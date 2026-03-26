Investigan a jugadores en República Checa por amaño de partidos a horas del repechaje mundialista que definirá al rival de México

A sólo horas de que la Selección Nacional de Futbol de la República Checa dispute el repechaje rumbo al Mundial 2026, el futbol del país se ha visto sacudido por una investigación de amaño de partidos que involucra a decenas de jugadores, árbitros y directivos.
El caso, considerado uno de los mayores escándalos en la historia del futbol checo, amenaza con alterar la concentración del equipo y la imagen nacional en un momento clave.
David Tundra, presidente de la Federación Checa de Futbol, confirmó que la redada afecta desde la primera hasta la cuarta división e incluso ligas juveniles.
Alcance de la investigación y detenciones
La operación policial, inédita en el futbol checo, se concentró principalmente en la región de Moravia. El jefe de la Fiscalía de Olomouc, Radim Dragoun, confirmó la intervención de la oficina contra el crimen organizado y la detención de “varias decenas de personas”, así como registros en viviendas, locales y terrenos.
- Más de 40 jugadores, árbitros y directivos investigados
- Operativo en todas las divisiones y ligas juveniles
- Colaboración de Europol e Interpol
- Foco en las redadas en Moravia
Tundra subrayó que la federación hará “todo lo posible para garantizar que la mafia de las apuestas desaparezca del deporte checo”, destacando la cooperación internacional para avanzar en el caso.
La Selección Checa, incertidumbre y lista de convocados
El escándalo irrumpe justo cuando la Selección se prepara para enfrentar a Irlanda el 26 de marzo en Praga, en un encuentro que podría devolver a República Checa a una Copa Mundial tras dos décadas de ausencia.
Convocados de República Checa para el repechaje:
Porteros:
- Lukáš Horníček
- Martin Jedlička
- Matěj Kovář
Defensores:
- Vladimír Coufal
- Tomáš Holeš
- Robin Hranáč
- Štěpán Chaloupek
- David Jurásek
- Ladislav Krejčí
- Martin Vitík
- Jaroslav Zelený
Centrocampistas:
- Pavel Bucha
- Lukáš Červ
- Vladimír Darida
- Adam Karabec
- Tomáš Ladra
- Lukáš Provod
- Michal Sadílek
- Tomáš Souček
- Pavel Šulc
- Denis Višinský
Delanteros:
- Tomáš Chorý
- Mojmír Chytil
- Jan Kliment
- Patrik Schick
En este sentido, la federación ha confirmado suspensiones provisionales de algunos investigados, aunque no ha revelado si algún convocado está implicado. La ausencia de información precisa sobre implicados genera incertidumbre y presión mediática sobre el entorno del equipo nacional.
Contexto internacional y repercusiones
El caso ha trascendido fronteras debido al tamaño de la investigación y a su coincidencia con el repechaje mundialista. Un informe publicado por Sportradar ubicó a República Checa como el país europeo con más partidos manipulados.
Por otro lado, Europol e Interpol han sido clave en la operación internacional, mientras la credibilidad y el futuro del deporte nacional quedan en entredicho.
Así, en medio de la preparación para el partido decisivo, República Checa enfrenta una crisis de confianza que pone a prueba la integridad de su futbol y su capacidad de competir al máximo nivel.