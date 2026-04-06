Real Madrid vs Bayern Múnich: cuándo y dónde ver EN VIVO desde México la ida de los cuartos de final en la UEFA Champions League

Después de caer el fin de semana ante el Mallorca en la liga española, el cuadro merengue buscará tener otra gran noche Europa pero enfrente tendrán a unos bávaros que llegan en un gran momento. (Reuters)

Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan este martes 7 de abril en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México) por los cuartos de final de ida en la UEFA Champions League, donde ambos equipos históricos en Europa buscarán dar el siguiente paso rumbo a la final en Budapest.

Ambos llegan con realidades completamente diferentes, ya que el conjunto merengue vive un mal momento en España, mientras que los alemanes van en camino a conseguir otro campeonato de Bundesliga, pero al tratarse de un encuentro entre dos de los mejores equipos a nivel mundial, cualquier cosa puede pasar en la eliminatoria.

Real Madrid y su mala racha en la liga española

El conjunto merengue busca continuar con su buen paso en Europa pese al momento que vive en España. (REUTERS/Ana Beltran)

El Real Madrid afronta su próximo duelo de la UEFA Champions League cargado de interrogantes, tras caer por la mínima ante el Mallorca, un equipo que batalla por evitar el descenso en España, el pasado fin de semana.

Dicha derrota ha reavivado las críticas al funcionamiento del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, ya que el equipo ha mostrado un bajo nivel en sus últimos compromisos de la competición doméstica.

No obstante, no es la primera vez que el Madrid atraviesa una racha irregular en liga, pero año con año en Europa muestran una cara completamente diferente, demostrando que nunca hay que darlos por muertos sin importar el momento que atraviesa el equipo.

El cuadro merengue buscará emular una actuación similar a la del juego de ida contra el Manchester City para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a las semifinales del torneo.

Bayern llega como uno de los favoritos para levantar la orejona

El líder de la Bundesliga busca trascender en Europa. (Tom Weller/dpa vía AP)

El cuadro bávaro llega como claro favorito en las casas de apuestas, no solo para este duelo, sino como uno de los principales candidatos a conquistar la UEFA Champions League por la calidad de plantilla y el gran futbol que han desplegado desde la llegada de Vincent Kompany al banquillo.

Actualmente se encuentra muy cerca de conseguir el bicampeonato de la Bundesliga al estar ubicados en la primera posición con 73 unidades y nueve puntos de diferencia respecto a su más cercano perseguidor en la clasificación que es el Borussia Dortmund.

Con el título de liga muy cerca, ahora el enfoque del equipo está de lleno en lo que pueden ser en la Copa de Campeones, donde enfrente tendrán a un rival complicado como lo es el Real Madrid.

Cuándo y dónde ver el juego en México

TNT Sports transmitirá el partido para el público en México. (Infobae Perú)

El encuentro entre Real Madrid y Bayern Múnich podrá sintonizarse este martes 7 de abril a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TNT Sports y HBO MAX.

Cabe mencionar que a diferencia de los anteriores partidos, los juegos de la UEFA Champions League comenzarán a partir de este martes una hora más temprano para el público del centro de la República, debido al cambio de horario en Europa.