Investigan a jugadores en República Checa por amaño de partidos a horas del repechaje mundialista que definirá al rival de México

Con decenas de jugadores, árbitros y directivos bajo sospecha, la intensa operación policial en Moravia amenaza la preparación de la selección nacional para el crucial duelo ante Irlanda en Praga. REUTERS/David W Cerny

A sólo horas de que la Selección Nacional de Futbol de la República Checa dispute el repechaje rumbo al Mundial 2026, el futbol del país se ha visto sacudido por una investigación de amaño de partidos que involucra a decenas de jugadores, árbitros y directivos.

El caso, considerado uno de los mayores escándalos en la historia del futbol checo, amenaza con alterar la concentración del equipo y la imagen nacional en un momento clave.

Más de 40 jugadores, árbitros y directivos son investigados por presunta manipulación de resultados en diversas divisiones del futbol checo. (FOTBAL.ZC Oficial)

David Tundra, presidente de la Federación Checa de Futbol, confirmó que la redada afecta desde la primera hasta la cuarta división e incluso ligas juveniles.

Alcance de la investigación y detenciones

La operación policial, inédita en el futbol checo, se concentró principalmente en la región de Moravia. El jefe de la Fiscalía de Olomouc, Radim Dragoun, confirmó la intervención de la oficina contra el crimen organizado y la detención de “varias decenas de personas”, así como registros en viviendas, locales y terrenos.

Más de 40 jugadores, árbitros y directivos investigados

Operativo en todas las divisiones y ligas juveniles

Colaboración de Europol e Interpol

Foco en las redadas en Moravia

La cooperación internacional entre la policía local, Europol e Interpol ha sido clave en el avance de la investigación sobre apuestas ilegales en República Checa. REUTERS/David W Cerny

Tundra subrayó que la federación hará “todo lo posible para garantizar que la mafia de las apuestas desaparezca del deporte checo”, destacando la cooperación internacional para avanzar en el caso.

La Selección Checa, incertidumbre y lista de convocados

El escándalo irrumpe justo cuando la Selección se prepara para enfrentar a Irlanda el 26 de marzo en Praga, en un encuentro que podría devolver a República Checa a una Copa Mundial tras dos décadas de ausencia.

Convocados de República Checa para el repechaje:

Porteros:

Lukáš Horníček

Martin Jedlička

Matěj Kovář

Defensores:

Vladimír Coufal

Tomáš Holeš

Robin Hranáč

Štěpán Chaloupek

David Jurásek

Ladislav Krejčí

Martin Vitík

Jaroslav Zelený

La Selección Nacional de Futbol de la República Checa presenta su convocatoria para los duelos del repechaje mundialista, en medio de la fuerte investigación que sacude a su futbol. (X/ @ceskarepre_cz)

Centrocampistas:

Pavel Bucha

Lukáš Červ

Vladimír Darida

Adam Karabec

Tomáš Ladra

Lukáš Provod

Michal Sadílek

Tomáš Souček

Pavel Šulc

Denis Višinský

Delanteros:

Tomáš Chorý

Mojmír Chytil

Jan Kliment

Patrik Schick

En este sentido, la federación ha confirmado suspensiones provisionales de algunos investigados, aunque no ha revelado si algún convocado está implicado. La ausencia de información precisa sobre implicados genera incertidumbre y presión mediática sobre el entorno del equipo nacional.

Contexto internacional y repercusiones

El caso ha trascendido fronteras debido al tamaño de la investigación y a su coincidencia con el repechaje mundialista. Un informe publicado por Sportradar ubicó a República Checa como el país europeo con más partidos manipulados.

Por otro lado, Europol e Interpol han sido clave en la operación internacional, mientras la credibilidad y el futuro del deporte nacional quedan en entredicho.

La crisis de credibilidad pone en duda la integridad y el futuro competitivo del futbol checo a días del partido decisivo de repechaje contra Irlanda. REUTERS/David W Cerny

Así, en medio de la preparación para el partido decisivo, República Checa enfrenta una crisis de confianza que pone a prueba la integridad de su futbol y su capacidad de competir al máximo nivel.