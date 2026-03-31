México podría definir su futuro ante República Checa en el Mundial 2026: estas son las estrellas del equipo europeo

El Grupo A de la Copa Mundial 2026 quedó definido, República Checa es la última selección que se enfrentará a México en la fase de grupos. Sudáfrica y Corea del Sur son los otros rivales que el Tri tendrá en el arranque de la competencia y aspirar a una gran participación como país anfitrión.
Chequia venció a Dinamarca en tanda de penales, en una cardiaca eliminatoria, los dirigidos por Miroslav Koubek se impusieron con una remontada que alargó a tiempos extras y posteriormente a los tiros penales, en donde Tomáš Chorý, Tomáš Souček y Michal Sadílek fueron quienes llevaron a su selección al Mundial 2026.
No es la primera vez que República Checa y la Selección Mexicana se enfrentan en una Copa Mundial, pero, en esta ocasión el partido cobrará más importancia por ser el último juego de fase de grupos, además, el Tricolor llega con una responsabilidad de alargar su participación mundialista como país anfitrión.
¿Por qué México podría definir su futuro en el Mundial 2026 ante Chequia?
Al ser el último rival de fase de grupos, el equipo azteca dependerá de sí mismo para llegar con las mejores condiciones para el partido y no estar sujeto a factores numéricos.
En Qatar 2022, la Selección Nacional llegó obligada al tercer partido de ganar ante Arabia Saudita por diferencia de goles, pues tenía una diferencia de -2, pese a que venció 1 - 2, los números ya no le dieron el pase clasificatorio y terminó su participación antes de lo previsto, lo que fue calificado como un fracaso.
Ahora, ante Chequia, el Tri deberá prever cualquier tipo de escenario en las rondas eliminatorias.
México vs República Checa se enfrentarán el 24 de junio
Será el miércoles 24 de junio cuando se lleve a cabo el México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), ese día el Tri se medirá ante los checos en un partido que podría sentenciar el futuro de México en el Mundial.
Historia de República Checa en Copas Mundiales de la FIFA
La selección de fútbol de República Checa, considerando su historia como heredera de Checoslovaquia, ha tenido un historial relevante en las Copas Mundiales de la FIFA.
Como Checoslovaquia
- 1934 (Italia): Subcampeón. Perdió la final ante Italia.
- 1938 (Francia): Cuartos de final. Eliminada por Brasil.
- 1954 (Suiza): Eliminada en fase de grupos.
- 1958 (Suecia): Eliminada en fase de grupos.
- 1962 (Chile): Subcampeón. Perdió la final frente a Brasil.
- 1970 (México): Eliminada en fase de grupos.
- 1982 (España): Eliminada en fase de grupos.
- 1990 (Italia): Cuartos de final. Eliminada por Alemania Occidental.
Como República Checa:
De 1994 a 2002 no logró clasificarse, fue hasta Alemania 2006 que alcanzó su boleto para el torneo de la FIFA, en aquella edición solo jugó la fase de grupos, tuvo una victoria ante Estados Unidos (3-0) y derrotas ante Ghana (0-2) e Italia (0-2).
En los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 nuevamente quedó fuera. Este Mundial 2026 representa un nuevo escenario para escribir un nuevo capítulo en su historia mundialista.
Jugadores de República Checa convocados al repechaje del Mundial 2026
Porteros:
- Lukáš Horníček
- Martin Jedlička
- Matěj Kovář
Defensores:
- Vladimír Coufal
- Tomáš Holeš
- Robin Hranáč
- Štěpán Chaloupek
- David Jurásek
- Ladislav Krejčí
- Martin Vitík
- Jaroslav Zelený
Centrocampistas:
- Pavel Bucha
- Lukáš Červ
- Vladimír Darida
- Adam Karabec
- Tomáš Ladra
- Lukáš Provod
- Michal Sadílek
- Tomáš Souček
- Pavel Šulc
- Denis Višinský
Delanteros:
- Tomáš Chorý
- Mojmír Chytil
- Jan Kliment
- Patrik Schick