambas escuadras sostendrán en par de semanas, ya que el pasado sábado se vieron las caras por la española, donde gracias a un gol en los minutos finales de Robert Lewandowski, el cuadro culé se quedó con la victoria.

Actualidad del Barcelona

Este será el segundo de tres enfrentamientos que tendrán ambos equipos en las siguientes dos semanas. (EFE/ Mariscal)

Para el cuadro blaugrana, este encuentro representa una revancha luego de que los colchoneros los eliminaran de la Copa del Rey tras golearlos en las semifinales de ida por un contundente 4-0.

Sin embargo, dentro de la institución están convencidos que esto no volverá ocurrir y aprendieron de sus errores, donde sobre todo deben estar más atentos a nivel defensivo para no dejar espacios atrás, los cuales les hicieron mucho daño en la competencia doméstica.

Como prueba de ello, la victoria del Barcelona el fin de semana en el Metropolitano, la cual les permitió aumentar la distancia sobre el Real Madrid en el liderato de la liga, pues en estos momentos se encuentran siete puntos por encima del cuadro merengue.

Así, con el ánimo a tope por lograr un triunfo importante en sus aspiraciones para ser campeones en España, ahora se preparan para encarar su compromiso internacional.

Cómo llega el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid busca volver a eliminar al Barcelona, ahora en Champions. (EFE/ Mariscal)

Tras la derrota en La Liga ante el Barcelona, el Atlético de Madrid ya está enfocado en sus compromisos de la Copa de Campeones frente al equipo blaugrana. Este es el torneo que le interesa al cuadro colchonero , ya que en el partido liguero Simeone optó por mandar un equipo con muchos suplentes: algunas ausencias forzadas por lesión y otras estratégicas para guardar fuerzas para este duelo clave.

En la liga española, el conjunto colchonero se encuentra prácticamente lejos de la pelea por el título y con una posición cómoda que asegura su boleto a la próxima edición de la Champions League. Por ello, el juego del fin de semana no representó mayor trascendencia para ellos, permitiéndoles priorizar esta eliminatoria europea y conservar físicamente a sus jugadores más importantes.

Atlético de Madrid ya sabe lo que es ganarle al Barcelona, pues hace apenas unas semanas los dejaron fuera en las semifinales de la Copa del Rey con una goleada contundente de 4-0 en el partido de ida, aunque más tarde caerían en la vuelta por un resultado de 3-0. Sin embargo, a pesar de ello, lograron avanzar al juego por el título, donde se enfrentarán a la Real Sociedad.

Cuándo y dónde ver el juego en México

Fox+ transmitirá el partido. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El encuentro entre Atlético de Madrid y Barcelona podrá verse este miércoles 8 de marzo en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX+.