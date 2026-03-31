México podría definir su futuro ante República Checa en el Mundial 2026: estas son las estrellas del equipo europeo (REUTERS/David W Cerny)

El Grupo A de la Copa Mundial 2026 quedó definido, República Checa es la última selección que se enfrentará a México en la fase de grupos. Sudáfrica y Corea del Sur son los otros rivales que el Tri tendrá en el arranque de la competencia y aspirar a una gran participación como país anfitrión.

Chequia venció a Dinamarca en tanda de penales, en una cardiaca eliminatoria, los dirigidos por Miroslav Koubek se impusieron con una remontada que alargó a tiempos extras y posteriormente a los tiros penales, en donde Tomáš Chorý, Tomáš Souček y Michal Sadílek fueron quienes llevaron a su selección al Mundial 2026.

No es la primera vez que República Checa y la Selección Mexicana se enfrentan en una Copa Mundial, pero, en esta ocasión el partido cobrará más importancia por ser el último juego de fase de grupos, además, el Tricolor llega con una responsabilidad de alargar su participación mundialista como país anfitrión.

¿Por qué México podría definir su futuro en el Mundial 2026 ante Chequia?

Chequia venció a Dinamarca en tanda de penales, en una cardiaca eliminatoria (REUTERS/David W Cerny)

Al ser el último rival de fase de grupos, el equipo azteca dependerá de sí mismo para llegar con las mejores condiciones para el partido y no estar sujeto a factores numéricos.

En Qatar 2022, la Selección Nacional llegó obligada al tercer partido de ganar ante Arabia Saudita por diferencia de goles, pues tenía una diferencia de -2, pese a que venció 1 - 2, los números ya no le dieron el pase clasificatorio y terminó su participación antes de lo previsto, lo que fue calificado como un fracaso.

Ahora, ante Chequia, el Tri deberá prever cualquier tipo de escenario en las rondas eliminatorias.

México ya conoce a su último rival para la fase de grupos en el Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

México vs República Checa se enfrentarán el 24 de junio

Será el miércoles 24 de junio cuando se lleve a cabo el México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), ese día el Tri se medirá ante los checos en un partido que podría sentenciar el futuro de México en el Mundial.

Historia de República Checa en Copas Mundiales de la FIFA

La selección de fútbol de República Checa, considerando su historia como heredera de Checoslovaquia, ha tenido un historial relevante en las Copas Mundiales de la FIFA.

Como Checoslovaquia

1934 (Italia): Subcampeón. Perdió la final ante Italia.

1938 (Francia): Cuartos de final. Eliminada por Brasil.

1954 (Suiza): Eliminada en fase de grupos.

1958 (Suecia): Eliminada en fase de grupos.

1962 (Chile): Subcampeón. Perdió la final frente a Brasil.

1970 (México): Eliminada en fase de grupos.

1982 (España): Eliminada en fase de grupos.

1990 (Italia): Cuartos de final. Eliminada por Alemania Occidental.

Como República Checa:

De 1994 a 2002 no logró clasificarse, fue hasta Alemania 2006 que alcanzó su boleto para el torneo de la FIFA, en aquella edición solo jugó la fase de grupos, tuvo una victoria ante Estados Unidos (3-0) y derrotas ante Ghana (0-2) e Italia (0-2).

En los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 nuevamente quedó fuera. Este Mundial 2026 representa un nuevo escenario para escribir un nuevo capítulo en su historia mundialista.

La selección de fútbol de República Checa, considerando su historia como heredera de Checoslovaquia, ha tenido un historial relevante en las Copas Mundiales de la FIFA (REUTERS/David W Cerny)

Jugadores de República Checa convocados al repechaje del Mundial 2026

Porteros:

Lukáš Horníček

Martin Jedlička

Matěj Kovář

Defensores:

Vladimír Coufal

Tomáš Holeš

Robin Hranáč

Štěpán Chaloupek

David Jurásek

Ladislav Krejčí

Martin Vitík

Jaroslav Zelený

Centrocampistas:

Pavel Bucha

Lukáš Červ

Vladimír Darida

Adam Karabec

Tomáš Ladra

Lukáš Provod

Michal Sadílek

Tomáš Souček

Pavel Šulc

Denis Višinský

Delanteros:

Tomáš Chorý

Mojmír Chytil

Jan Kliment

Patrik Schick