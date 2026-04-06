Álvaro Morales se despide de la Kings League tras perder su primer partido con Peluche Caligari: “Me disculpo con la afición”

El debut de Álvaro Morales como director técnico de Peluche Caligari no fue el esperado y terminó en derrota luego de que su equipo sufriera una caída por 5-2 ante Los Aliens. (IG/ @alvaritomorales)

El debut de Álvaro Morales como director técnico de Peluche Caligari no fue el esperado y terminó en derrota luego de que su equipo sufriera una caída por 5-2 ante Los Aliens. A pesar de abrir el marcador, la escuadra dirigida por Morales no logró sostener la ventaja y se vio superada durante la mayor parte del encuentro.

El primer gol, obra de Curry Castro, parecía anunciar un inicio prometedor para Peluche Caligari. Sin embargo, Juan Ramírez igualó el marcador rápidamente y repitió la dosis a los 14 minutos, firmando un doblete que cambió el rumbo del partido.

La imagen promociona a Álvaro Morales como el nuevo director técnico del equipo Peluche Caligari, con una ilustración estilizada del periodista deportivo. (IG/ @peluchecaligari )

La reacción de Los Aliens no se detuvo ahí. Jesús ‘Chuy’ Pérez colocó a su equipo arriba en el marcador, aunque el empate llegó poco después tras un penal ejecutado por Alex Montiel, quien fue definido como el “presidente” en la tanda de penales. A pesar de esta igualada, la ofensiva de Los Aliens mantuvo la presión.

La ventaja definitiva llegó con el segundo tanto de Pérez, quien firmó su doblete al minuto 36. Desde ese momento, Los Aliens dominaron el encuentro y el cierre del marcador estuvo a cargo de Jorge Meléndez.

Peluche Caligari le da las gracias a Álvaro Morales

El desenlace de la reciente derrota llevó a Peluche Caligari a enviar un mensaje público de gratitud a Álvaro Morales, mientras el comentarista de ESPN respondió reconociendo el esfuerzo del equipo y asumiendo la responsabilidad por el resultado.

En una publicación a través de sus redes sociales, Morales dirigió palabras de reconocimiento a los propietarios del club, los hermanos Montiel. El periodista expresó: “Gracias, hermanos, Werevertumorro, Alex Montiel por la oportunidad. No cumplí con ustedes, acepto mi fracaso y me disculpo con la afición del Peluche Caligari. Lo mejor siempre para ustedes”.

Álvaro Morales se despidió de Peluche Caligari (captura de pantalla)

La interacción entre Peluche Caligari y Morales se produjo en un contexto marcado por la expectativa de los aficionados, quienes siguieron de cerca el desempeño del equipo y recibieron con sorpresa el mensaje de autocrítica.

Morales optó por disculparse abiertamente con los seguidores del club, haciendo hincapié en la confianza que le brindaron los responsables de la institución. La referencia a Werevertumorro y Alex Montiel, figuras conocidas por su relación con el club, subraya la importancia del respaldo recibido durante su gestión.

Morales y su experiencia como director técnico

Morales ya había tenido experiencia como director técnico antes de asumir otros retos. Su paso por el Valle de Xico FC demuestra su perfil de entrenador. Sin embargo, durante su única temporada documentada, Morales no logró estabilizar al equipo en una senda ganadora. Los números reflejan que el rendimiento estuvo lejos de ser dominante, ya que la diferencia entre partidos ganados y perdidos resultó mínima.

El entrenador, quien obtuvo el título oficial de la Federación Mexicana de Futbol en 2022, sumó un total de 29 encuentros dirigidos.